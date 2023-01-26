Сергей Росляков: «Павлюченко чуть-чуть катается, но в полную силу пока не работает. С Ходыкиным они пересекаются из серии «привет-привет»
Фигуристка Дарья Павлюченко приступила к тренировкам, но пока не работает в полную силу. Об этом сообщил тренер Сергей Росляков.
Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, восстанавливается после травмы ноги. Пара пропустила этапы Гран-при России и чемпионат страны.
«Даша приходит на лед, чуть-чуть катается, приходит каждый день, но в полную силу еще не работает.
С Денисом они пересекаются из серии «привет-привет», но полноценных тренировок у нас еще нет», – сказал Росляков.
Тренер ответил отрицательно на вопрос о возможном распаде дуэта.
Привет..