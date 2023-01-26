Эва-Лотта Кийбус: «Это мой лучший прокат в сезоне, но я все равно не довольна – баллы низкие. На ЧМ пока не еду, хотя кто знает»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Эстонии Эва-Лотта Кийбус Нина Петрыкина Фигурное катание

Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в финском Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Это мой лучший прокат в сезоне, но я все равно не довольна – баллы низкие, то есть работы еще много. Впереди у меня несколько турниров, на чемпионат мира пока не еду – хотя кто знает. Я благодарна Нине Петрыкиной за то, что у нас в сборной такая конкуренция сейчас – это всем только на пользу.

Так что карьеру я не заканчиваю, к следующему сезону готовлюсь, новые программы будут обязательно.

Сначала мне надо полностью оправиться от травм – к счастью, в этом году у меня нет никаких проблем с ботинками, я могу кататься без боли.

Мне нравится тренироваться в Голландии, мы здорово сработались с новым тренером, мне интересно двигаться дальше. Я благодарна Анне Леванди за все, чего мы с ней добились вместе, но пришло время что-то менять. Мы не ссорились и поддерживаем нормальные отношения», – сказала Кийбус.

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10 комментариев

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Marinaldi
Ответ Nowhere_Girl
Была заметно прям недовольна баллами, не знаю, чего ожидала, но это как минимум странно… Кстати, оффтоп о насущном: что за беда с трансляцией окко? Вообще смотреть невозможно, слетала постоянно
У меня также было. Я в настройках поменяла формат с HD на самый низкий, SD и теперь нормально показывает. Попробуйте.
+1
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Андрей Красин
Ну на Универсиаде 10 дней назад плакала после проката, а тут нет. Уже прогресс)
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Pema
‘‘На ЧМ пока не еду,хотя,кто знает’’. Надеется как в прошлом сезоне? Нина выиграла нац чемп, на ЧЕ была 8-й, а Эва-Лотта не попала в 10. Но,на ОИ поехала Киибус
+3
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+3
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Ad notam
Сдала Ева-Лотта, прибавила в весе, потяжелели прыжки и общее катание. IMHO
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unknownman
"мы здорово сработались с новым тренером, мне интересно двигаться дальше" - пока что стремительное движение вниз в этом сезоне
+5
0
+5
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Аврора Крейсер
Ответ Nowhere_Girl
Была заметно прям недовольна баллами, не знаю, чего ожидала, но это как минимум странно… Кстати, оффтоп о насущном: что за беда с трансляцией окко? Вообще смотреть невозможно, слетала постоянно
Вообще никаких проблем за всю трансляцию. Ни разу.
+8
0
+8
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Nowhere_Girl
Была заметно прям недовольна баллами, не знаю, чего ожидала, но это как минимум странно…
Кстати, оффтоп о насущном: что за беда с трансляцией окко? Вообще смотреть невозможно, слетала постоянно
+7
-1
+6
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IrinaKin
Т.е она решила бросить эту Леванди, которая нам тут хвасталась что ростит Эву прямо как дочь с пеленок, ну и что что не результатов, мы и этому рады, говорила она…
+18
-4
+14
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Evgenia Sokolova
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
0
-2
-2
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Кот Лютик
То есть она считает, что вот это у нее был крутой прокат и она молодец, а баллов недодали? Наглость - второе счастье.
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-4
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