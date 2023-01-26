МОК: «Детали допуска россиян к международным стартам будут определены после двусторонних консультаций МОК и международных федераций»

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что детали допуска российских спортсменов к международным соревнованиям будут определены после двусторонних консультаций МОК и международных федераций.

25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«МОК продолжит изучение концепции, обсуждавшейся вчера, путем двусторонних консультаций, при этом каждая международная федерация является единственным органом управления своими международными соревнованиями.

Дальнейшие детали могут быть определены только после проведения этих консультаций», – заявили в организации.

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