Даниэль Грассль: «Мне понравилось работать с Тутберидзе, планирую продолжать тренироваться у нее. Со временем это обязательно даст результат»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Спорт-Экспресс Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, почему решил перейти в группу российского тренера Этери Тутберидзе. 

«Мне очень сложно было найти мотивацию. Весь прошлый год был под эгидой Олимпиады. Она меня заряжала все меньше и меньше. Честно скажу, я был не сильно рад тренироваться, кататься, выступать. Каждое выступление съедало мои нервы.

И вот после чемпионата Италии я решил, что надо что-то менять. И я принял лучшее решение, которое могло быть для своей карьеры — пошел в академию к Этери Тутберидзе, поскольку она один из лучших тренеров мира.

Я верю, что спорт должен быть аполитичным. Надеюсь, что вы поймете меня, я решил пойти к ней в академию, поскольку это было важно для моей карьеры, для моих перспектив. Я думал только о том, как сделать лучше для себя и своей карьеры.

Конечно, выступил я сегодня не самым удачным образом. Очень нервничал, не смог собраться. Но результат на этом чемпионате Европы нашей работы и не следовало ждать. Мы очень мало работали вместе.

Это длительный процесс, мне понравилось работать с Этери и в будущем я планирую продолжать тренироваться у нее. Со временем это обязательно даст результат.

Тренировки у Тутберидзе — это тяжело. Она очень требовательная, но меня это мотивирует, так что это здорово. Жду, чтобы вернуться к ней на лед и тренироваться еще энергичнее», – сказал Грассль. 

«Мне было сложно вернуться на лед, потому что вокруг было много хейта. Я старался ничего не читать и ничего не смотреть, потому что это было больно», – добавил он. 

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108 комментариев

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Андрей Рыбалко
Очень неожиданно. Вчера после проката Даниель был очень расстроен и я был уверен, что он скажет: "Я пока ничего не решил. Я пробую, что для меня лучше и т.д." Но появляется очень разумное интервью. Дело даже не в том, что он не побоялся сказать про Россию и Тутберидзе, хотя это не в тренде. А в том, что он после неудачи готов встать и дальше работать. Не ромашка. Буду болеть.
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lyubov61
Даниэль очень понравился. Очень переживаю за него. Пусть у него все получится в ПП.
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Блинчик
Ответ missis-Zima
Чего злорадствовать-то? вспомните сидящего одного ,провалившего прокаты Шому.И сейчас? Он конечно не у Тутберидзе, но тоже сложный путь прошел.
Не смог удержаться.))

