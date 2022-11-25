Гран-при Финляндии. Гиллес и Пуарье, Гавайек и Бэйкер, Каррейра и Пономаренко представят произвольные танцы

26 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в финском Эспоо дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и .

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 21:25 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

2. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

5. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)

Вторая разминка

6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

8. – Энтони Пономаренко (США)

9. Кейтлин Гавайек – (США)

10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Положение после ритм-танца

1. – Поль Пуарье (Канада) – 87,80

2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 80,93

3. Кристина Каррейра – (США) – 76,20

4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,06

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,60

6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 72,38

7. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 69,95

8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 69,13

9. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 65,71

10. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 60,07

Расписание шестого этапа Гран-при в Финляндии: там выступят Хендрикс, Кихира, Малинин, Губанова и Квителашвили