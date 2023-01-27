Морис Квителашвили: «Пока не знаю, поеду ли еще в Италию, все под вопросом. Не удается втянуться в сезон, уверенно себя почувствовать на соревнованиях»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание Этери Тутберидзе чемпионат Италии Морис Квителашвили сборная Грузии Даниэль Грассль коронавирус Лоренцо Магри Фигурное катание

Грузинский фигурист Морис Квителашвили ответил на вопрос о тренировках у Этери Тутберидзе в «Хрустальном».

В ноябре спортсмен уезжал в Италию для работы с тренером Лоренцо Магри, но до Нового года вернулся в Москву. Сегодня он выступил с произвольной программой на чемпионате Европе в финском Эспоо, где занял 16-е место.

«Врачи нашли у меня воспаление костного мозга, но выходил без уколов. Я уже пытался заниматься здоровьем, но не успел подлечиться до конца. Чувствую себя не очень хорошо, честно. В какой-то степени можно сказать, что не был готов к соревнованиям ни морально, ни физически. Я продолжаю лечиться.

Я вернулся в Москву до Нового года. Старались подготовиться к чемпионату Европы в Москве. Пока не знаю, поеду ли еще в Италию, все под вопросом. Достаточно спонтанно получилось, не удается втянуться в сезон, уверенно себя почувствовать на соревнованиях.

В Италии не совсем в своей тарелке? Конечно, все совсем другое. Но я очень благодарен тренерам, мне уделили много внимания, спасибо, что работали со мной, пытались меня взбодрить. Дальше буду тренироваться в «Хрустальном»? Пока не знаю», – ответил Квителашвили.

Также он высказался о начале сотрудничества Этери Тутберидзе с итальянским фигуристом Даниэлем Грасслем.

«Я слышал, что он давно собирался, на сборы хотел приехать и так далее, еще до пандемии коронавируса. Слышал, что он очень хотел. Молодец, что приехал», – сказал грузинский фигурист.

