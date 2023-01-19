Ирина Роднина о Кубке Первого канала: «Я не смотрела в прошлом году, не собираюсь и в этом. Лично мне это неинтересно»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отсутствии и на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Не могу сказать, упадет ли внимание к турниру из-за отсутствия Щербаковой и Трусовой. Я не работаю на телевидении. Не знаю, на что они рассчитывают.

Не могу сказать, скажется ли отсутствие Трусовой и Щербаковой на уровне турнира.

Я не смотрела в прошлом году, не собираюсь и в этом. Лично мне это неинтересно», — сказала Роднина.

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