Гербольдт о переходе Косторной в пары: «Таланта у Алены более чем достаточно, тут скорее будет вопрос ее желания и готовности прикладывать усилия»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о переходе Алены Косторной в парное катание.

«Слухи такие ходили, поэтому шоком для меня это не было. Я не знаю, получится у нее или нет — думаю, все будет зависеть от того, насколько у нее есть мотивация продолжать кататься, работать в два раза больше, чем когда-либо, насколько у нее есть страх исполнять парные элементы.

Если страх есть, то парное катание вряд ли для нее подойдет. Таланта у Алены более чем достаточно, тут скорее будет вопрос ее желания и готовности прикладывать к этому усилия», — сказала Гербольдт.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?