Тарасова о тренировках Грассля у Тутберидзе: «Понятно, что итальянская федерация была не против – она ему оплачивала этот сбор»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что Федерация ледовых видов спорта Италии (FISG) одобрила решение Даниэля Грассля тренироваться под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
«Понятно, что итальянская федерация была не против – она федерация ему оплачивала этот сбор. Тренируется и тренируется», – сказала Тарасова.
Итальянский фигурист Грассль о решении тренироваться у Тутберидзе: «Спорт – это не политика»
В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?
У Тутберидзе конечно😏💯👍
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Да-да. Именно у Тутберидзе
Пальто же тренер
Но летит Глейхенгусь с фигуристом