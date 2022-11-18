Гран-при Японии. Ким Йе Лим, Сакамото, Сумийоши, Ватанабе выступят с произвольными программами
19 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует кореянка Ким Йе Лим.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Саппоро, Япония
Женщины
Произвольная программа
Начало – 7.50 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.
Первая разминка
1. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)
2. Эмбер Гленн (США)
3. Ольга Микутина (Австрия)
4. Ринка Ватанабе (Япония)
5. Нина Петрыкина (Эстония)
6. Ви Со Ен (Южная Корея)
Вторая разминка
7. Чи Со Ен (Южная Корея)
8. Старр Эндрюс (США)
9. Одри Шин (США)
10. Рион Сумийоши (Япония)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Ким Йе Лим (Южная Корея)
Положение после короткой программы
1. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 72,22
2. Каори Сакамото (Япония) – 68,07
3. Рион Сумийоши (Япония) – 68,01
4. Одри Шин (США) – 65,87
5. Старр Эндрюс (США) – 64,13
6. Чи Со Ен (Южная Корея) – 62,92
7. Ви Со Ен (Южная Корея) – 61,06
8. Нина Петрыкина (Эстония) – 58,81
9. Ринка Ватанабе (Япония) – 58,36
10. Ольга Микутина (Австрия) – 56,95
11. Эмбер Гленн (США) – 52,04
12. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 48,56
Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара
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