Я тут считаюсь болельщиком Шомы?)) Постоянно так получается, что чтобы болеть против кого-то, приходится болеть за Шому.
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Natalia Solomakha
Насмешил - разве ж это хейт? Наши девочки ему про хейт много могут рассказать.
+2
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Сергей Горшт
Даниэль - разумный человек, хорошо понимающий, что спорт всегда должен быть вне политики... Парень принял правильное решение; сейчас он спокойно тренируется, стараясь игнорировать всякий хейт, преодолевает трудности на тренировках с новыми тренерами, специалистами высочайшего класса, - а главное, он вновь обрёл мотивацию заниматься любимым спортом и расти в нём дальше... Успехов этому талантливому фигуристу!
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Евгения Гринева
Ответ missis-Zima
Если будет продолжать так срывать,его отправят вовсвояси.Такие ученики не приветствуются в штабе.Я не поняла вообще ,что случилось с Грасслем( Технику что-ли переделывают ему?( Он был всегда немного согнутый,кривой-косой,но с шикарным прыжковым набором. И всегда запоминающийся.Тяжелое впечатление от проката,даже звук выключила в конце,чтобы Журанкова не слышать.
Он в плохой форме в этом сезоне
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xlegend
Ответ Anatiana
Кому из мужчин Тутберидзе помогла в стабильности?
Воронов?
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mahatma_gandi
Ответ SofiaSkating
Сколько гадостей написали в адрес Даниэля и Мориса "толерантные" европейцы, просто стыд и позор.Издеваться над человеком , когда он расстроен и плачет после неудачного проката, это вообще за гранью всего.В адрес ТШ "Хрустального" столько хейта, только за то, что тренеры из России.Зато Фонтана, которая вместе со своим мужем Циммерманом попала в совершенно омерзительный скандал из-за Сипре, сидит довольная в Кике улыбается и все радуются, об отвратительном скандале и поведении тренеров и не вспоминают.Двойные стандарты во всем.Даниелю и Морису успеха, аксель был прекрасный у Даниэля и в артистизме он очень прибавил и характер у Даниэля сильный. Разрыв по баллам даже со вторым местом небольшой, очень хочу, чтобы Даниэль на пьедестале был, он заслужил.Морису хорошего проката в ПП, мы за него болеем, не нужно было от Этери переходить, столько лет вместе.
Абсолютно согласна. Двойные стандарты. Забуллили ни ща что ни про что человека, вот такая толерантность к чужому выбору
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Anatiana
Ответ Ирина Горбунова
Мозалеву стабильности не хватает, на льду он просто сказочен, жалко будет если потенциал свой не раскроет(
Кому из мужчин Тутберидзе помогла в стабильности?
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Наталья Карлова
Удачи! Надеюсь что получится найти мотивацию и улучшить свои результаты! Всегда обидно когда спортсмены которые еще могут что-то "сказать" уходят!
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Лемур
Ответ alb@tros
А он точно итальянец? Может, у него кто-то из русских был в роду? Нормальный, похоже, парень, стойкий...
Северный итальянец похоже, как и Костнер.
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alexkondr
Ответ Tzaichiha
Вот не факт. Итальянцы в массе своей очень симпатизируют России и в курсе того, что СМИ все очень предвзято представляют. У них там довольно много людей, кто понимает, что происходит. Так что и свои фаны останутся, и наши прибавятся, голодные по международным стартам.
А что происходит?
+1
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Pikachu Pikachu
Ты не 15 летняя девочка, так что нет
+3
-4
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Oleandra
Ответ missis-Zima
Если будет продолжать так срывать,его отправят вовсвояси.Такие ученики не приветствуются в штабе.Я не поняла вообще ,что случилось с Грасслем( Технику что-ли переделывают ему?( Он был всегда немного согнутый,кривой-косой,но с шикарным прыжковым набором. И всегда запоминающийся.Тяжелое впечатление от проката,даже звук выключила в конце,чтобы Журанкова не слышать.
они же не гонят Егадзе, Мориса, хотя те тоже срывают много..
+6
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galik55
Маттео, Данику удачи в ПП. Маттео закрепить результат.
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missis-Zima
Ответ Kareglazaya
У парня после этого перехода поубавилось фанатов в Италии, зато появятся новые в России. Хочется пожелать ему удачи и терпения. Интересно будет посмотреть, какие программы ему поставят в следующем сезоне.
В России у Грасля фанаты прибавились? Это разве фанаты,которые "отфанатеют" сразу,когда он из штаба уйдет.И еще и откомментируют вдогонку.Скриньте.
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Ирина Горбунова
Ответ Anatiana
Только не Мозалёва. Чтобы самобытный Мозалёв начал катать глейховский ширпотреб?
Мозалеву стабильности не хватает, на льду он просто сказочен, жалко будет если потенциал свой не раскроет(
+2
0
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missis-Zima
Ответ Блинчик
Эээ... Как там... Ну, это.... Времени на подготовку к ЧЕ было мало! Даня тренируется у Тутберидзе всего ничего, глупо уже требовать от него результат! И вообще, это всё злой запад виноват! Расшатали нервы бедному мальчику, затравили и замордовали за выбор тренера. Даже с таким прокатом Даня - герой! Ну, да, бабочка, ну, да, 8-е место. Но он всё равно выстоял под давлением всех недоброжелателей, не сломался и в остальном, кроме бабочки, показал отличный прокат! Ура!!!
Чего злорадствовать-то? вспомните сидящего одного ,провалившего прокаты Шому.И сейчас? Он конечно не у Тутберидзе, но тоже сложный путь прошел.
+8
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missis-Zima
Если будет продолжать так срывать,его отправят вовсвояси.Такие ученики не приветствуются в штабе.Я не поняла вообще ,что случилось с Грасслем( Технику что-ли переделывают ему?( Он был всегда немного согнутый,кривой-косой,но с шикарным прыжковым набором. И всегда запоминающийся.Тяжелое впечатление от проката,даже звук выключила в конце,чтобы Журанкова не слышать.
+2
-4
-2
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Whiskey cat
Видно, что парень очень искренний, думает о своей карьере и будущем, любит фигурное катание. А в ответ получает беспричинный хейт. Очень жаль.
+11
-1
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smoky eyes
Попадая в ТШТ, получаешь довесок - хейт. По политическим причинам и нет. Думаю, успехи в карьере все равно того стоят.
+6
-5
+1
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Anatiana
Ответ Ирина Горбунова
Лучше Мозалева.
Только не Мозалёва. Чтобы самобытный Мозалёв начал катать глейховский ширпотреб?
+1
-9
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alb@tros
Да, трудно на тренировках у Тутберидзе.
Но, признавая и понимая это, намерен остаться и работать.
И потом: в Москве сегодняшней - яркой и многообразной, очень ритмичной, жить и работать спокойно, в окружении коллег высочайшего профессионального уровня, нацеленных на высшие результаты, доброжелательных друзей - что ещё нужно?...
Удачи ему!
+14
-3
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Anatiana
Ответ Татьяна Семёновна
В тренерском багаже Э.Тутберидзе есть серебро, бронза С.Воронова. Почему бы не добавить туда золото ЧЕ-24 от Д. Грассля?! А вдруг получится!
Осталось дело за малым - добавить.
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Anatiana
Ответ Ирина С
Я особо никогда не болела за Грассля, но сейчас на фоне всеобщего негатива в его сторону, действительно хочется его поддержать, потому что так быть не должно. Даниэль мудро всё разложил по полочкам: мухи отдельно, котлеты отдельно. Человек просто отстаивает своё право на распоряжение собственной жизнью и судьбой. Это говорит о том, что у парня есть характер, а значит будет и результат. Даниэлю стойкости и плодотворного сотрудничества с ТШТ, пусть у него всё получится. И удачи в произвольной: всё будет хорошо!
В том-то и дело, что сейчас если начнёшь отделять мух от котлет, то замесят в какашку. Никому не интересны мухи отдельно.
+1
-6
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