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28 комментариев

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Alexandr Alexandrov
Ответ Ostinato
Воспаление костного мозга звучит как нечто что-то ужасное. А я даже не уверена могут ли сейчас в России такое лечить, ведь из-за санкций множество разных лекарств и расходников медицинских не поставляют нормально
Остеомиелит, так официально называется, вполне в Москве лечится и почти без лекарств.
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Светлана Менова
Ответ Ostinato
Чтобы выступать за Грузию на олимпиаде нужно иметь гражданство Грузии. Грузия двойное гражданство не дает, то есть нужно отказываться от российского, то есть в окопы Мориса призвать не могу
Вы не путайте, пожалуйста, двойное гражданство и два паспорта. Это два разных юридических статуса. Грузия не запрещает иметь паспорт другой страны. Загуглите хотя бы и изучите этот вопрос. Неужели вы думаете, что Губанова отказалась от российского гражданства?)) не смешите.
+3
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Sky Smoker
Как спортсмен Морис, увы, не моя чашка чая, но он добрый, очень доброжелательный человек и отличный шоумен с яркими показалками. Морису крепкого физического и ментального здоровья. Остальное уж точно приложится.
+6
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alb@tros
Ответ Бунтарь без идеала
дада, самое место для человека с воспалением костного мозга, там и подлечат
А это пусть медкомиссия в военкомате решает: годен или нет к службе.
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Ostinato
Ответ Анна Беляева
В окопы не все хотят, как Влад Тарасенко
Чтобы выступать за Грузию на олимпиаде нужно иметь гражданство Грузии. Грузия двойное гражданство не дает, то есть нужно отказываться от российского, то есть в окопы Мориса призвать не могу
+2
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AlexFed
Ответ Анна Беляева
При чем тут гражданин России и фигурист Грузии Квителашвили? Ему от Плющенко или от ФФКР перепадет "бронь"? Для ФФКР - он грузин, для армии - гражданин России, подходящий под мобилизацию. Кто его будет откашивать и каким образом? Аксенов с Лайшевым, если ему повестка придет?
Для ФФКР все братья, сестры, тети, дяди - родственники. Там один большой клубок связей. Морис такой же свой, тем более у Тутберидзе за пазухой.
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Бунтарь без идеала
Ответ alb@tros
Пусть подлечится хорошо и, если призовут, не отлынивает...
дада, самое место для человека с воспалением костного мозга, там и подлечат
+3
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Mira Val
Морис, подлечись, здоровье важнее.
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Анна Беляева
Ответ AlexFed
Какие окопы? У Плюща все тренеры попадающие под мобилизацию ни в какие окопы не полезли, только Тарасенко и то по заказу, для того чтобы доказать, что у Плюща патриотичная академия - его отправили в теплое местечко подальше от окопов, но якобы на службе. А если учесть всех фигуристов, так вообще никто ни в какие окопы так и не уехал.
При чем тут гражданин России и фигурист Грузии Квителашвили? Ему от Плющенко или от ФФКР перепадет "бронь"? Для ФФКР - он грузин, для армии - гражданин России, подходящий под мобилизацию. Кто его будет откашивать и каким образом? Аксенов с Лайшевым, если ему повестка придет?
+4
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AlexFed
Ответ Новый Орлеан
Да ладно про Тараса гнать. Неужели Липа мужа бы не отстояла? Тем более с малым дитём. Липа - не последняя фигуристка. И никакой Плющ ничего бы не смог сделать против. Проще Михайлова отправить. Да и второстепенных тренеров там полно.
Что там отстаивать? Он просто для галочки уехал, ни в какие окопы его не отправят, потом вернется с набитыми щеками и Плющ с Рудковской будут хвастаться, как их тренер Родину защищал.
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AlexFed
Ответ ИннаВБ
У Мориса другая история, он как спортсмен отсрочку не получит, так как представляет не Россию
А какую отсрочку, как спортсмены получили другие тренеры Плюща?
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Новый Орлеан
Ответ AlexFed
Какие окопы? У Плюща все тренеры попадающие под мобилизацию ни в какие окопы не полезли, только Тарасенко и то по заказу, для того чтобы доказать, что у Плюща патриотичная академия - его отправили в теплое местечко подальше от окопов, но якобы на службе. А если учесть всех фигуристов, так вообще никто ни в какие окопы так и не уехал.
Да ладно про Тараса гнать. Неужели Липа мужа бы не отстояла? Тем более с малым дитём. Липа - не последняя фигуристка. И никакой Плющ ничего бы не смог сделать против. Проще Михайлова отправить. Да и второстепенных тренеров там полно.
0
0
0
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ИннаВБ
Ответ AlexFed
Какие окопы? У Плюща все тренеры попадающие под мобилизацию ни в какие окопы не полезли, только Тарасенко и то по заказу, для того чтобы доказать, что у Плюща патриотичная академия - его отправили в теплое местечко подальше от окопов, но якобы на службе. А если учесть всех фигуристов, так вообще никто ни в какие окопы так и не уехал.
У Мориса другая история, он как спортсмен отсрочку не получит, так как представляет не Россию
+5
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Ostinato
Воспаление костного мозга звучит как нечто что-то ужасное. А я даже не уверена могут ли сейчас в России такое лечить, ведь из-за санкций множество разных лекарств и расходников медицинских не поставляют нормально
+3
-6
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altre
Сам дров наломал, тем более прошлый сезон был на плюс, да и этот начинался неплохо. Не стоило уезжать.
0
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AlexFed
Ответ Анна Беляева
В окопы не все хотят, как Влад Тарасенко
Какие окопы? У Плюща все тренеры попадающие под мобилизацию ни в какие окопы не полезли, только Тарасенко и то по заказу, для того чтобы доказать, что у Плюща патриотичная академия - его отправили в теплое местечко подальше от окопов, но якобы на службе. А если учесть всех фигуристов, так вообще никто ни в какие окопы так и не уехал.
+4
-5
-1
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alb@tros
Пусть подлечится хорошо и, если призовут, не отлынивает...
0
-5
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AAPolyansky
Морис, не надо, эксперимент не оправдался. привычка вторая натура, ты всю жизнь работаешь в системе ТШТ, это дает результат, поздно что-то менять
+14
-1
+13
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девочкитакиедевочки
Морис, не раскисай, давай лечись и опять на коньки, а мы тебя всегда поддержим
+17
0
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Анна Беляева
Ответ Александра Волкова
и для чего нужны были эти перетрубации с переездом в Италию?
В окопы не все хотят, как Влад Тарасенко
+14
-6
+8
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lammi
Ох, кактус ты Мориси. Знаешь как трудно за тебя болеть? Очень трудно. Езжай в Италию, не доламывай, ноги, спину и думай о здоровье.
+3
-5
-2
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Даша Лавренова
До этого писали, что одной из причин переезда в Италию было желание упростить поездки на международные турниры, логистику. Теперь из Москвы вместе с Грасслем будет летать, уже целая делегация) А Морис, получается, нам Даниэля привез
+7
-2
+5
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mishanushka
Может стоило вообще пропустить сезон и полностью восстановить здоровье
+16
0
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Lapo Elkann
Какой же он доброжелательный . Морис где бы не был, в спорте или в другой сфере, люди будут тянуться к нему. Ну а со спортом наверное настало время определиться. Здоровья .
+31
-1
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Оксана Иванова
Морис, занимайся здоровьем! Понятно, что у всех спортсменов , выступающих на таком уровне, своего рода зависимость от выступлений и так далее. Но не стоит оно того
+23
0
+23
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