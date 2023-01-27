Морис Квителашвили: «Пока не знаю, поеду ли еще в Италию, все под вопросом. Не удается втянуться в сезон, уверенно себя почувствовать на соревнованиях»

Грузинский фигурист Морис Квителашвили ответил на вопрос о тренировках у Этери Тутберидзе в «Хрустальном».

В ноябре спортсмен уезжал в Италию для работы с тренером Лоренцо Магри, но до Нового года вернулся в Москву. Сегодня он выступил с произвольной программой на чемпионате Европе в финском Эспоо, где занял 16-е место.

«Врачи нашли у меня воспаление костного мозга, но выходил без уколов. Я уже пытался заниматься здоровьем, но не успел подлечиться до конца. Чувствую себя не очень хорошо, честно. В какой-то степени можно сказать, что не был готов к соревнованиям ни морально, ни физически. Я продолжаю лечиться.

Я вернулся в Москву до Нового года. Старались подготовиться к чемпионату Европы в Москве. Пока не знаю, поеду ли еще в Италию, все под вопросом. Достаточно спонтанно получилось, не удается втянуться в сезон, уверенно себя почувствовать на соревнованиях.

В Италии не совсем в своей тарелке? Конечно, все совсем другое. Но я очень благодарен тренерам, мне уделили много внимания, спасибо, что работали со мной, пытались меня взбодрить. Дальше буду тренироваться в «Хрустальном»? Пока не знаю», – ответил Квителашвили.

Также он высказался о начале сотрудничества Этери Тутберидзе с итальянским фигуристом Даниэлем Грасслем.

«Я слышал, что он давно собирался, на сборы хотел приехать и так далее, еще до пандемии коронавируса. Слышал, что он очень хотел. Молодец, что приехал», – сказал грузинский фигурист.

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