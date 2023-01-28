Энберт о тренировках Грассля у Тутберидзе: «Хороший знак. Тем самым он показывает, что спорт находится вне политики»

Теги Александр Энберт сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе ТАСС Даниэль Грассль Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт высказался о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске спортсменов в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий.

«Думаю, любой человек, который знаком со спортом, и чиновники того же Международного союза конькобежцев, которые в принципе должны развивать фигурное катание и популяризировать его, конечно, понимают, что неучастие российских спортсменов не приносит пользы мировому фигурному катанию, не добавляет ему зрелищности, соответственно, это нехорошо.

Конечно, надо искать варианты возвращения, мы этого очень ждем, я думаю, многие болельщики в мире этого очень ждут, хороший знак – то, что, например, итальянский спортсмен [Даниэль Грассль] перешел к Этери Тутберидзе, тем самым показывая, что спорт находится вне политики и какие-то вещи не должны тормозить ни развитие спорта, ни личное развитие спортсменов.

Я надеюсь, спортсмены начнут возвращаться на турниры. Сложно прогнозировать, когда что вернется, но в том, что это должно произойти, я не сомневаюсь», – сказал Энберт.

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11 комментариев

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Wiley Fox
Спорт вне политики - это лозунг идиотов

Олимпиады ради древние греки войны останавливали. Ну какая тут политика, да?

А уж в России весь спорт сидит на бюджетной игле. Какая тут политика?
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Анна Беляева
Ответ tim55555
А что, Глейх у нас уже специалист по прыжкам ? )))
Глейх специалист по скольжению, что, видимо, ваш собеседник и понимает под "научиться кататься". Так что вполне по месту отправили итальянца
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Tzaichiha
Ответ tim55555
А что, Глейх у нас уже специалист по прыжкам ? )))
Даниэль четко сказал, что Глейх занимается с ним скольжением, а на тренировках присутствуют все трое тренеров.
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tim55555
Ответ B.Jones
Он сказал что его Глейх этому учит 😁
А что, Глейх у нас уже специалист по прыжкам ? )))
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B.Jones
Ответ tim55555
Вангую, что у ЭТ он не задержится. МО - не специализация этого штаба. Накатывать программы как допубертатные девочки не получится - травмируется и быстро закончит. Ему бы научиться кататься.
Он сказал что его Глейх этому учит 😁
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Девушка Безимени
А мозг интервьюируемого вне интервьюируемого
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tim55555
Вангую, что у ЭТ он не задержится. МО - не специализация этого штаба. Накатывать программы как допубертатные девочки не получится - травмируется и быстро закончит. Ему бы научиться кататься.
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Сережа-молодец!
Хорошо бы это показывал не только Грассль
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Шубы
Ага, особенно российский спорт, который вечно на службе и в полном прямом подчинении у российского государства и чиновников.
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Тайга86
Знак-то хороший, но как и все хорошие вещи любит тишину. Если сейчас с Даниэлем начнут носиться, как со знаменем и символом "не политики", ни к чему хорошему это точно не приведет, для него в первую очередь ...
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Viks
Тем самым он показывает, что дурачок.
+3
-5
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