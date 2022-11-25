Гран-при Финляндии. Гиллес и Пуарье, Гавайек и Бэйкер, Каррейра и Пономаренко представят произвольные танцы

Теги результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Китая сборная Чехии сборная Финляндии Поль Пуарье Пайпер Гиллес Юлия Турккила Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Шейн Фирус Кристина Каррейра Энтони Пономаренко Ван Шиюэ Маттиас Верслуйс Кэролайн Сусиc Наташа Лагуж Лю Синьюй этап Гран-при в Финляндии Уна Браун Гэйдж Браун Натали Ташлерова Филип Ташлер Юка Орихара Юхо Пиринен Арно Каффа Фигурное катание

26 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в финском Эспоо дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 21:25 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) 

2. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) 

3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) 

4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) 

5. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) 

Вторая разминка

6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) 

7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) 

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) 

9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) 

10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) 

Положение после ритм-танца

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,80

2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 80,93

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 76,20

4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,06

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,60

6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 72,38

7. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 69,95

8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 69,13

9. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 65,71

10. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 60,07

Расписание шестого этапа Гран-при в Финляндии: там выступят Хендрикс, Кихира, Малинин, Губанова и Квителашвили

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные