Чемпионат США. Левито победила, Теннелл – 2-я, Гленн – 3-я, Голд – 8-я

одержала победу на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Женщины

Итоговое положение

1. Изабо Левито – 223,33

2. Брэди Теннелл – 213,12

3. – 207,44

4. Старр Эндрюс – 188,24

5. Джозефин Ли – 187,68

6. Линдси Торнгрен – 187,19

7. Клэр Сио – 175,60

8. – 173,98

9. Ава Марие Циглер – 167,70

10. Соня Хилмер – 166,49

Произвольная программа

1. Изабо Левито – 149,55

2. – 139,36

3. Эмбер Гленн – 138,48

4. Джозефин Ли – 132,08

5. Линдси Торнгрен – 124,55

6. Габриэлла Иццо – 120,67

7. Старр Эндрюс – 119,27

8. Соня Хилмер – 115,33

9. Клэр Сио – 114,12

10. Ава Марие Циглер – 106,61

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