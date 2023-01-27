Эван Бейтс об отсутствии медали Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой: «Я был разочарован, когда мы были в Пекине, и спустя 11 месяцев у меня такое же чувство»

Теги сборная России допинг танцы на льду сборная США Олимпиада-2022 Эван Бейтс пары Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Камила Валиева Фигурное катание

Американские фигуристы Эван Бейтс, Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер высказались о ходе расследования допингового дела россиянки Камилы Валиевой. 

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная США заняла второе место в командном турнире, уступив российским фигуристам. Но церемония награждения не была проведена из-за антидопингового расследования, начавшегося в отношении Валиевой. 

«Я был разочарован, когда мы были в Пекине, и к сожалению, спустя 11 месяцев у меня точно такое же чувство», – сказал Бейтс. 

«Было разочарование из-за того, что мы не смогли получить медали с командой», – заявил Фрейзер

«Но это было уже 11 месяцев назад. Мы ничего не можем с этим поделать», – добавила Книрим.

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44 комментария

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SALMON
Ответ Gemma157
А СК, МиГи и Кондратюк не хотят сделать подобное заявление? У них вообще золотые медали с титулами в подвешенном состоянии
Уверена, что хотят. Но у Федерации в приоритете жеребенок и другим и рта раскрыть нельзя.
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AlexFed
Ответ Nikolay N
Ее оправдали если что:) и да она до сих пор олимпийская чемпионка...если бы не эти олени с вады и мока то была бы у нее вторая золотая
Никто её не оправдал. То что употребляла допинг признали даже в РУСАДА. Дальше суд будет разбираться, а потом уже МОК решит кто олимпийский чемпион.
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Тимур Муратов
Ответ Nikolay N
Он не получил медаль не потому что у кого-то нашли допинг а потому что мок неадекватные рептилойды:) делали бы все по своим же правилам а не устраивали бы этот цирк с охотой на ведьм .все были бы с медалями
Вот мок нигадяи вот паскуды верим в вадим вадимыча пу, востановет справидливасть!! Всех пабидим ! Вперёд пу
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Nikolay N
Ответ Lana Donovan
Задолбало нытьё американцев. Почему бы им не обратиться в МОК с требованием вручить им серебрянные медали, а японцам бронзовые? Ведь не Камила и не Россия решают вопрос о выдаче медалей.Если будет принято решение о дисквалификации РОК, тогда просто поменяют серебро на золото. На олимпиаде и после от американской главы комитета столько слов было, но никаких действий не предприняли. Неужели тот же Бах проигнорировал бы требования американцев? Нет, ответ один, они хотят золото, которое не заслужили и если КАС оставит золото за россиянами, то опять будет плач о несправедливом решении, которое разбивает хрупкие американские сердечки. И вообще, скажу жетскую вещь, но хочешь олимпийскую медаль, есть личное первенство, где отвечаешь сам за себя и не ждёшь подачек судьбы.
В том то и дело сто не поменяют ...по правилам в командных видах спорта если допинг был обнаружен до но на самом турнире атлет чист то командную медаль забрать не могут...конкретного атлета могут лишить медали но сама команда при любом раскладе получит золото....поэтому вообще непонятно к чему этот цирк
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Nikolay N
Ответ AlexFed
Где благородство допингистки? Она принесла извинения всем кому испортила послевкусие от Олимпиады?
Ее оправдали если что:) и да она до сих пор олимпийская чемпионка...если бы не эти олени с вады и мока то была бы у нее вторая золотая
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Nikolay N
Ответ Volles
Сколько абсолютно неадекватных, субъективных и однобоких комментариев. Ставим себя на место фигуриста, который успешно выступил в команднике и не получил свою медаль из-за того, что у спортсмена в другой команде обнаружен допинг. Приятно ? Расходимся.
Он не получил медаль не потому что у кого-то нашли допинг а потому что мок неадекватные рептилойды:) делали бы все по своим же правилам а не устраивали бы этот цирк с охотой на ведьм .все были бы с медалями
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Volles
Сколько абсолютно неадекватных, субъективных и однобоких комментариев. Ставим себя на место фигуриста, который успешно выступил в команднике и не получил свою медаль из-за того, что у спортсмена в другой команде обнаружен допинг. Приятно ?
Расходимся.
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deli_skate
Мы тоже разочарованы, что устроили фарс вместо триумфа наших спортсменов. Специально не раньше и не позже обьявили об этом странном допинге. Какое совпадение - успели провести командный турнир, но не успели наградить!
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Ирина С
Ответ asusp527
Как это вручить медали, с найденным допингом что ли. МОК не мог этого сделать. Вот тогда бы был международный скандал. Виновата ФФКР что отправили на ОИ непроверенную спортсменку. Горшков это понял и...
Вообще-то, допинг нашли не на Олимпиаде, олимпийские пробы были чистые, хотя это, конечно, не оправдание для самого факта. Кто виноват и что делать - извечные вопросы. Но лично я не стала бы всю вину валить на ФФКР и оправдывать шведскую лабораторию, которая по неуважительным причинам не выполнила своевременно свою работу - уж очень вовремя всплыл результат проб полуторамесячной давности.
