Гран-при Финляндии. Гиллес и Пуарье, Гавайек и Бэйкер, Каррейра и Пономаренко представят произвольные танцы
26 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в финском Эспоо дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
Гран-при Финляндии
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 21:25 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
2. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
5. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)
Вторая разминка
6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,80
2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 80,93
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 76,20
4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,06
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,60
6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 72,38
7. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 69,95
8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 69,13
9. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 65,71
10. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 60,07
Расписание шестого этапа Гран-при в Финляндии: там выступят Хендрикс, Кихира, Малинин, Губанова и Квителашвили
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