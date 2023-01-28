Чемпионат США. Левито победила, Теннелл – 2-я, Гленн – 3-я, Голд – 8-я

Теги результаты чемпионат США сборная США женское катание Грейси Голд Эмбер Гленн Брэди Теннелл Старр Эндрюс Габриэлла Иццо Линдси Торнгрен Изабо Левито Клэр Сио Джозефин Ли Ава Марие Циглер Соня Хилмер Фигурное катание

Изабо Левито одержала победу на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Женщины

Итоговое положение

1. Изабо Левито – 223,33

2. Брэди Теннелл – 213,12

3. Эмбер Гленн – 207,44

4. Старр Эндрюс – 188,24

5. Джозефин Ли – 187,68

6. Линдси Торнгрен – 187,19

7. Клэр Сио – 175,60

8. Грейси Голд – 173,98

9. Ава Марие Циглер – 167,70

10. Соня Хилмер – 166,49

Произвольная программа

1. Изабо Левито – 149,55

2. Брэди Теннелл – 139,36

3. Эмбер Гленн – 138,48

4. Джозефин Ли – 132,08

5. Линдси Торнгрен – 124,55

6. Габриэлла Иццо – 120,67

7. Старр Эндрюс – 119,27

8. Соня Хилмер – 115,33

9. Клэр Сио – 114,12

10. Ава Марие Циглер – 106,61

«Знаю много слов по-русски: «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Лучшая фигуристка США любит Россию

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24 комментария

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Этери горячая
США не против того, чтобы 15-летние соревновались и побеждали, только не русские.
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Oleandra
И Левито, и Тэннел полностью перешли на хрустальный стиль, по крайней мере в ПП.. Изабо с тренерами видимо определились, кому подражать.. Соне Акатьевой.. их ПП слизана почти целиком с КП СуперСоника, с вкраплениями её ПП этого сезона.. правда, подражать это ещё не значит походить.. у Сони и движения более плавные, и осанка балеринская, и нежность и трепетность присутствуют.. Изабо более жёсткая.. а Брэди тем более.. но вышла такая вся тургеневская девушка и в хрустальном платье со шнуровкой.. к разобранной Алёне с Вивальди в прошлом сезоне она конечно и близко не подошла)
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Роман Волков
Ответ Михаил Михайлов
А смысл там вообще улучшаться? На сегодня Левито практически единственная там, которая что-то может. Которая могла бы на чемпионате России, например, побороться (не обязательно успешно) за сильнейшую разминку. У неё в США пока просто нет конкуренток. Вы что, хотите чтобы она пару четверных прыгала и триксель в придачу? Но это сейчас бессмысленно. Зреложенские воспримут это как издевательство над самим понятием зреложенского. Как бы её вообще не посчитали русской тогда и не отстранили пожизненно от всех соревнований.
Улучшаться и тренировать ультра-си НУЖНО именно Сейчас!
Потом будет ещё сложней.
Хоть конкуренток у неё, вроде бы, нету, но остановка в развитии в этом возрасте это Крах!
Я вижу как Акатьева улучшается, какие-то новые Фишки появляются, хотя сложней уж некуда. Одиннадцатилетние уже к луне приближаются, хотя Зачем им это, так рано? А я смотрю на Базылюк и оторваться не могу!
Это называется Стремление к совершенству! А когда оно пропадает, то это Конец!
Даже Туктамышева, реально, всё лучше и лучше!
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Михаил Михайлов
Ответ Роман Волков
На ихнем Чемпионате для меня только одна радость, Победа Левито! Но её катание не улучшается! От Четверных они Отказались! Вроде она что-то выигрывает и ещё может выиграть, но сезон в Минус!
А смысл там вообще улучшаться? На сегодня Левито практически единственная там, которая что-то может.

Которая могла бы на чемпионате России, например, побороться (не обязательно успешно) за сильнейшую разминку. У неё в США пока просто нет конкуренток. Вы что, хотите чтобы она пару четверных прыгала и триксель в придачу? Но это сейчас бессмысленно.

