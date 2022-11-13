Гран-при Великобритании. Михара одержала победу, Левито – 2-я, Губанова – 3-я, Куракова – 5-я

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Японская фигуристка Маи Михара одержала победу на четвертом этапе Гран-при в британском Шеффилде.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)

Шеффилд, Великобритания

Женщины

Итоговое положение

1. Маи Михара (Япония) – 217,43

2. Изабо Левито (США) – 215,74

3. Анастасия Губанова (Грузия) – 193,11

4. Ю Ен (Южная Корея) – 191,36

5. Екатерина Куракова (Польша) – 190,44

6. Николь Шотт (Германия) – 181,41

7. Габриэлла Иццо (США) – 174,10

8. Габриэль Дэйлман (Канада) – 163,77

9. Алексия Паганини (Швейцария) – 156,89

10. Юлия Саутер (Румыния) – 156,46

11. Наташа Маккей (Великобритания) – 155,20

12. Брэди Теннелл (США) – 153,19

Произвольная программа

1. Маи Михара (Япония) – 145,20

2. Изабо Левито (США) – 143,68

3. Ю Ен (Южная Корея) – 130,15

4. Екатерина Куракова (Польша) – 126,98

5. Анастасия Губанова (Грузия) – 126,29

6. Николь Шотт (Германия) – 121,03

7. Габриэлла Иццо (США) – 111,18

8. Габриэль Дэйлман (Канада) – 104,82

9. Юлия Саутер (Румыния) – 104,08

10. Алексия Паганини (Швейцария) – 102,26

11. Наташа Маккей (Великобритания) – 97,58

12. Брэди Теннелл (США) – 96,69

Расписание четвертого этапа Гран-при MK John Wilson Trophy: там выступят Квителашвили, Грассль, Губанова, Ю Ен, Левито, Книрим и Фрэйзер

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