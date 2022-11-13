Гран-при Великобритании. Михара одержала победу, Левито – 2-я, Губанова – 3-я, Куракова – 5-я
Японская фигуристка Маи Михара одержала победу на четвертом этапе Гран-при в британском Шеффилде.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)
Шеффилд, Великобритания
Женщины
Итоговое положение
1. Маи Михара (Япония) – 217,43
2. Изабо Левито (США) – 215,74
3. Анастасия Губанова (Грузия) – 193,11
4. Ю Ен (Южная Корея) – 191,36
5. Екатерина Куракова (Польша) – 190,44
6. Николь Шотт (Германия) – 181,41
7. Габриэлла Иццо (США) – 174,10
8. Габриэль Дэйлман (Канада) – 163,77
9. Алексия Паганини (Швейцария) – 156,89
10. Юлия Саутер (Румыния) – 156,46
11. Наташа Маккей (Великобритания) – 155,20
12. Брэди Теннелл (США) – 153,19
Произвольная программа
1. Маи Михара (Япония) – 145,20
2. Изабо Левито (США) – 143,68
3. Ю Ен (Южная Корея) – 130,15
4. Екатерина Куракова (Польша) – 126,98
5. Анастасия Губанова (Грузия) – 126,29
6. Николь Шотт (Германия) – 121,03
7. Габриэлла Иццо (США) – 111,18
8. Габриэль Дэйлман (Канада) – 104,82
9. Юлия Саутер (Румыния) – 104,08
10. Алексия Паганини (Швейцария) – 102,26
11. Наташа Маккей (Великобритания) – 97,58
12. Брэди Теннелл (США) – 96,69
Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер
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