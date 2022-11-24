Гран-при Финляндии. Гиллес и Пуарье, Гавайек и Бэйкер, Каррейра и Пономаренко выступят с ритм-танцами

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25 ноября в финском Эспоо стартует заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами. 

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду, ритм-танец 

Начало – 20.40 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

2. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) 

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Вторая разминка

6. Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко (США)

7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) 

9. Кейтлин ГавайекЖан-Люк Бэйкер (США)

10. Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада) 

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