Зреложенские воспримут это как издевательство над самим понятием зреложенского. Как бы её вообще не посчитали русской тогда и не отстранили пожизненно от всех соревнований.
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Maria N
Рада за Амбер, это, пожалуй, была лучшая из её триксельных попыток. И остальное хоть и не без бабок на каскадах, но выглядело довольно чисто, включая непрыжковые. Заслуженное место в тройке. А то обидно всегда, что такой потенциал почти никогда не реализуется.
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tim55555
Ответ Валерий Петров
Надо возраст повышать хотя бы до 25ти ))
до 17 вполне достаточно
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Роман Волков
На ихнем Чемпионате для меня только одна радость, Победа Левито!
Но её катание не улучшается!
От Четверных они Отказались!
Вроде она что-то выигрывает и ещё может выиграть, но сезон в Минус!
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juliamart
Бреди раньше получше катала, и программы поинтереснее были. У Левито самый сложный элемент это тройной лутц-рит. Последний каскад 3-2. Прогресса там не видать. То же на финале гран при, уровень у девушек очень просел. Грустно всё это. А что уж нас ждёт сегодня у женщин на ЧЕ?... Я лично буду спать, завтра гляну первые два места.
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bolelschiza
Ответ Alina Kernes
А чо там Линдси?
Судя по оценкам всё плохо, прокаты её не смотрела.
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Angry Dude
Ответ juliamart
ссылку на видео скиньте пожалуйста!
https://youtu.be/psQvoJDB8Wo
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Alina Kernes
Ответ bolelschiza
Что-то у Линдси всё плохо, в юниорах была многообещающей фигуристкой. Изабо с ее ужасной техникой зубцовых всё же берет стабильностью, скольжением и качеством непрыжковых. За Теннел очень рада, что она смогла восстановиться. Программы не самые интересные и платья в этом сезоне не нравятся, но по технике неплоха.
А чо там Линдси?
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bolelschiza
Что-то у Линдси всё плохо, в юниорах была многообещающей фигуристкой. Изабо с ее ужасной техникой зубцовых всё же берет стабильностью, скольжением и качеством непрыжковых. За Теннел очень рада, что она смогла восстановиться. Программы не самые интересные и платья в этом сезоне не нравятся, но по технике неплоха.
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Оскар Муравьев
Эндрюс развалилась ожидаемо
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Tanzoli*
Ответ Светлана Менова
Ой, надо же, опять 15-летняя победила зреложенское ;) и чё, никто там в США не против?
А на Швейцарском чемпионате 9-летние катаются, как вчера выяснилось из материала про Кимми Репонд)))
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Tanzoli*
Я не поняла, произволку каталась Габриэла Иццо, а в итоговой таблице Грейси Голд. Кого из них добавили по ошибке?
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sashafan2
Рад за Изабель и Бреди!
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juliamart
ссылку на видео скиньте пожалуйста!
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Ridl
Ответ Светлана Менова
Ой, надо же, опять 15-летняя победила зреложенское ;) и чё, никто там в США не против?
Это другое)
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galik55
Изабо с победой, а вот очень рада за Бредичку.
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Валерий Петров
Ответ Светлана Менова
Ой, надо же, опять 15-летняя победила зреложенское ;) и чё, никто там в США не против?
Надо возраст повышать хотя бы до 25ти ))
+16
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severyanka
Поздравляю Изабо с чемпионством!
+3
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Светлана Менова
Ой, надо же, опять 15-летняя победила зреложенское ;) и чё, никто там в США не против?
+61
-5
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Михаил Михайлов
Одиночке не зачёт.
Женская - убита.
Если кто и есть ещё,
Изабо Левито.
+16
-3
+13
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Black&White
Молодец Бреди, видно что скорости не хватает, но старается и программы очень приятные.
+6
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