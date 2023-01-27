Чемпионат США. Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца, Грин и Парсонс – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и

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Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 91,90

2. Кэролин Грин – Майкл Парсонс – 81,40

3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 78,18

4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 77,37

5. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов – 76,23

6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 75,91

7. Ева Пэйт – Логан Бай – 75,52

8. Изабелла Флорес – Иван Десятов – 73,91

9. Уна Браун – Гэйдж Браун – 72,80

10. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен – 69,05

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32 комментария

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АА АА
Ответ Hivaga22
Колесник, Пономаренко, Спиридонов, Десятов)
Это традиционные американские фамилии)
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lammi
Ответ Леличек
Люблю Чоков! Надеюсь, станут в этом году ЧМ ❤️
Хотелось бы, но у судьи увидели у некатайки Пайпер дуги, где они их узрели, мне нужен такой же кривой бинокль. Эван едет лучше Поля, хотя люблю обоих.
+2
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Шубная моль
Почти 92 балла? Когда это Чок-Бейтс стали новыми Папдакисами?
+3
0
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Viks
Сколько на американском чемпионате российских патриотов! В тылу врага!
+2
-2
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Anna italia
Ответ Lolka12
Снялись из-за психологических проблем
Очень жалко… люблю их очень…
+5
0
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Леличек
Люблю Чоков! Надеюсь, станут в этом году ЧМ ❤️
+1
-2
-1
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Lolka12
Ответ Anna italia
Как-то я пропустила момент почему нет Хавайеков?
Снялись из-за психологических проблем
0
0
0
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Anna italia
Как-то я пропустила момент почему нет Хавайеков?
+2
0
+2
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Лемур
Ответ Lekmcz
Едущего мальчика будут тащить за все части тела. Потому что редкость.
Где-то я уже такое видел =)))
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Дудабот Уно
Ответ Kareglazaya
Такой большой разрыв между первым и вторым местом
Там ещё фантом Гавайеков между ними)
+4
0
+4
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Lenessi
Ответ Lekmcz
Да он очень классный. Непонятно только как смог объехать Антошу, его паре без году неделя.
Это Антошу твиззлы унесли.
0
0
0
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ТатьянаВл
Ответ Viks
Колесник, Пономаренко, Спиридонов, Десятов... - нормальный американский чемпионат.
Не хватает Смолкина! Тогда вообще будет чисто американский состав))))
+6
0
+6
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Lekmcz
Ответ Лемур
Да, но это не отменяет вытаскивания за уши и грибование нужных!
Едущего мальчика будут тащить за все части тела. Потому что редкость.
+7
0
+7
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Лемур
Ответ Lekmcz
Киприотскую девочку, вытаскивает партнер. Смолкин в жизни не сможет так кататься сколько кудри ему не крути.
Да, но это не отменяет вытаскивания за уши и грибование нужных!
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JL JL
Ответ Viks
Колесник, Пономаренко, Спиридонов, Десятов... - нормальный американский чемпионат.
Как обычно, родителей и, всех прочих, как магнитом тянет в Америку сгнившую. На российских чемпионатах обратной ситуации не бывает. Почему?
+4
-2
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Kareglazaya
Такой большой разрыв между первым и вторым местом
+1
-1
0
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Lekmcz
Ответ Светлана Менова
Антоше уже не первый год намекают, что в его паре с Кристиной не заинтересованы. А вообще конкуренция бешеная у амеров, меня удивило место Вольфокстин - Чен.
Партнерша Антоши прямо кирпичом ему мешает, его самого-то амерфедра хочет видеть, но с другой. Так ведь Антоша у нас порядочный человек и слышать о таком не хочет. Хотя ее даже Скотт не смог раскатать. Вот тоже интересно, что любимая деточка амерофедры Джеффри Чен натворил, прокатал танец на животе или забыл на лед выйти.
+2
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Lekmcz
Ответ Лемур
Диана с Дэвисом говорили они..... А тут киприотская девочка одиночница за пол сезона с Колесником топом в танцах стала. Вот оно че...
Киприотскую девочку, вытаскивает партнер. Смолкин в жизни не сможет так кататься сколько кудри ему не крути.
+5
-3
+2
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Elena Savanuk
Ответ ЮИ
Очень он нравился в юниорах. Хорошо, что нашел партнёршу. Это внушает надежду на светлое будущее Чиризано.
Полностью с вами солидарна !
Несомненно, очень хочется увидеть Дарио с новой партнершей на крупных международных турнирах !
+2
0
+2
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Светлана Менова
Ответ Lekmcz
Да он очень классный. Непонятно только как смог объехать Антошу, его паре без году неделя.
Антоше уже не первый год намекают, что в его паре с Кристиной не заинтересованы.

А вообще конкуренция бешеная у амеров, меня удивило место Вольфокстин - Чен.
+2
0
+2
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Lekmcz
Ответ ЮИ
Очень он нравился в юниорах. Хорошо, что нашел партнёршу. Это внушает надежду на светлое будущее Чиризано.
Да он очень классный. Непонятно только как смог объехать Антошу, его паре без году неделя.
+2
0
+2
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ВИван
Чок и Бейтс молодцы!
+2
-2
0
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Viks
Колесник, Пономаренко, Спиридонов, Десятов... - нормальный американский чемпионат.
+5
-1
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Серж Острогляд
Вадим,Антон,Иван и Пономаренко Энтони-ну прям коренные американцы!))
0
-1
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Лемур
Диана с Дэвисом говорили они.....

А тут киприотская девочка одиночница за пол сезона с Колесником топом в танцах стала. Вот оно че...
+13
-1
+12
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