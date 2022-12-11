Финал Гран-при. Малинин, Уно, Михара, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье выступят с показательными номерами
11 декабря в рамках финала Гран-при по фигурному катанию в Турине пройдут показательные выступления.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Показательные выступления
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первое отделение
1. Раффаэле Франческо Зик (Италия)
2. Чжи А Син (Южная Корея)
3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
4. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
5. Изабо Левито (США)
6. Шун Сато (Япония)
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
8. Ринка Ватанабе (Япония)
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
10. Лукас Бруссард (США)
11. Каори Сакамото (США)
12. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
13. Сота Ямамото (Япония)
14. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Второе отделение
15. Виктория Манни – Карло Ротлисбергер (Италия)
16. Николай Мемола (Италия)
17. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
19. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
20. Мао Шимада (Япония)
21. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
22. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
23. Луна Хендрикс (Бельгия)
24. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
25. Илья Малинин (США)
26. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
27. Маи Михара (Япония)
28. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
29. Шома Уно (Япония)
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