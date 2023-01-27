Чемпионат США. Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца, Грин и Парсонс – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и

и выиграли ритм-танец на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 91,90

2. Кэролин Грин – – 81,40

3. Эмилия Зингас – – 78,18

4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 77,37

5. – Антон Спиридонов – 76,23

6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 75,91

7. Ева Пэйт – Логан Бай – 75,52

8. Изабелла Флорес – Иван Десятов – 73,91

9. Уна Браун – Гэйдж Браун – 72,80

10. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен – 69,05