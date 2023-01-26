Тарасова о 8-м месте Грассля в короткой на ЧЕ-2023: «Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результат итальянского фигуриста Даниэля Грассля в короткой программе на чемпионате Европы (8-е место).
К чемпионату Европы Грассль готовился в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Это соревнования – все ошибаются. Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе.
На него обрушилась тонна критики из-за тренировок у Тутберидзе? И что теперь? Это не наше дело. Он должен быть сконцентрирован на соревнованиях и результате», – сказала Тарасова.
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