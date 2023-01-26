Эва-Лотта Кийбус: «Это мой лучший прокат в сезоне, но я все равно не довольна – баллы низкие. На ЧМ пока не еду, хотя кто знает»

Эстонская фигуристка прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в финском Эспоо, передает корреспондент .ru Майя Багрянцева.

«Это мой лучший прокат в сезоне, но я все равно не довольна – баллы низкие, то есть работы еще много. Впереди у меня несколько турниров, на чемпионат мира пока не еду – хотя кто знает. Я благодарна за то, что у нас в сборной такая конкуренция сейчас – это всем только на пользу.

Так что карьеру я не заканчиваю, к следующему сезону готовлюсь, новые программы будут обязательно.

Сначала мне надо полностью оправиться от травм – к счастью, в этом году у меня нет никаких проблем с ботинками, я могу кататься без боли.

Мне нравится тренироваться в Голландии, мы здорово сработались с новым тренером, мне интересно двигаться дальше. Я благодарна Анне Леванди за все, чего мы с ней добились вместе, но пришло время что-то менять. Мы не ссорились и поддерживаем нормальные отношения», – сказала Кийбус.

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