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asusp527
Ответ AlexFed
Где благородство допингистки? Она принесла извинения всем кому испортила послевкусие от Олимпиады?
Нн смешите, её накачали так, что она искренне считает себя невиновной, никому ничем не обязанной и радуется жизни.
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asusp527
Ответ Ирина С
А в чём виноваты чистые российские фигуристы, которые точно так же, как и американцы, боролись за победу, за медали, и точно так же ничего не получили? И скорее всего и не получат. А мне надо посочувствовать "несчастным" разочарованным американцам и пожалеть их? Конечно, намного приятнее получить награду своевременно, но правила награжления установил МОК, а не Россия. И вся эта провокационная ситуация с Валиевой тоже на совести МОК: можно было спокойно вручить медали, а потом разбираться. Камилу снять с лички тоже не составило бы труда - ковид никто не отменял. Просто "мировому гегемону" выгоден был скандал с Россией на Олимпиаде, вот его и разыграли.
Как это вручить медали, с найденным допингом что ли. МОК не мог этого сделать. Вот тогда бы был международный скандал. Виновата ФФКР что отправили на ОИ непроверенную спортсменку. Горшков это понял и...
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Девушка Безимени
Какое бессмысленное слово "разочарован".
Кто и чем тебя очаровывал-то?
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Залина Малина
Ну иди, поплачь
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Gemma157
А СК, МиГи и Кондратюк не хотят сделать подобное заявление? У них вообще золотые медали с титулами в подвешенном состоянии
А зачем им делать заявление? Все выплаты, премии и прочие плюшки, полагающиеся ОЧ они получили. Будут ОЧ на территории России. Подумаешь. Никто и слова не скажет..
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AlexFed
Где благородство допингистки? Она принесла извинения всем кому испортила послевкусие от Олимпиады?
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Ирина С
Ответ missis-Zima
Американские фигуристы главные виновники ? Действительно,еще и вспоминают о медалях,наглость..Прошла ОИ,расходимся.А то нашей федерации и тренерам неприятно об этом говорить.Обойдутся лет 10 без медалей Эван и остальные,не велики птицы)
А в чём виноваты чистые российские фигуристы, которые точно так же, как и американцы, боролись за победу, за медали, и точно так же ничего не получили? И скорее всего и не получат. А мне надо посочувствовать "несчастным" разочарованным американцам и пожалеть их? Конечно, намного приятнее получить награду своевременно, но правила награжления установил МОК, а не Россия. И вся эта провокационная ситуация с Валиевой тоже на совести МОК: можно было спокойно вручить медали, а потом разбираться. Камилу снять с лички тоже не составило бы труда - ковид никто не отменял. Просто "мировому гегемону" выгоден был скандал с Россией на Олимпиаде, вот его и разыграли.
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asusp527
Ответ Loliloo
Боятся мафиозного тренера
Берите выше.
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Loliloo
Ответ asusp527
Хотят, но видимо не иогут...
Боятся мафиозного тренера
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N-fox
Ответ Alexander X
это американцы и "злой запад" хотят у нас медали отнять???🤔 а ну отодвиньтесь!!! мы сами разберёмся!!!... читаешь их выдержанные, тактичные комментарии... и наших "бешеных жителей" спортса🤦 тоскливо😥...
А запад вообще любит так высказываться - выдержанно, тактично, и делать под этой маркой любые делишки
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Ross-79
Ответ Gemma157
А СК, МиГи и Кондратюк не хотят сделать подобное заявление? У них вообще золотые медали с титулами в подвешенном состоянии
Да, кстати, пусть спросят у Валиевой, где их золотые медали.
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-5
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Зиля Бадриева
Надоело нытье, как будто это происходит в первый раз. Пустые коробочки вообще клоунада. Пусть идут к баху
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Ирина Горбунова
Ответ Viktoria dek
Спасибо скажите МОК, это он решил не проводить церемонию награждения. А могли бы провести, раздать всем медали, а потом, если CAS решит забрать медали у сборной России, забрали бы и отдали бы сборной США)
А сборная России уже такой бэкграунд по невозврату медалей, что бедному МОК пришлось не проводить церемонию награждения
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-3
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lammi
Ответ Viks
Мы ничего не можем с этим поделать», – добавила Книрим. --- Можете! Поднимайте волну и клеймите позором и нехорошими словами безвольный МОК и скользкого Баха!
МОК не безвольный, в этот раз он проявил такую волю, что не сдвинуть, хоть ори - хоть молчи, он позиции бы не поменял. И американская команда предпринимала шаги пытаясь выцарапать свое серебро, но в этот раз нет означало нет.
+3
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Биатлонная зима
Политика чистой воды чтобы наши фигуристки наконец были ниже японок, британок и т. р
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asusp527
Ответ Gemma157
А СК, МиГи и Кондратюк не хотят сделать подобное заявление? У них вообще золотые медали с титулами в подвешенном состоянии
Хотят, но видимо не иогут...
+9
0
+9
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