Президент Федерации ледовых видов спорта Италии о тренировках Грассля у Тутберидзе: «С технической точки зрения это отличный выбор»

Теги сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос прокомментировал решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля начать тренировки у Этери Тутберидзе. 

«У него есть обязательства на четыре года, и он хочет подготовиться как можно лучше. С технической точки зрения это отличный выбор. 

Мы не нашли никаких документов, свидетельствующих о том, что госпожа Этери Тутберидзе поддерживает боевые действия. 

Дело Валиевой? Есть подозреваемые. Но господа, сколько у нас подозреваемых в каждой области? Подозреваемый не значит виновный», – заявил Джиос.

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57 комментариев

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Pennywise
Ответ Ортодокс7
Будь хоть они алмазные, он незаслуженные.
Завидуй молча
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Oleandra
Ответ Большое Путешествие Рузика
Ну не зря все фото с флагами из Инсты убрала. Может, Акатьеву на юниорский мир допустят.... Ну а Лиза Туктамышева поедет на взрослый, её чёрный квадрат в день начала мобилизации приравняют к осуждению СВО, зачтут, сделают отметку в личном деле и пригласят.
посмотрим, как Рудковские скоро начнут спешно переобуваться в воздухе..
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Ева Майская
Очень приятно, что Даню поддерживает родная Федерация )
Пусть у него все получится!
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Спорт_в_массы
профессиональный подход, молодец
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Юлия Величко
Ответ Надумочка
Если у Вас есть глаза, Вы видите, что случилось с Морисом после отъезда. Но упорно отрицаете очевидное)
А что Морис у нас пример успешного спортсмена??? Чего он достиг, хоть один титул у него есть, ну кроме чемпиона Грузии? Хорошо, если раз в год стрелял на каком-нибудь турнир - и это должно быть примером для подражания?
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Большое Путешествие Рузика
Ну не зря все фото с флагами из Инсты убрала.
Может, Акатьеву на юниорский мир допустят....
Ну а Лиза Туктамышева поедет на взрослый, её чёрный квадрат в день начала мобилизации приравняют к осуждению СВО, зачтут, сделают отметку в личном деле и пригласят.
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Ольга Воеводина
Ответ Активист
А вы не видите разницу между восьмым местом в парах, которая ни на что не претендовала, и не пользовалась статусом "жеребёнка", и той, которая взяла золото ЧЕ и командника, хотя вообще не должна была там участвовать?
Я не вижу. Хотя нет, вижу) Мне кажется, что попасться с допингом на самих ОИ это уж совсем не хорошо. И совершенно не важно, кто какие места занимает и на что претендунт. Пробы с ЧЕ и ОИ у Камилы чистые. А то что не получили результаты с проб ЧР вовремя, хотя знали, что Валиева главная претендентка на золото, Камила ли в этом виновата? Основной вопрос с командником, если знали, что нет результата пробы Валиевой, можно было подстраховаться, ведь у нас были ещё две супер девочки...
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Снегурочка Снегова
Молодец Андреа Джиос, защитил Даниэля, а то на зарубежных форумах и соцсетях и даже некоторых русскоязычных его выставляли психом-одиночкой, изгоем общества, осмелившимся пойти против всех правил, настроив против себя весь" цивилизованный мир".
На ФСО распространяли догадки о том, что якобы итальянская федерация не поддерживает его решение тренироваться в ТШТ, просто не запрещает. И по интервью Джиоса стало понятно, что планируется длительное сотрудничество Грассла с Тутберидзе.
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Lapo Elkann
По итальянски. Брависсимо .
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Ezhevika33
Ответ Надумочка
Если у Вас есть глаза, Вы видите, что случилось с Морисом после отъезда. Но упорно отрицаете очевидное)
В том то и дело. Куда девался знаменитый багаж тшт у Мориса.
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Снегурочка Снегова
Ответ Оскар Муравьев
А если бы поддержала сво запретили грасслю тренироваться у нее..? На каком основании интересно?.. У американцев почему не спрашивали поддерживают они вторжение в Сирию Ирак и тд
