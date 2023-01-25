Сихарулидзе о Трусовой: «Не в первый раз в нашем виде спорта девочка после успешного олимпийского сезона немножко теряется. Но не стоит сгущать краски»

Олимпийский чемпион-2002, глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о перспективах Александры Трусовой.

— Вы понимаете, что сейчас творится с Трусовой?

— Не в первый раз в нашем виде спорта девочка после успешного олимпийского сезона немножко теряется... Впрочем, не стоит сгущать краски. — невероятно талантливая спортсменка. Если к началу следующего сезона сможет собраться, будет четко придерживаться тренировочного плана — с легкостью вернется в обойму мирового фигурного катания.

— Верите, что Трусова восстановит четверные прыжки?

— Верю! Если будет работать так же, как раньше, с четверными проблем не возникнет.

— При этом она в очередной раз сменила тренера...

— Со стороны трудно рассуждать о таких вещах. Если фигурист и его окружение принимают решение поменять тренерский штаб, значит, на это есть веские причины. Скажу одно: в профессионализме у меня нет никаких сомнений.

— Вы, кстати, с папой Трусовой хоть раз общались?

— Да.

— Говорят, тяжелый человек.

— Мне так не показалось. Беседа всегда проходила спокойно, ничего сверхъестественного я не заметил. Конечно, как любой отец, он очень переживает за дочь, думает о ее судьбе. Это нормально, – сказал Сихарулидзе.