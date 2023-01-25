Российская фигуристка рассказала о самом ярком впечатлении в спорте.

«Самое яркое впечатление от спорта? Олимпийские игры. Они всегда самые яркие в жизни любого спортсмена.

У меня там было две эмоции – невероятная радость и через 10 дней печаль и грусть. Что дальше? А дальше еще одна Олимпиада, и еще», – сказала Валиева в интервью на марафоне общества «Знание».

На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении фигуристки.

В личном турнире она заняла четвертое место.