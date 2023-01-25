Немецкая фигуристка Николь Шотт рассказала об отношении к российским фигуристкам.

— Ты вообще следишь за российским фигурным катанием?

— Вижу некоторую информацию в социальных сетях от тех людей, на которых я подписана.

— Есть ли кто-то из российских фигуристов, кто тебя впечатлил?

— По моему мнению, — это очень впечатляющая фигуристка. Это такой боец. У нее были хорошие и плохие моменты, но она всегда возвращалась, боролась со всем, что с ней происходило, и все еще выступает.

— Лизе 26 лет, и она владеет четверным тулупом. Что ты думаешь об этом?

— Это впечатляет, что она смогла это сделать. Она достаточно долгое время прыгает тройной аксель, и достаточно успешно, это всегда было ее отличительной чертой. Но теперь она выучила четверной — реально впечатляет, когда такое видишь.

— на Олимпиаде сделала пять четверных. Это впечатлило?

— Да, это была запоминающаяся программа. Она же прыгнула пять четверных — больше, чем большинство мужчин. Очень трудная программа, и очень впечатляет, что она все-таки сделала все эти квады.

— А ты сама пробовала четверные?

— Нет. Я пыталась сделать тройной аксель, но после того как травмировалась, решила оставить попытки. Я не чувствую, что обязательно должна прыгнуть его. Мне нравится кататься, это одна из моих любимых частей фигурного катания. Я не тот человек, который слишком углубляется в техническую сторону. Мне нравится нарабатывать технику катания. Поэтому я никогда не фокусировалась на том, чтобы прыгнуть квад, – сказала Шотт.