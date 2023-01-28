Энберт о тренировках Грассля у Тутберидзе: «Хороший знак. Тем самым он показывает, что спорт находится вне политики»

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании высказался о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий.

«Думаю, любой человек, который знаком со спортом, и чиновники того же Международного союза конькобежцев, которые в принципе должны развивать фигурное катание и популяризировать его, конечно, понимают, что неучастие российских спортсменов не приносит пользы мировому фигурному катанию, не добавляет ему зрелищности, соответственно, это нехорошо.

Конечно, надо искать варианты возвращения, мы этого очень ждем, я думаю, многие болельщики в мире этого очень ждут, хороший знак – то, что, например, итальянский спортсмен [ ] перешел к , тем самым показывая, что спорт находится вне политики и какие-то вещи не должны тормозить ни развитие спорта, ни личное развитие спортсменов.

Я надеюсь, спортсмены начнут возвращаться на турниры. Сложно прогнозировать, когда что вернется, но в том, что это должно произойти, я не сомневаюсь», – сказал Энберт.

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