Даниэль Грассль: «Мне понравилось работать с Тутберидзе, планирую продолжать тренироваться у нее. Со временем это обязательно даст результат»

Итальянский фигурист рассказал, почему решил перейти в группу российского тренера Этери Тутберидзе.

«Мне очень сложно было найти мотивацию. Весь прошлый год был под эгидой Олимпиады. Она меня заряжала все меньше и меньше. Честно скажу, я был не сильно рад тренироваться, кататься, выступать. Каждое выступление съедало мои нервы.

И вот после чемпионата Италии я решил, что надо что-то менять. И я принял лучшее решение, которое могло быть для своей карьеры — пошел в академию к , поскольку она один из лучших тренеров мира.

Я верю, что спорт должен быть аполитичным. Надеюсь, что вы поймете меня, я решил пойти к ней в академию, поскольку это было важно для моей карьеры, для моих перспектив. Я думал только о том, как сделать лучше для себя и своей карьеры.

Конечно, выступил я сегодня не самым удачным образом. Очень нервничал, не смог собраться. Но результат на этом чемпионате Европы нашей работы и не следовало ждать. Мы очень мало работали вместе.

Это длительный процесс, мне понравилось работать с Этери и в будущем я планирую продолжать тренироваться у нее. Со временем это обязательно даст результат.

Тренировки у Тутберидзе — это тяжело. Она очень требовательная, но меня это мотивирует, так что это здорово. Жду, чтобы вернуться к ней на лед и тренироваться еще энергичнее», – сказал Грассль.

«Мне было сложно вернуться на лед, потому что вокруг было много хейта. Я старался ничего не читать и ничего не смотреть, потому что это было больно», – добавил он.