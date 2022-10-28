Гран-при Канады. Кихира, Ю Ен, Дэйлман, Эндрюс, Бржезинова выступят с короткими программами
28 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию женщины представят короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Женщины
Короткая программа
Начало – 21.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Юхана Юкой (Япония)
2. Рика Кихира (Япония)
3. Габриэль Дэйлман (Канада)
4. Ринка Ватанабе (Япония)
5. Ава Марие Циглер (США)
6. Элишка Бржезинова (Чехия)
Вторая разминка
7. Старр Эндрюс (США)
8. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)
9. Нина Петрыкина (Эстония)
10. Маделин Скизас (Канада)
11. Линдси Торнгрен (США)
12. Ю Ен (Южная Корея)
Расписание второго этапа Гран-при Skate Canada: там выступят Уно, Кихира, Ю Ен, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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