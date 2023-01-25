Сихарулидзе о Трусовой: «Не в первый раз в нашем виде спорта девочка после успешного олимпийского сезона немножко теряется. Но не стоит сгущать краски»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе женское катание Александра Трусова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Олимпийский чемпион-2002, глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о перспективах Александры Трусовой. 

— Вы понимаете, что сейчас творится с Трусовой?

— Не в первый раз в нашем виде спорта девочка после успешного олимпийского сезона немножко теряется... Впрочем, не стоит сгущать краски. Трусова — невероятно талантливая спортсменка. Если к началу следующего сезона сможет собраться, будет четко придерживаться тренировочного плана — с легкостью вернется в обойму мирового фигурного катания.

— Верите, что Трусова восстановит четверные прыжки?

— Верю! Если будет работать так же, как раньше, с четверными проблем не возникнет.

— При этом она в очередной раз сменила тренера...

— Со стороны трудно рассуждать о таких вещах. Если фигурист и его окружение принимают решение поменять тренерский штаб, значит, на это есть веские причины. Скажу одно: в профессионализме Светланы Соколовской у меня нет никаких сомнений.

— Вы, кстати, с папой Трусовой хоть раз общались?

— Да.

— Говорят, тяжелый человек.

— Мне так не показалось. Беседа всегда проходила спокойно, ничего сверхъестественного я не заметил. Конечно, как любой отец, он очень переживает за дочь, думает о ее судьбе. Это нормально, – сказал Сихарулидзе. 

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6 комментариев

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Валерий Петров
Ответ Jessi
Что за дерзкий интервьюер? А Сихарулидзе молодец, не повелся на провокации .
Сейчас все интервьюеры такие, надо больше хайпа, как у бывшего главреда спортса Дудя
+2
-1
+1
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Jessi
Что за дерзкий интервьюер? А Сихарулидзе молодец, не повелся на провокации .
+9
-2
+7
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Лена Самойлова
Антон пример для подражания многим комментаторам из бомонда фк, молодец
+13
0
+13
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Nataly1991
Успешного олимпийского сезона? Сама то Трусова так не считает
+4
-1
+3
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HoratioH
Вокруг Трусовой происходит организованная травля и это противно. Молодец сихарулидзе, что вступился за котика
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Katerina Sunny
Разговор разговору рознь. Вряд ли Трусов с Сихарулидзе обсуждали, как Саше выиграть Олимпиаду.
+3
-2
+1
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