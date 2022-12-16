Программы Ханю, Сакамото, Васильева, Суй и Ханя претендуют на награду «самой зрелищной» по версии ISU Skating Awards
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов на премию ISU Skating Awards.
В номинацию «Самая зрелищная программа» попали:
1. Кевин Аймо (Франция) – короткая, сезон-2022/23
2. Донован Каррильо (Мексика) – короткая, сезон-2021/22
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – короткая, сезон-2022/23
4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец, сезон-2021/22
5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный танец, сезон-2022/23
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – короткая, сезон-2022/23
7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – ритм-танец, сезон-2022/23
8. Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22
9. Луна Хендрикс (Бельгия) – произвольная, сезон-2021/22
10. Мана Кавабе (Япония) – короткая, сезон-2022/23
11. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – короткая, сезон-2021/22
12. Мэ Беренис Мейте (Франция) – короткая, сезон-2022/23
13. Киган Мессинг (Канада) – короткая, сезон-2022/23
14. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – ритм-танец, сезон-2021/22
15. Каори Сакамото (Япония) – произвольная, сезон-2022/23
16. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – произвольная, сезон-2022/23
17. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – произвольный танец, сезон-2021/22
18. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – короткая, сезон-2021/22
19. Денис Васильев (Латвия) – произвольная, сезон-2022/23
20. Ю Ен (Южная Корея) – произвольная, сезон-2021/22
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
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