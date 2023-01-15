Универсиада-2023. Сакамото выиграла короткую программу, Михара – 2-я, Ким Йе Лим – 3-я

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Японская фигуристка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на зимних Всемирных студенческих играх в Лейк-Плэсиде.

Всемирные студенческие игры-2023 (Универсиада)

Лейк-Плэсид, США

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 78,40

2. Маи Михара (Япония) – 75,60

3. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 73,73

4. Рион Сумийоши (Япония) – 72,58

5. Екатерина Куракова (Польша) – 63,22

6. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 59,13

7. Ангелина Кучвальска (Латвия) – 59,05

8. Александра Фейгин (Болгария) – 58,34

9. Анастасия Гожва (Украина) – 57,50

10. Эмили Саари (Австрия) – 55,82

11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 55,12

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1 комментарий

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Вячеслав Пустохин
Очень хочу глянуть протоколы. Пока пахнет грибами.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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