Тарасова о 8-м месте Грассля в короткой на ЧЕ-2023: «Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результат итальянского фигуриста в короткой программе на чемпионате Европы (8-е место).

К чемпионату Европы Грассль готовился в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Это соревнования – все ошибаются. Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе.

На него обрушилась тонна критики из-за тренировок у Тутберидзе? И что теперь? Это не наше дело. Он должен быть сконцентрирован на соревнованиях и результате», – сказала Тарасова.

Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?