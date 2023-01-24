Гербольдт о переходе Косторной в пары: «Таланта у Алены более чем достаточно, тут скорее будет вопрос ее желания и готовности прикладывать усилия»

Теги Катарина Гербольдт сборная России пары женское катание переходы Алена Косторная Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о переходе Алены Косторной в парное катание.

«Слухи такие ходили, поэтому шоком для меня это не было. Я не знаю, получится у нее или нет — думаю, все будет зависеть от того, насколько у нее есть мотивация продолжать кататься, работать в два раза больше, чем когда-либо, насколько у нее есть страх исполнять парные элементы.

Если страх есть, то парное катание вряд ли для нее подойдет. Таланта у Алены более чем достаточно, тут скорее будет вопрос ее желания и готовности прикладывать к этому усилия», — сказала Гербольдт.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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9 комментариев

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orlitza
В результате всё-таки травмы, не позволившие выстроить карьеру. А для Энберта это была задержка в карьере. Ему вообще не повезло с партнёршами, хотя это были хорошие фигуристки. Нужен был фигурнокатательный стандарт: маленькая, лёгкая, - и он был бы чемпионом всего и вся. Фактура вся у него чемпионская. Возможно, слишком хороший характер. Ни с кем не спорил. ничго не выгрызал.
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Этери горячая
Ждем еще фотографий в бикини от Алены.
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Elenavasilevna
На мой взгляд , больше обсуждений будет, чем, как раз , " готовности прикладывать к этому усилия" ))
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Додик Аксель
На одном таланте далеко не уедешь, надо ещё и на тренировках работать, работать и ещё раз работать, чтобы добиться высоких результатов. Удачи !
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S Olga
Ответ N-fox
В который раз пересматриваю Ангела и ПП 2017-18....
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Ir2019
Пусть уж лучше в парном себя попробует, чем о карьерной "паузе" заявит.
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Anna Partizanova
Ответ N-fox
В который раз пересматриваю Ангела и ПП 2017-18....
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Andreir888
Алёнка хорошенькая и талантливая, но, увы, лени в ней много
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N-fox
В который раз пересматриваю Ангела и ПП 2017-18....
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