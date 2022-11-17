Гран-при Японии. Сакамото, Ватанабе, Гленн, Эндрюс, Ким Йе Лим, Петрыкина покажут короткие программы

18 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии женщины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

(NHK Trophy)

Саппоро, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 8.15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Ви Со Ен (Южная Корея)

2. Чи Со Ен (Южная Корея)

3. Рион Сумийоши (Япония)

4. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

5. Ольга Микутина (Австрия)

6. Ринка Ватанабе (Япония)

Вторая разминка

7. Старр Эндрюс (США)

8. (США)

9. (Эстония)

10. Одри Шин (США)

11. Лим (Южная Корея)

12. (Япония)

Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара