Энберт о тренировках Грассля у Тутберидзе: «Хороший знак. Тем самым он показывает, что спорт находится вне политики»
Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт высказался о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий.
«Думаю, любой человек, который знаком со спортом, и чиновники того же Международного союза конькобежцев, которые в принципе должны развивать фигурное катание и популяризировать его, конечно, понимают, что неучастие российских спортсменов не приносит пользы мировому фигурному катанию, не добавляет ему зрелищности, соответственно, это нехорошо.
Конечно, надо искать варианты возвращения, мы этого очень ждем, я думаю, многие болельщики в мире этого очень ждут, хороший знак – то, что, например, итальянский спортсмен [Даниэль Грассль] перешел к Этери Тутберидзе, тем самым показывая, что спорт находится вне политики и какие-то вещи не должны тормозить ни развитие спорта, ни личное развитие спортсменов.
Я надеюсь, спортсмены начнут возвращаться на турниры. Сложно прогнозировать, когда что вернется, но в том, что это должно произойти, я не сомневаюсь», – сказал Энберт.
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