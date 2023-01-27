Энберт о чемпионате Петербурга: «Будем следить за Туктамышевой – возможно, увидим четверной в ее исполнении»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева Александр Энберт пары мужское катание женское катание Михаил Коляда Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт поделился ожиданиями от чемпионата Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

Ранее стало известно, что на турнире не выступят Евгений Семененко, Петр Гуменник и Михаил Коляда.

«Думаю, в их отсутствие можно как минимум последить за парами. Любопытно противостояние дуэтов Бойкова – Козловский и Мишина – Галлямов. И, конечно, будем следить за Туктамышевой – возможно, увидим четверной в ее исполнении!

Здоровье дороже всего. Сейчас идут всякие эпидемии гриппа и разные простудные заболевания. Учитывая, что те же Семененко и Коляда катаются в одной группе, могли вполне заразить друг друга. Надеюсь, Лизу это обойдет, и мы ее все‑таки увидим.

Что касается ребят, то ты можешь откататься больным, но потом могут быть последствия, поэтому лучше не рисковать. Гуменнику, Семененко и Коляде остается только пожелать здоровья. Увидим их в следующий раз», – сказал Энберт.

21 комментарий

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22somebody22
Вот это да,Алиев,Игнатов,Лутфуллин не заслуживают внимания?)
Татьяна Николаевна дала понять,что Лиза если и будет пробовать четвёрной в этом сезоне,то на финале гран-при.Так что,желаю Императрице чистых прокатов и победы.
В парах желаю Бойковой/Козловскому уверенной победы.Надерите задницы этим оборзевшим Мишиной/Галлямову.
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Irina29
Лизин четверной странный предмет, он как бы есть, но его как бы нет 🤷‍♀️
Да и зачем он ей здесь, откатает чисто с тремя 3А и так одержит победу.
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Галина Александрова
Мишины попросили Энберта пообещать Лизин квад)))
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Квазя
Ответ asusp527
Делает, видео было. И покорректнее с императрицей, внучек.
Не делает. Элемент есть, когда его на соревнованиях делают. Парочка видео удачных попыток не означает, что у Лизы он есть.
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Квазя
Ответ private dancer
Упаденный, добавил Энберт)
Упаденный и недокрученный))
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Квазя
На колу висит мочало, начинаем всё сначала)) Достали уже эти байки про Лизин четверной.
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Дружба11
Обязательно будет, не знаю когда, но в проге будет
Лиза слов на ветер не бросает.
Храни тебя Лизочка Вселенная и Оберегай!!!
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private dancer
Ответ Zhuuuzhik
А Лиза не снялась?
Чтобы мимо призовых пролететь? Ей там проигрывать некому.
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private dancer
Упаденный, добавил Энберт)
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Спортивный лис
Если всё время повторять про четверной, то он может появиться...
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asusp527
Ответ Toplady
Четверной Туктамышевой это как жизнь на Марсе, никто не знает есть или нет, при всём уважении к Лизе
https://youtu.be/QjWgZcUEH2k
+4
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Alexander X
Ответ Toplady
Четверной Туктамышевой это как жизнь на Марсе, никто не знает есть или нет, при всём уважении к Лизе
да вроде было её видео с исполнением квада на тренировке🤷 так что вроде есть, а вот до вставки в программу, видно, дело ещё не дошло... а может и не надо ей это🤷
+7
0
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asusp527
Ответ Wintersun
Пожалейте бабушку. Ну какой четверной в её возрасте?
Делает, видео было. И покорректнее с императрицей, внучек.
+13
-3
+10
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Toplady
Четверной Туктамышевой это как жизнь на Марсе, никто не знает есть или нет, при всём уважении к Лизе
+11
-10
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Zhuuuzhik
А Лиза не снялась?
0
-2
-2
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Natalia Solomakha
Это уже как анекдот про блондинку, Годзиллу и шансы его встретить. "50/ 50: либо встречу, либо нет..."
+13
-5
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Irina037
Здесь можно 4й на публике
+1
0
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Wintersun
Пожалейте бабушку. Ну какой четверной в её возрасте?
+3
-9
-6
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Девочка с севера
Кстати, очень хорошая возможность! Терять вообще нечего!
+5
-2
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orlitza
Добрый и благодарный Энберт.
+1
0
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Ridl
Наврядли. Лиза сама сказала "четверной в этом сезоне не ждите
+2
-4
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