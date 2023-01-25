Сихарулидзе о Трусовой: «Не в первый раз в нашем виде спорта девочка после успешного олимпийского сезона немножко теряется. Но не стоит сгущать краски»
Олимпийский чемпион-2002, глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о перспективах Александры Трусовой.
— Вы понимаете, что сейчас творится с Трусовой?
— Не в первый раз в нашем виде спорта девочка после успешного олимпийского сезона немножко теряется... Впрочем, не стоит сгущать краски. Трусова — невероятно талантливая спортсменка. Если к началу следующего сезона сможет собраться, будет четко придерживаться тренировочного плана — с легкостью вернется в обойму мирового фигурного катания.
— Верите, что Трусова восстановит четверные прыжки?
— Верю! Если будет работать так же, как раньше, с четверными проблем не возникнет.
— При этом она в очередной раз сменила тренера...
— Со стороны трудно рассуждать о таких вещах. Если фигурист и его окружение принимают решение поменять тренерский штаб, значит, на это есть веские причины. Скажу одно: в профессионализме Светланы Соколовской у меня нет никаких сомнений.
— Вы, кстати, с папой Трусовой хоть раз общались?
— Да.
— Говорят, тяжелый человек.
— Мне так не показалось. Беседа всегда проходила спокойно, ничего сверхъестественного я не заметил. Конечно, как любой отец, он очень переживает за дочь, думает о ее судьбе. Это нормально, – сказал Сихарулидзе.
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