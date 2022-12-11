Финал Гран-при. Малинин, Уно, Михара, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье выступят с показательными номерами

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11 декабря в рамках финала Гран-при по фигурному катанию в Турине пройдут показательные выступления.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Показательные выступления

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первое отделение

1. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

2. Чжи А Син (Южная Корея)

3. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

4. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

5. Изабо Левито (США)

6. Шун Сато (Япония)

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

8. Ринка Ватанабе (Япония)

9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

10. Лукас Бруссард (США)

11. Каори Сакамото (США)

12. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

13. Сота Ямамото (Япония)

14. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Второе отделение

15. Виктория Манни – Карло Ротлисбергер (Италия)

16. Николай Мемола (Италия)

17. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

19. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

20. Мао Шимада (Япония)

21. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

22. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

25. Илья Малинин (США)

26. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

27. Маи Михара (Япония)

28. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

29. Шома Уно (Япония)

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