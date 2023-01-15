Универсиада-2023. Сакамото выиграла короткую программу, Михара – 2-я, Ким Йе Лим – 3-я
Японская фигуристка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на зимних Всемирных студенческих играх в Лейк-Плэсиде.
Всемирные студенческие игры-2023 (Универсиада)
Лейк-Плэсид, США
Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) – 78,40
2. Маи Михара (Япония) – 75,60
3. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 73,73
4. Рион Сумийоши (Япония) – 72,58
5. Екатерина Куракова (Польша) – 63,22
6. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 59,13
7. Ангелина Кучвальска (Латвия) – 59,05
8. Александра Фейгин (Болгария) – 58,34
9. Анастасия Гожва (Украина) – 57,50
10. Эмили Саари (Австрия) – 55,82
11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 55,12
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