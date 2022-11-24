Гран-при Финляндии. Гиллес и Пуарье, Гавайек и Бэйкер, Каррейра и Пономаренко выступят с ритм-танцами
25 ноября в финском Эспоо стартует заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
Гран-при Финляндии
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 20.40 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
2. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
3. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
Вторая разминка
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
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