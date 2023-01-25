Николь Шотт: «Туктамышева — очень впечатляющая фигуристка. У нее были хорошие и плохие моменты, но она всегда возвращалась»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева сборная Германии женское катание Николь Шотт Александра Трусова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Немецкая фигуристка Николь Шотт рассказала об отношении к российским фигуристкам. 

— Ты вообще следишь за российским фигурным катанием?

— Вижу некоторую информацию в социальных сетях от тех людей, на которых я подписана.

— Есть ли кто-то из российских фигуристов, кто тебя впечатлил?

— По моему мнению, Елизавета Туктамышева — это очень впечатляющая фигуристка. Это такой боец. У нее были хорошие и плохие моменты, но она всегда возвращалась, боролась со всем, что с ней происходило, и все еще выступает.

— Лизе 26 лет, и она владеет четверным тулупом. Что ты думаешь об этом?

— Это впечатляет, что она смогла это сделать. Она достаточно долгое время прыгает тройной аксель, и достаточно успешно, это всегда было ее отличительной чертой. Но теперь она выучила четверной — реально впечатляет, когда такое видишь.

— Александра Трусова на Олимпиаде сделала пять четверных. Это впечатлило?

— Да, это была запоминающаяся программа. Она же прыгнула пять четверных — больше, чем большинство мужчин. Очень трудная программа, и очень впечатляет, что она все-таки сделала все эти квады.

— А ты сама пробовала четверные?

— Нет. Я пыталась сделать тройной аксель, но после того как травмировалась, решила оставить попытки. Я не чувствую, что обязательно должна прыгнуть его. Мне нравится кататься, это одна из моих любимых частей фигурного катания. Я не тот человек, который слишком углубляется в техническую сторону. Мне нравится нарабатывать технику катания. Поэтому я никогда не фокусировалась на том, чтобы прыгнуть квад, – сказала Шотт. 

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16 комментариев

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Tzaichiha
Я что-то пропустила? Лиза сделала квад на соревах или хотя бы на тренировке во время соревнований?
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Биатлонная зима
Лиза настоящий пример многим в фигурке ⛸️👍не ноет, не стонет, а делает
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22somebody22
Ответ Шубная моль
Она просто боялась, что ее, великую катальщицу, квадами обойдут. А тут, конкурентки нет, чего ж не отдать должное сложности.
Возможно)
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22somebody22
Ответ Алеся Ткаченко
Странно.Шотт так высказывалась про прыжки ультра-си что по логике ей должна Нугуманова или Константинова нравиться
Так может и нравятся,если она их знает/помнит,только они все-таки в топ не входили никогда,да и завершили карьеру уже.
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Шубная моль
Ответ 22somebody22
О Туктике даже завидущая Шотт хорошо высказалась.Лишнее доказательство того,что Туктик-Императрица женского одиночного. А про Трусову неожиданно,помнится она не любила её за квады и "убогое" катание.
Она просто боялась, что ее, великую катальщицу, квадами обойдут. А тут, конкурентки нет, чего ж не отдать должное сложности.
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Алеся Ткаченко
Ответ 22somebody22
О Туктике даже завидущая Шотт хорошо высказалась.Лишнее доказательство того,что Туктик-Императрица женского одиночного. А про Трусову неожиданно,помнится она не любила её за квады и "убогое" катание.
Странно.Шотт так высказывалась про прыжки ультра-си что по логике ей должна Нугуманова или Константинова нравиться
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Алеся Ткаченко
Николь Шотт что-то нейтрально заговорила.Про медаль уже не заикается согласна на попадание в десятку,квады с трикселями резко понравились.Или ей по шапке настучали или журналисты ее слова изначально слегка преувеличили
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22somebody22
О Туктике даже завидущая Шотт хорошо высказалась.Лишнее доказательство того,что Туктик-Императрица женского одиночного.
А про Трусову неожиданно,помнится она не любила её за квады и "убогое" катание.
+8
-4
+4
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Lena_SP
Даже целая книга есть по этому вопросу - "Иногда они возвращаются", автор - некий Кинг, кажется!
0
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InnaPr16
Не многоли Шотт на спортс? Одна из самых посредственных фигуристок….
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N-fox
У меня многие знакомые по выходным на открытые катки спешат, пробежаться по кругу. Им тоже, как и Николь, катание нравится))
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Дружба11
Отличный выбор Лизик и Саша!
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4x Qqqq
Про "технику катания" может сказать, например, Сатоко Мияхара или Каори Сакомото, как и многие другие японки. А Шотт, если что-то и отрабатывает, так это технику наименее выразительного катания. К сожалению для Шотт, та же Нугуманова её бы одной ногой уделала бы. А что, те же самые слабые прыжочки, но хоть катает красиво и сама красивая.
+11
-3
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Kareglazaya
"Мне нравится нарабатывать технику катания" - сказал человек, у которого в протоколах вращения и дорожки второго уровня и недокрученные двойные прыжки...
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Anatiana
Шотт у нас с некоторых пор эксперт по российскому ФК? Кто бы ещё вспомнил о ней в другое время с её не слишком углублённой техникой катания?
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j48s9ts2sn
технику какого катания? 🤡
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