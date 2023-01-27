Энберт о чемпионате Петербурга: «Будем следить за Туктамышевой – возможно, увидим четверной в ее исполнении»

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт поделился ожиданиями от чемпионата Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

Ранее стало известно, что на турнире не выступят Евгений Семененко, Петр Гуменник и Михаил Коляда.

«Думаю, в их отсутствие можно как минимум последить за парами. Любопытно противостояние дуэтов Бойкова – Козловский и Мишина – Галлямов. И, конечно, будем следить за Туктамышевой – возможно, увидим четверной в ее исполнении!

Здоровье дороже всего. Сейчас идут всякие эпидемии гриппа и разные простудные заболевания. Учитывая, что те же Семененко и Коляда катаются в одной группе, могли вполне заразить друг друга. Надеюсь, Лизу это обойдет, и мы ее все‑таки увидим.

Что касается ребят, то ты можешь откататься больным, но потом могут быть последствия, поэтому лучше не рисковать. Гуменнику, Семененко и Коляде остается только пожелать здоровья. Увидим их в следующий раз», – сказал Энберт.