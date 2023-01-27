Чемпионат США. Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца, Грин и Парсонс – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и
Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.
Чемпионат США
Сан-Хосе
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 91,90
2. Кэролин Грин – Майкл Парсонс – 81,40
3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 78,18
4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 77,37
5. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов – 76,23
6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 75,91
7. Ева Пэйт – Логан Бай – 75,52
8. Изабелла Флорес – Иван Десятов – 73,91
9. Уна Браун – Гэйдж Браун – 72,80
10. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен – 69,05
Несомненно, очень хочется увидеть Дарио с новой партнершей на крупных международных турнирах !
А вообще конкуренция бешеная у амеров, меня удивило место Вольфокстин - Чен.
А тут киприотская девочка одиночница за пол сезона с Колесником топом в танцах стала. Вот оно че...