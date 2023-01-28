Чемпионат США. Левито победила, Теннелл – 2-я, Гленн – 3-я, Голд – 8-я
Изабо Левито одержала победу на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.
Чемпионат США
Сан-Хосе
Женщины
Итоговое положение
1. Изабо Левито – 223,33
2. Брэди Теннелл – 213,12
3. Эмбер Гленн – 207,44
4. Старр Эндрюс – 188,24
5. Джозефин Ли – 187,68
6. Линдси Торнгрен – 187,19
7. Клэр Сио – 175,60
8. Грейси Голд – 173,98
9. Ава Марие Циглер – 167,70
10. Соня Хилмер – 166,49
Произвольная программа
1. Изабо Левито – 149,55
2. Брэди Теннелл – 139,36
3. Эмбер Гленн – 138,48
4. Джозефин Ли – 132,08
5. Линдси Торнгрен – 124,55
6. Габриэлла Иццо – 120,67
7. Старр Эндрюс – 119,27
8. Соня Хилмер – 115,33
9. Клэр Сио – 114,12
10. Ава Марие Циглер – 106,61
«Знаю много слов по-русски: «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Лучшая фигуристка США любит Россию
Потом будет ещё сложней.
Хоть конкуренток у неё, вроде бы, нету, но остановка в развитии в этом возрасте это Крах!
Я вижу как Акатьева улучшается, какие-то новые Фишки появляются, хотя сложней уж некуда. Одиннадцатилетние уже к луне приближаются, хотя Зачем им это, так рано? А я смотрю на Базылюк и оторваться не могу!
Это называется Стремление к совершенству! А когда оно пропадает, то это Конец!
Даже Туктамышева, реально, всё лучше и лучше!
Которая могла бы на чемпионате России, например, побороться (не обязательно успешно) за сильнейшую разминку. У неё в США пока просто нет конкуренток. Вы что, хотите чтобы она пару четверных прыгала и триксель в придачу? Но это сейчас бессмысленно.
Зреложенские воспримут это как издевательство над самим понятием зреложенского. Как бы её вообще не посчитали русской тогда и не отстранили пожизненно от всех соревнований.
Но её катание не улучшается!
От Четверных они Отказались!
Вроде она что-то выигрывает и ещё может выиграть, но сезон в Минус!
Женская - убита.
Если кто и есть ещё,
Изабо Левито.