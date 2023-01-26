Сергей Росляков: «Павлюченко чуть-чуть катается, но в полную силу пока не работает. С Ходыкиным они пересекаются из серии «привет-привет»

Теги пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Сергей Росляков Фигурное катание

Фигуристка Дарья Павлюченко приступила к тренировкам, но пока не работает в полную силу. Об этом сообщил тренер Сергей Росляков.

Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, восстанавливается после травмы ноги. Пара пропустила этапы Гран-при России и чемпионат страны.

«Даша приходит на лед, чуть-чуть катается, приходит каждый день, но в полную силу еще не работает.

С Денисом они пересекаются из серии «привет-привет», но полноценных тренировок у нас еще нет», – сказал Росляков.

Тренер ответил отрицательно на вопрос о возможном распаде дуэта. 

19 комментариев

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Alexandra K
Ответ Lekmcz
Денис хочет покорять айти.
Ну даёт, в айти он всегда успеет. Или травмы замучали. Жаль, интересная была пара.
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Kareglazaya
Ответ floret
Распад кажется уже неминуем. Обоим нужны новые партнёры.
Есть вероятность, что они завершат карьеру. Они сами говорили, что ещё после ОИ об этом подумывали. А теперь добавились травмы, болезни, которых и до этого было немало
0
-1
-1
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Elizaveta Queen
Сохраните эту пару,очень интересную,не похожую на другую..
+16
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fewral
Ответ Lekmcz
Все к тому идет. Эх, как жалко будет. Росляков же специально катки обходил в поисках партнерши для Дениса и вот ему посоветовали позвонить Даше, которая уже закончила. Для меня они красивая и классная пара. И история у них красивая. Жаль что федра их не ценила.
Наверное, бенадега ещё поспособствовала...
+4
0
+4
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floret
Распад кажется уже неминуем. Обоим нужны новые партнёры.
+3
-6
-3
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Бузина
Даше нужен другой партнер. Она такая куколка аккуратная, ладная. ТАТ не зря сказала, что Даша напоминает ей Алёну Савченко. Денис замечательный партнер, но мне кажется они с Дашей не подходят друг другу чисто визуально.
+16
-2
+14
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Elenavasilevna
Ответ Ostinato
У низ всегда такие отношения были. Они очень разные, прямо совсем, когда давали интервью совместно, то это очень бросалось в глаза, да и ребята не отрицают, что они именно в нейтральных отношениях и вне льда вместе не тусуются
Отношения может быть и нейтральные, но не всем же спортивным парам и в жизни быть парой. Мне, например, всегда нравилось, как Денис Дашу перед стартами настраивал: держал за руки, что то говорил, прямо как старший брат. Всегда так трогательно было, да и уважение в паре , мне кажется, было, доверие.
+16
0
+16
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Nowhere_Girl
Ответ Orange carrot
Даша кажется очень спокойной, уравновешенной. Про Дениса сложно понять, но с учетом что он был женат на Бетине, наверное темперамент явно не такой как у Даши.
Уже «был»?
0
0
0
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Lekmcz
Ответ Orange carrot
Даша кажется очень спокойной, уравновешенной. Про Дениса сложно понять, но с учетом что он был женат на Бетине, наверное темперамент явно не такой как у Даши.
Денис хочет покорять айти.
+3
0
+3
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Lekmcz
Ответ fewral
Похоже, распадутся. Жаль...
Все к тому идет. Эх, как жалко будет. Росляков же специально катки обходил в поисках партнерши для Дениса и вот ему посоветовали позвонить Даше, которая уже закончила. Для меня они красивая и классная пара. И история у них красивая. Жаль что федра их не ценила.
+21
0
+21
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fewral
Похоже, распадутся. Жаль...
+9
-2
+7
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Orange carrot
Ответ Ostinato
У низ всегда такие отношения были. Они очень разные, прямо совсем, когда давали интервью совместно, то это очень бросалось в глаза, да и ребята не отрицают, что они именно в нейтральных отношениях и вне льда вместе не тусуются
Даша кажется очень спокойной, уравновешенной. Про Дениса сложно понять, но с учетом что он был женат на Бетине, наверное темперамент явно не такой как у Даши.
+14
-2
+12
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Orange carrot
Жаль, если закончат. Пара интересная, но переборщили с акробатикой. Даже если травма случилась на прыжке, возможно что просто сил после бесконечных сальто не было нормально приземлить прыжок или выброс.
+12
-4
+8
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Ostinato
Ответ Девушка Безимени
Дело пахнет керосином. Привет..
У низ всегда такие отношения были. Они очень разные, прямо совсем, когда давали интервью совместно, то это очень бросалось в глаза, да и ребята не отрицают, что они именно в нейтральных отношениях и вне льда вместе не тусуются
+22
0
+22
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Katerina Sunny
Решать там явно будет не Росляков. Сколько ещё Денис будет приходить на каток, чтобы просто поздороваться с Дашей? А Даше в первую очередь здоровья, вся жизнь впереди.
+31
0
+31
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Alla Belova
Очень хотелось бы увидеть их на турнире шоу - программ, если это возможно. У них всегда такие интересные программы!
+17
0
+17
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Zbra
На такой паре поставлен Х практически :(
+16
0
+16
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fk_pairs
Хоть какие-то весточки от ПХ. Очень надеюсь их увидеть на соревнованиях. А то я уж думала, что их ушли.
+14
0
+14
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Девушка Безимени
Дело пахнет керосином.
Привет..
+49
-3
+46
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