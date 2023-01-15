Универсиада-2023. Сакамото выиграла короткую программу, Михара – 2-я, Ким Йе Лим – 3-я

Японская фигуристка лидирует после короткой программы на зимних Всемирных студенческих играх в Лейк-Плэсиде.

Всемирные студенческие игры-2023 ( )

Лейк-Плэсид, США

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 78,40

2. (Япония) – 75,60

3. Лим (Южная Корея) – 73,73

4. Рион Сумийоши (Япония) – 72,58

5. Екатерина Куракова (Польша) – 63,22

6. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 59,13

7. (Латвия) – 59,05

8. Александра Фейгин (Болгария) – 58,34

9. Анастасия Гожва (Украина) – 57,50

10. Эмили Саари (Австрия) – 55,82

11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 55,12