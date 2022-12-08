Golden Spin. Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс, Казакова и Ревия покажут ритм-танцы

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9 декабря на турнире Golden Spin в Загребе танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами. 

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13.00 по московскому времени (9 декабря). 

Первая разминка

1. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

2. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) 

Вторая разминка

7. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

Третья разминка

13. Виктория Азроян – Виктор Груздев (Армения) 

14. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 

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