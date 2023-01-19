Ирина Роднина о Кубке Первого канала: «Я не смотрела в прошлом году, не собираюсь и в этом. Лично мне это неинтересно»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Спорт-Экспресс Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отсутствии Анны Щербаковой и Александры Трусовой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. 

«Не могу сказать, упадет ли внимание к турниру из-за отсутствия Щербаковой и Трусовой. Я не работаю на телевидении. Не знаю, на что они рассчитывают.

Не могу сказать, скажется ли отсутствие Трусовой и Щербаковой на уровне турнира.

Я не смотрела в прошлом году, не собираюсь и в этом. Лично мне это неинтересно», — сказала Роднина.

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11 комментариев

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Angry Dude
Надо отдать Родниной должное: в вопросах фигурного катания её мнение обычно хоть и не доброе, но самое адекватное.
Все эти псевдотурниры, организованные Черносвитовой ради пиара Тутберидзе, ломаного гроша не стоят. Так же как замшелые шоу вроде Ледникового Периода.
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sergey-ld
А мы надеялись, что посмотрим вместе...скучно без вас будет, Ирина Константиновна.
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Wiley Fox
Отстаньте от Ирки, в самом деле

Дайте депутату поработать
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peoplesport
Какая токсичная женщина ! Ну, а как депутат вообще пустое место.
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Спорт_в_массы
да и пофиг. а вот чо не пишут, что вчера днём Базылюк на "элементах" привезла всем почти по 10 баллов и теперь её от лидера отделяет ок 3 баллов перед произвольной?
а то про её 23-е место после КП сразу настрочили)
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Лека-Лека
И Кубок, и спортсмены, и болельщики переживут отсутствие интереса у Родниной абсолютно спокойно.
Нам по фигу ее мнение.
И зачем вообще давать интервью о том, что тебе не интересно.
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Denkaaaa
а нам не интересно ее мнение.ну так к слову.
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Саша Кутузова
Ирина Роднина настолько погрузилась в депутатство, что своя профессия ей совсем не интересна стала. Ничего не вижу, ничего не слышу, но всем всё расскажу. Ну и по традиции - флаг ей в руки!
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Инна Гладышева
Ирина Роднина, не комментировали бы ничего... Лично нам это не интересно.
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закрыт по беспределу
Чëтко и конкретно. Тëтя Ира это умеет)
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oldparakhod
Все в курсе, что депутат ничего не смотрит и ей всё пофиг. Можно было и не спрашивать.
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