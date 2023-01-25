Тарасова о тренировках Грассля у Тутберидзе: «Понятно, что итальянская федерация была не против – она ему оплачивала этот сбор»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о том, что Федерация ледовых видов спорта Италии (FISG) одобрила решение тренироваться под руководством российского тренера .

«Понятно, что итальянская федерация была не против – она федерация ему оплачивала этот сбор. Тренируется и тренируется», – сказала Тарасова.

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