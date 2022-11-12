Гран-при Великобритании. Михара, Ю Ен, Левито, Губанова, Дэйлман, Куракова выйдут на лед с короткими программами
12 ноября в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
Гран-при Великобритании (MK John Wilson Trophy)
Шеффилд, Великобритания
Женщины
Короткая программа
Начало – 18.20 по московскому времени (12 ноября).
Первая разминка
1. Брэди Теннелл (США)
2. Габриэль Дэйлман (Канада)
3. Наташа Маккей (Великобритания)
4. Юлия Саутер (Румыния)
5. Алексия Паганини (Швейцария)
6. Габриэлла Иццо (США)
Вторая разминка
7. Анастасия Губанова (Грузия)
8. Николь Шотт (Германия)
9. Екатерина Куракова (Польша)
10. Маи Михара (Япония)
11. Изабо Левито (США)
12. Ю Ен (Южная Корея)
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