МОК: «Детали допуска россиян к международным стартам будут определены после двусторонних консультаций МОК и международных федераций»

Теги МОК Политика Биатлон

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что детали допуска российских спортсменов к международным соревнованиям будут определены после двусторонних консультаций МОК и международных федераций. 

25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«МОК продолжит изучение концепции, обсуждавшейся вчера, путем двусторонних консультаций, при этом каждая международная федерация является единственным органом управления своими международными соревнованиями.

Дальнейшие детали могут быть определены только после проведения этих консультаций», – заявили в организации.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

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26 комментариев

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#nikon
Ответ Максим Пантелеев
Кремль обосрался,сидит в смертельной ловушке и не знает как выпутаться из ситуации. Готов ухватиться за любую соломинку. Пропагандонов переключат и уход из Украины будет объявлен победой Путина.
Ухода с Украины точно не будет. Вопрос только в том, где пройдёт новая граница - по Днепру или западнее. И ещё, я уверен, поляки, венгры и румыны заберут своё. В итоге, максимум, что останется от Украины - 6,5 центральных областей.
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Mt09
Ответ SergeantRA
На мой взгляд это говорит о желании всех договорится , и чтоб всё было "как при бабушке". Бросили пробный шар - заявление Нуланд , выброс МОК , слухи о допуске футболистов , теперь ждут реакцию . А с Украиной поступят как с той глупой девочкой - поматросят и бросят . Я так думаю
эти шары покидали из Кремля, так что можно расходиться.
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Mt09
Ответ Anneta28
Если и будет, наше руководство само никого не пустит туда, на этих условиях.
и правильно, неча тут холопам свое мнение иметь
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Mt09
Ответ La Réale
"не выступали с АКТИВНОЙ поддержкой..." - то есть можно и поддерживать, только не активно?)
пассивно
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Viks
«МОК продолжит изучение концепции, а вы тут беснуйтесь!
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Sarumian
Самый эффективный метод:
1. Подписывают бумагу, где осуждают происходящий беспредел.
2. На видео говорят тоже самое.

Вуаля !
Все кто "кричат" о равноправии шмыгают носом, но никто не едет. Потому, что "священные скрепы" важнее. И гос. финансирование тоже.
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SergeantRA
На мой взгляд это говорит о желании всех договорится , и чтоб всё было "как при бабушке". Бросили пробный шар - заявление Нуланд , выброс МОК , слухи о допуске футболистов , теперь ждут реакцию . А с Украиной поступят как с той глупой девочкой - поматросят и бросят . Я так думаю
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AminO2
МОК - нос по ветру, чутко реагирует на взятие Соледара, молодцы! После освобождения Бахмута русскими войсками, из концепции комитета также быстро пропадет и пункт о т.н. "активной поддержке спортсменами". А после изгнания клоунов Зеленского из Одессы, российским атлетам будут выплачены огромные компенсации за период, случившегося по вине МОК, вынужденного простоя их международной карьеры. Такая работа просто, ничего личного)
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Нурсултан Хамзаев
наверное спортсмены распишутся что не поддерживают СВО) А эта жутка бесит вы знаете кого, и поэтому если даже захотят не допустят. Надеюсь теперь Валиева будет держаться подальше от жены пресс секретаря))
Спортсмены не могут в этом расписаться, потому что это противоречит хартии. Это же будет политическое заявление. Это просто красивые отписки ничего не значащие.
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Максим Пантелеев
Ответ #nikon
Кремль Украину на спорт не поменяет.
Кремль обосрался,сидит в смертельной ловушке и не знает как выпутаться из ситуации. Готов ухватиться за любую соломинку. Пропагандонов переключат и уход из Украины будет объявлен победой Путина.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Андрей Балабаев
Почему опять акцент на вада? Опять хотят пачками беспредельно отстранять? И так понятно что все спортсмены в международном пуле.
А у них инструмента другого нет для отстранений.
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Anna Morgan
Ответ Anneta28
Если и будет, наше руководство само никого не пустит туда, на этих условиях.
а мне кажется, что есть те, кого пустят. причем найдут сто писят причин, почему это другое или вообще оправдываться не будут. И вы даже понимаете о ком идет речь
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La Réale
"не выступали с АКТИВНОЙ поддержкой..." - то есть можно и поддерживать, только не активно?)
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IrbIS
список спортсменов поддержавших СВО в студию
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expertmer2020
Текст: Буду отстаивать мирную Хартию МОК до последней капли крови.
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Сейлем Сэйберхеген
ISU после чемпионата Европы: Мы на все согласны, только умоляем верните русских
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Anneta28
Ответ Anna Morgan
я не поняла, допуск будет или не будет ? или все по воде вилами писано?
Если и будет, наше руководство само никого не пустит туда, на этих условиях.
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IrbIS
Ответ Максим Пантелеев
1. Это фикция. МОК пытается дезавуировать свою несамостоятельность от политических решений вышестоящих. Несколько спасти лицо -так сказать.Но в итоге никого не пустят. 2. Если к этому присовокупить предложение Нулланд по смягчению санкций за вывод войск с Украине.По-сути подписать капитуляцию. Россию разводят капитулировать перед Украиной.В замен обещают обещать.
И?
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#nikon
Ответ Максим Пантелеев
1. Это фикция. МОК пытается дезавуировать свою несамостоятельность от политических решений вышестоящих. Несколько спасти лицо -так сказать.Но в итоге никого не пустят. 2. Если к этому присовокупить предложение Нулланд по смягчению санкций за вывод войск с Украине.По-сути подписать капитуляцию. Россию разводят капитулировать перед Украиной.В замен обещают обещать.
Кремль Украину на спорт не поменяет.
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Viks
Скользкий Бах сделал вброс и ждёт реакцию международных федераций.
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#nikon
Сейчас в МОК отрабатывают для наших спортсменов процедуру и текст раскаяния. Картинка должна быть не хуже чем посвящение в масоны.
+4
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Максим Пантелеев
1. Это фикция. МОК пытается дезавуировать свою несамостоятельность от политических решений вышестоящих. Несколько спасти лицо -так сказать.Но в итоге никого не пустят.
2. Если к этому присовокупить предложение Нулланд по смягчению санкций за вывод войск с Украине.По-сути подписать капитуляцию.
Россию разводят капитулировать перед Украиной.В замен обещают обещать.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
Почему опять акцент на вада? Опять хотят пачками беспредельно отстранять? И так понятно что все спортсмены в международном пуле.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
Ответ Anna Morgan
я не поняла, допуск будет или не будет ? или все по воде вилами писано?
наверное спортсмены распишутся что не поддерживают СВО) А эта жутка бесит вы знаете кого, и поэтому если даже захотят не допустят. Надеюсь теперь Валиева будет держаться подальше от жены пресс секретаря))
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Morgan
я не поняла, допуск будет или не будет ? или все по воде вилами писано?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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