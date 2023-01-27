Президент Федерации ледовых видов спорта Италии о тренировках Грассля у Тутберидзе: «С технической точки зрения это отличный выбор»

Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос прокомментировал решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля начать тренировки у Этери Тутберидзе.

«У него есть обязательства на четыре года, и он хочет подготовиться как можно лучше. С технической точки зрения это отличный выбор.

Мы не нашли никаких документов, свидетельствующих о том, что госпожа поддерживает боевые действия.

Дело ? Есть подозреваемые. Но господа, сколько у нас подозреваемых в каждой области? Подозреваемый не значит виновный», – заявил Джиос.

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