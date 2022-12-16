Наряды Хендрикс, Брауна, Чок и Бейтса – в номинации «Лучший костюм» премии ISU Skating Awards
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов на премию ISU Skating Awards.
В номинацию «Лучший костюм» попали:
1. Джейсон Браун (США) – короткая программа, сезон-2021/22. Дизайнер: Елена Поллак
2. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – произвольная, сезон-2021/22. Дизайнеры: Дениз Фрей, Тимоти ЛеДюк и Дарлин Кэйн
3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец, сезон-2021/22. Дизайнер: Мэдисон Чок
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный, сезон-2021/22. Дизайнер: Жозиан Ламон
5. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – ритм-танец, сезон-2021/22. Дизайнеры: Бобби Акбарали и Питер Дефрейтас
6. Даниэль Грассль (Италия) – короткая, сезон-2022/23. Дизайнер: Марика Поли
7. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – произвольный, сезон-2022/23. Дизайнеры: Мария Луиджа Зокки и Дениз Пеллигро
8. Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22. Дизайнер: Сатоми Ито
9. Луна Хендрикс (Бельгия) – произвольная, сезон-2021/22. Дизайнер: Наталья Комар
10. Вакаба Хигучи (Япония) – произвольная, сезон-2021/22. Дизайнер: Сатоми Ито
11. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – короткая, сезон-2022/23. Дизайнер: Матье Карон
12. Ли Си Хен (Южная Корея) – произвольная, сезон-2022/23. Дизайнер: Ан Гьюми
13. Изабо Левито (США) – программы сезона-2022/23. Дизайнеры: Светлана Колобова и Юлия Кузнецова
14. Маи Михара (Япония) – произвольная, сезон-2022/23. Дизайнер: Сатоми Ито
15. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – ритм-танец, сезон-2021/22. Дизайнер: Такетоши Хара
16. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – короткая, сезон-2021/22. Дизайнер: Чжао Яцзе
17. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – произвольная, сезон-2021/22
18. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – произвольная, сезон-2022/23. Дизайнеры: Xpression Elite
19. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – короткая, сезон-2021/22. Дизайнер: Жозиан Ламон
20. Ю Ен (Южная Корея) – короткая, сезон-2022/23
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
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