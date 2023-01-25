Тарасова о тренировках Грассля у Тутберидзе: «Понятно, что итальянская федерация была не против – она ему оплачивала этот сбор»

Теги Татьяна Тарасова сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе FISG Даниэль Грассль Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что Федерация ледовых видов спорта Италии (FISG) одобрила решение Даниэля Грассля тренироваться под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

«Понятно, что итальянская федерация была не против – она федерация ему оплачивала этот сбор. Тренируется и тренируется», – сказала Тарасова.

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10 комментариев

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Пайрот
Ответ Sat397
Рекламный плакаты с Женей, как реклама ЧЕ в Италии, и были частью оплаты тренировок Грассля. Иначе свою бы повесили фигуристку, и было кого им разместить на плакат.
а вот это очень интересно, как бы ФФКР сама не предложила оплачивать Грассля у Тутберидзе. Очень всё смахивает на продуманную операцию
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russalka
Слыхала, что всё наоборот.
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Владимир
А деньги где?
У Тутберидзе конечно😏💯👍
0
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Sat397
Рекламный плакаты с Женей, как реклама ЧЕ в Италии, и были частью оплаты тренировок Грассля. Иначе свою бы повесили фигуристку, и было кого им разместить на плакат.
+5
-2
+3
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Зоя Кудряшова
Что оплачивает федениция Италии, сбор за ЧЕ или тренировки в Хрустальноя? И почему ей не оплачивать своему спортсмену? Он эе выступает за Италию и гражданство не менял. А так заехал на 20 дней в гости.
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vylysypydystychky
Ответ Darya-yeNoor
А чё так в Москву, могли бы в Крикет к великому Орсеру отправить и оплатить. Чего не захотели то.
У Крикета и так есть кому грибы отдать, а ффккэровские без дела лежат в лукошках. Так хоть белобрысому мальчику из Италии немного достанется.
+11
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Wiley Fox
Федерация ледовых видов спорта Италии (FISG) одобрила решение Даниэля Грассля тренироваться под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

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Да-да. Именно у Тутберидзе

Пальто же тренер

Но летит Глейхенгусь с фигуристом
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Darya-yeNoor
А чё так в Москву, могли бы в Крикет к великому Орсеру отправить и оплатить. Чего не захотели то.
+5
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-1
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Vasily Ivanov
Анатольна не знает конкретнее фамилии этой "федерационе " ? Ну хотя бы он лысый или нет , с усами или нет ?
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Лека-Лека
А итальянской федерации деваться некуда. Надо Даника вытаскивать обратно.
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