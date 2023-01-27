Президент Федерации ледовых видов спорта Италии о тренировках Грассля у Тутберидзе: «С технической точки зрения это отличный выбор»
Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос прокомментировал решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля начать тренировки у Этери Тутберидзе.
«У него есть обязательства на четыре года, и он хочет подготовиться как можно лучше. С технической точки зрения это отличный выбор.
Мы не нашли никаких документов, свидетельствующих о том, что госпожа Этери Тутберидзе поддерживает боевые действия.
Дело Валиевой? Есть подозреваемые. Но господа, сколько у нас подозреваемых в каждой области? Подозреваемый не значит виновный», – заявил Джиос.
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В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?
Пусть у него все получится!
Может, Акатьеву на юниорский мир допустят....
Ну а Лиза Туктамышева поедет на взрослый, её чёрный квадрат в день начала мобилизации приравняют к осуждению СВО, зачтут, сделают отметку в личном деле и пригласят.
На ФСО распространяли догадки о том, что якобы итальянская федерация не поддерживает его решение тренироваться в ТШТ, просто не запрещает. И по интервью Джиоса стало понятно, что планируется длительное сотрудничество Грассла с Тутберидзе.