Эван Бейтс об отсутствии медали Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой: «Я был разочарован, когда мы были в Пекине, и спустя 11 месяцев у меня такое же чувство»

Американские фигуристы Эван Бейтс, Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер высказались о ходе расследования допингового дела россиянки Камилы Валиевой.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная США заняла второе место в командном турнире, уступив российским фигуристам. Но церемония награждения не была проведена из-за антидопингового расследования, начавшегося в отношении Валиевой.

«Я был разочарован, когда мы были в Пекине, и к сожалению, спустя 11 месяцев у меня точно такое же чувство», – сказал Бейтс.

«Было разочарование из-за того, что мы не смогли получить медали с командой», – заявил Фрейзер

«Но это было уже 11 месяцев назад. Мы ничего не можем с этим поделать», – добавила Книрим.