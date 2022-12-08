Golden Spin. Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс, Казакова и Ревия покажут ритм-танцы
9 декабря на турнире Golden Spin в Загребе танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13.00 по московскому времени (9 декабря).
Первая разминка
1. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
2. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
Вторая разминка
7. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
Третья разминка
13. Виктория Азроян – Виктор Груздев (Армения)
14. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
Комментарии