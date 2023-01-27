Чемпионат США. Левито выиграла короткую программу, Теннелл – 2-я, Эндрюс – 3-я, Гленн – 4-я, Голд – 5-я

Теги результаты чемпионат США сборная США женское катание Грейси Голд Эмбер Гленн Брэди Теннелл Тин Цуй Старр Эндрюс Одри Шин Линдси Торнгрен Изабо Левито Клэр Сио Ава Марие Циглер Фигурное катание

Изабо Левито лидирует после короткой программы на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Женщины

Короткая программа

1. Изабо Левито – 73,78

2. Брэди Теннелл – 73,76

3. Старр Эндрюс – 68,97

4. Эмбер Гленн – 68,96

5. Грейси Голд – 67,44

6. Линдси Торнгрен – 62,64

7. Клэр Сио – 61,48

8. Ава Мэри Зиглер – 61,09

9. Одри Шин – 60,76

10. Тин Цуй – 57,11

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51 комментарий

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Нурсултан Хамзаев
Ответ Carg0
Женщины КП https://vk.com/video-183993582_456240474
спасибо а то эта событие как то пропустили))
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Оз
Так победительнице ФГП Михаре уже 23 года, она ровесница Луны и между прочим старше Сакамото! Так что зачем Вы Маи в один ряд с Левито поставили? Михара её аж на 8 лет старше.
Михара со времен Загимед )
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Denis Travin
... нынешний Ч США примечателен тем, что на нём собрались все, кто в разные периоды своей "долгой и красивой истории" в спорте называли себя "квадистками-трикселистками".

Грейси Голд в 2016 году, Суи в 2018, Теннел в 2019, Левито и Торнгрен совсем недавно.
Нет той, кто действительно их показывал. Память об Алисе Лу стёрли ластиком. ФК общественность США требует в призы Голд и её участия в ЧМ!!!

С прокатов первой десятки можно смело снимать по десять баллов.
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Mira Val
Ответ Svetmel
У Теннел каскад недокрученный. А Грейси очень скромно гоели. Ну, она вцелом медленно весьма каталась. Главная грибница Старр. Ни лутца, ни флипа не прыгала, а баллы почти 70
Спасибо, посмотрю потом)
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alexloop
не вижу статей как "попрыгушка-однодневка" Левито опять возьмет пъедестал.
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alexloop
Ответ AllaS
Ну ничего, а то Бреди в этом сезоне все прокаты разваливала . Хоть уж так с недокрутами. А баллы-то очень приличные .
так это домашний чемпионат. дома можно сколько хочешь нарисовать
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Шубная моль
Ответ gold-for-zagitova
Да дело в другом. Допубертатная 15-летка опять побеждает зрелое-женское. Ждём возмущения Дюамель и компании)
Допубертатная 15-летка у неправильных тренеров, посылающая тревожные сигналы. Но Дюамель видно слишком возмущена Грассалем, чтобы прокомментировать
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Heopsa
Какой-то застой второй цикл у них в ЖО. Спасибо, хоть Изабо есть в этом сезоне.
+2
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Оз
Ответ juliamart
На вид младше, маленькая, худенькая..
Всё люди разные. К тому же Маи уже много лет борется с тяжёлой болезнью, может поэтому такая худенькая.
+4
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Lilia Sadykova
Грейси мое уважение. Никогда за нее не болела, но зная то, какие трудности у нее были, а она не бросила и не разочаровалась в ФК и до сих пор выходит на лед, нельзя ее не уважать. Удачи!
+8
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Svetmel
Ответ Mira Val
Судя по протоколам у Брэди камбекище! Грейси тоже респект.
У Теннел каскад недокрученный. А Грейси очень скромно гоели. Ну, она вцелом медленно весьма каталась. Главная грибница Старр. Ни лутца, ни флипа не прыгала, а баллы почти 70
+3
0
+3
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juliamart
Ответ Оз
Так победительнице ФГП Михаре уже 23 года, она ровесница Луны и между прочим старше Сакамото! Так что зачем Вы Маи в один ряд с Левито поставили? Михара её аж на 8 лет старше.
На вид младше, маленькая, худенькая..
+2
0
+2
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Оз
Ответ juliamart
Посмотрела я женский финал гран-при от скуки на ЧЕ. Мда... Несмотря на все эти разговоры о преимуществах зреложенского, побеждать продолжают юные, маленькие, худенькие: Михара, Левито. А остальные полируют лёд. И что-то Дюамели разные помалкивают! Похоже, их всё устраивает, только бы не было наших. Каори раздалась непомерно даже по сравнению с собой прежней, улетела за пьедестал. Хендрикс еле вползла на третье...
Так победительнице ФГП Михаре уже 23 года, она ровесница Луны и между прочим старше Сакамото! Так что зачем Вы Маи в один ряд с Левито поставили? Михара её аж на 8 лет старше.
+9
-1
+8
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juliamart
Посмотрела я женский финал гран-при от скуки на ЧЕ. Мда... Несмотря на все эти разговоры о преимуществах зреложенского, побеждать продолжают юные, маленькие, худенькие: Михара, Левито. А остальные полируют лёд. И что-то Дюамели разные помалкивают! Похоже, их всё устраивает, только бы не было наших. Каори раздалась непомерно даже по сравнению с собой прежней, улетела за пьедестал. Хендрикс еле вползла на третье...
+9
-3
+6
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N-fox
Ответ Валерий Петров
Так американки ДАЖЕ в каскады 3-3 смогли, в отличие от
Ух, на ЧМ будет веселье. Может, даже 3А увидим. Ну, или хотя бы попытку.
+1
0
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Mira Val
Судя по протоколам у Брэди камбекище!
Грейси тоже респект.
+6
-1
+5
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AllaS
Ответ Svetmel
С недокрутами)
Ну ничего, а то Бреди в этом сезоне все прокаты разваливала . Хоть уж так с недокрутами.
А баллы-то очень приличные .
+1
0
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Konyok
Американские грибы! Но Левито, видно, уже оценивают под первый номер.
+1
0
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Svetmel
Ответ AllaS
А Бредичка-то молодец , на уровне Изабо.
С недокрутами)
+3
-1
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Ad notam
Судьи были добры к фигуристкам, по стоп-кадрам прыжки получаются
Isabaeu Levito 3F, 2A, 3Lz!+3Tq
Bradie Tennell 3Lz!q+3T, 3F, 2A
+1
-1
0
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AllaS
А Бредичка-то молодец , на уровне Изабо.
+2
0
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Валерий Петров
Ответ tim55555
Для того ISU и поднимает со следующего сезона возраст до 16 лет, с сезона 24/25 до 17 лет. Пусть допубертатницы покажут себя после 17 лет.
Кто-то покажет, кто-то нет, а кто-то так и не выйдет во взрослые после долгого юниорства и трат родительских денег на неясные перспективы. Уменьшится приток девочек, а меньше приток - меньше талантов в ФК, простая суровая арифметика.
0
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Валерий Петров
Ответ N-fox
Баллы выглядят повеселее, чем баллы ЧЕ...
Так американки ДАЖЕ в каскады 3-3 смогли, в отличие от
+1
-1
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juliamart
Ответ Carg0
Женщины КП https://vk.com/video-183993582_456240474
Спасибо!
0
0
0
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Спорт_в_массы
одноразовый стаканчик? 0_о
+1
-1
0
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