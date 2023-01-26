Тарасова о 8-м месте Грассля в короткой на ЧЕ-2023: «Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе»

Теги Татьяна Тарасова сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результат итальянского фигуриста Даниэля Грассля в короткой программе на чемпионате Европы (8-е место).

К чемпионату Европы Грассль готовился в Москве в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Это соревнования – все ошибаются. Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе.

На него обрушилась тонна критики из-за тренировок у Тутберидзе? И что теперь? Это не наше дело. Он должен быть сконцентрирован на соревнованиях и результате», – сказала Тарасова.

Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?

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21 комментарий

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Natalia Solomakha
Ага, а потом он кааак прыгнет! ТШТ славится подготовкой мужчин-одиночников. Можно уже "политику партии" свернуть и перейти к адекватным комментариям?
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Bella Lee
Провëл бы больше - был бы перед Морисом, 15-м.
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И это все о нем
Когда потренируется побольше, окажется на 16 ,как Морис!
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Елена
Да, да, она ещё его не доломала. Дайте время
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Sportsfan
Ответ Tzaichiha
Главное Грасслю не заходить на спортс.ру. Такого доброжелательного народца вряд ли где найдешь.
По сравнению с зарубежными форумами, тут его хотя бы поддерживают. И вчера в трансляции были слышны крики бууу
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Бедоносец
Грассль думал что после перехода в Хрустальный ему сразу судьи начнут насыпать отборнейших грибов, а в реальности все грибищи вплоть до мухоморов и поганок в корзиночке у Суперсоника.
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Viks
Я предупреждал, что судьи субъективно не простят переход к допинг-тренерше.
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Snuppi
Ответ Delirium
Тарасова бы так не сказала. За три недели ни один тренер ничего существенно изменить не может. Работа ТШТ будет видна только в следующем сезоне, частично может на ЧМ, если Грассля туда отправят.
Подать в суд на тех кто приписал эти слова Тарасовой!
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Delirium
Ответ Snuppi
Для графа де ла Фер это слишком мало, а для Атоса слишком много! Самое смешное, что если бы они отказался успешно, то заслуги были бы Тутберидзе.
Тарасова бы так не сказала. За три недели ни один тренер ничего существенно изменить не может. Работа ТШТ будет видна только в следующем сезоне, частично может на ЧМ, если Грассля туда отправят.
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Delirium
Ответ alexnew
Да никакого не провел. Сколько он там провел? 10 дней?
Побольше, 2-3 недели тренировок. Разумеется, за такой срок ему могли лишь слегка помочь с физухой, наличием льда, и может чуть-чуть программу подкорректировать, где неудобно было.
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Snuppi
Для графа де ла Фер это слишком мало, а для Атоса слишком много! Самое смешное, что если бы они отказался успешно, то заслуги были бы Тутберидзе.
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JL JL
По мальчикам Тутберидзе вообще никакой не гарант.
+11
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Tzaichiha
Главное Грасслю не заходить на спортс.ру. Такого доброжелательного народца вряд ли где найдешь.
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alexnew
Да никакого не провел. Сколько он там провел? 10 дней?
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Iuasamotu
Квителашвили, вероятно, тоже впервые увидел тренеров ТШТ на ЧЕ, и Эгадзе, наверное, тоже.. Просто нужно признать, что Туристоберидзе не умеют готовить первоклассных фигуристов мужчин, но зато любят получать от них деньги и бесплатно бывать в Европе, особенно в такой невыездной для них период.
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KMR
А если бы выстрелил - то сразу бы увидела руку богини в пальто
+17
-5
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tim55555
Ему нужно учиться кататься. Читтерить он сам кого хочешь научит.
+6
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Nassta
Забавный коммент будто он раньше выступал только плохо и ужасно
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Лена Самойлова
Ответ Настя Розова
А когда проведет достаточно, Анатольевна?
как Морис наверное, сколько лет он там, только без Лакерника что-то не очень оценивают)
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verb
"То ли еще будет", - предупредила Анатольна. "Это он еще мало времени провел в группе". 😏
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Настя Розова
А когда проведет достаточно, Анатольевна?
+1
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