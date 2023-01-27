Чемпионат США. Левито выиграла короткую программу, Теннелл – 2-я, Эндрюс – 3-я, Гленн – 4-я, Голд – 5-я
Изабо Левито лидирует после короткой программы на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.
Чемпионат США
Сан-Хосе
Женщины
Короткая программа
1. Изабо Левито – 73,78
2. Брэди Теннелл – 73,76
3. Старр Эндрюс – 68,97
4. Эмбер Гленн – 68,96
5. Грейси Голд – 67,44
6. Линдси Торнгрен – 62,64
7. Клэр Сио – 61,48
8. Ава Мэри Зиглер – 61,09
9. Одри Шин – 60,76
10. Тин Цуй – 57,11
Грейси Голд в 2016 году, Суи в 2018, Теннел в 2019, Левито и Торнгрен совсем недавно.
Нет той, кто действительно их показывал. Память об Алисе Лу стёрли ластиком. ФК общественность США требует в призы Голд и её участия в ЧМ!!!
С прокатов первой десятки можно смело снимать по десять баллов.
Грейси тоже респект.
А баллы-то очень приличные .
Isabaeu Levito 3F, 2A, 3Lz!+3Tq
Bradie Tennell 3Lz!q+3T, 3F, 2A