Запретили бы. В полном варианте статьи Джиос говорит, что если вдруг найдутся доказательства того, что ЭТ поддерживает военные действия, он позвонит Грасслю и скажет, чтобы он прекратил тренироваться у неё.
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Olga.t
Ответ Зоя Кудряшова
А у госожи Тутберидзе есть хоть один мужчина, которым можно похвалиться? 15 летние девочки это не 22 летние мальчики.
У госпожи Тутберидзе и девочки-фигуристки-чемпионки появились не сразу. Тренер работает...
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Активист
Ответ Forever Alone
Испанская фигуристка во время ОИ попалась на допинге, но кому какое дело до нее и до Испании)
А вы не видите разницу между восьмым местом в парах, которая ни на что не претендовала, и не пользовалась статусом "жеребёнка", и той, которая взяла золото ЧЕ и командника, хотя вообще не должна была там участвовать?
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Валерий Петров
Ответ Владимир
Ещё бы Тутберидзе поддерживала СВО. У неё дочка готовится выступать за другую страну!
Скоро год как дочка готовится по инсайдам Лапидарности и этой, как ее, "журналистке" Дейв Лиз. Но все никак не сменит флаг
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Ортодокс7
Ответ Pennywise
Медали у них тоже бумажные?
Будь хоть они алмазные, он незаслуженные.
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Skyolker
Радует, что хоть кто-то в адеквате.
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private dancer
Ответ Olga.t
Вы живете в Сирии, Ираке или США? Давайте обсуждать то, что происходит в нашей стране с нашими спортсменами, тренерами.
А они все на Украине живут ?
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Маргарита В Сафронова
Прогрессивно. Рада, что окончательный разрыв не состоялся и мы начинаем движение навстречу друг другу.
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Надумочка
Ответ Ортодокс7
Просветите нас, куда у Мориса улетучилось мастерство, если с ним мастер занимался в Хрустальном? Фигурист и раньше не был стабилен. Где мастерство-то?
Прыжки разладились в хлам, осенью вообще не мог прыгнуть ничего, сейчас, вернувшись на 3 недельки, хоть что-то начал. Уж не знаю, что Вы там имели в виду под "мастерством", если уровень катания (скольжение и владения коньком), так он падает без нужного руководства и тренировок очень быстро. Презентация у него осталась.
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Heopsa
Как интересно, у него обязательства! Вот бы и у наших мальчиков были обязательства что ли.
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Katerina Sunny
Ответ JSV
Ну тут, как обычно, надергали неполную его речь. Он сказал, что если узнает о поддержки ЭТ СВО, то он первый скажет Грасслю сваливать от нее. При текущей ситуации и давлении, еще и признание о неподдержке у ЭТ затребуют. Я ж говорю, не время и не место.
Это всё понятно, что они не торопятся заключать договор, но тем не менее Даня приехал и тренируется. В любом случае личный опыт будет. И фактически Тутберидзе, выносим допинг за скобки, тем более про отношение к личным обвинениям сказал, ничем не отличается от Рукавицына, Климова. Морис, Егадзе опять же на соревнования продолжают ездить.
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Nastya163
Ответ Forever Alone
Испанская фигуристка во время ОИ попалась на допинге, но кому какое дело до нее и до Испании)
Кстати да, никто не потерял доверия ко всей испанской сборной, про ее тренеров и окружение никто ни разу не вспомнил. А вообще-то пара у них очень хорошая, симпатичное катание. Они бы в легкую могли ЧЕ стать при нынешней конкуренции, если бы были в такой же форме как на ОИ.
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Додик Аксель
Андреа Джиос это вам не Меган Дюамель...
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Сейлем Сэйберхеген
Штирлиц все разрешилось! А мы то думали, что такое активная поддержка СВО. Так вот оно... документы будут искать🤣🤣🤣
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Irina Kistler
Ответ Зоя Кудряшова
А у госожи Тутберидзе есть хоть один мужчина, которым можно похвалиться? 15 летние девочки это не 22 летние мальчики.
Госожа Зоя, у нас Путин не хвастается ни одной женщиной, а вы требуете этого от Тутберидзе!
+5
-4
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