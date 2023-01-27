Чемпионат США. Левито выиграла короткую программу, Теннелл – 2-я, Эндрюс – 3-я, Гленн – 4-я, Голд – 5-я

лидирует после короткой программы на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Женщины

Короткая программа

1. Изабо Левито – 73,78

2. – 73,76

3. Старр Эндрюс – 68,97

4. – 68,96

5. – 67,44

6. Линдси Торнгрен – 62,64

7. Клэр Сио – 61,48

8. Ава Мэри Зиглер – 61,09

9. Одри Шин – 60,76

10. Тин Цуй – 57,11