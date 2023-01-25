Камила Валиева: «На Олимпиаде у меня было две эмоции – невероятная радость и через 10 дней печаль и грусть. Что дальше? А дальше еще одна Олимпиада»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о самом ярком впечатлении в спорте. 

«Самое яркое впечатление от спорта? Олимпийские игры. Они всегда самые яркие в жизни любого спортсмена.

У меня там было две эмоции – невероятная радость и через 10 дней печаль и грусть. Что дальше? А дальше еще одна Олимпиада, и еще», – сказала Валиева в интервью на марафоне общества «Знание». 

На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении фигуристки. 

В личном турнире она заняла четвертое место.  

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146 комментариев

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Amneris
Ответ Роман Волков
Правильно Камила, надо верить и жить дальше.✌️ Что-то много в комментариях пессимистов и пораженцев.
Это не пессимисты) Это фанатики Алины. Они до сих пор кипят, что в Пекин поехала не она двойные прыжки на льду показывать, а три сильные красотки. Хотя сама Алина только выиграла от такого расклада - ни тебе поломанных судеб, ни истерик.
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Morveena Bum
Понятно, что имидж действующей спортсменки поддерживать пока ещё надо, но не так же топорно.
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Amneris
Ответ Whiskey cat
Медведева уже тоже брала курс на Пекин. Поехала послом)
Ну, она поехала туда послом) А 99.9% комментирующих смотрят ОИ и то, как ломаются их спортивные любимицы исключительно по телевизору)
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Лакс
Камила кстати сказала, что идея показалки её.
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Дружба11
Ками,успехов тебе,все получится и не дай пожалуйста себя сломать,если что звони Туктику,она всегда выдаст море позитива и настроит на оптимистический лад.
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Мордовский Узор
Ответ asusp527
Причина не убеждает- какая разница, награждать или перенаграждать-то? Одна церемония. Не выдали потому, что статус ОЧ рассыпался после факта допинга.
Ну если они сейчас вышлют медали по почте скажем, а потом результат Камилы всё-таки аннулируют, им придётся морочиться с возвратом этих медалей, а потом заново отсылать.
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Kironbet
Ответ DrDro
Я конечно не знаток ФК, но по-моему её вина в наличии допинга в её организме.
😂100%
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Мордовский Узор
Ответ Arty K.
То есть, она ещё и планирует на Олимпиаду поехать, при наличии доказанного допинга?! Уникальная, конечно, особь
А что тут уникального? Кабаева после доказанного допинга поехала на Олимпиаду и выиграла её. То же самое Йохауг. Да все подряд участвуют в Олимпиаде после доказанного допинга.
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Alexander X
Ответ asusp527
Она прыгает квады с приличной накачкой (чем- вопрос к Шветскому). На Олимпиаде так не прокатит, просто смешно об этом говорить,
смешно ваши комменты читать... и когда вы у меня из чс "вылители"🤔...
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Alexander X
Ответ marimilslima
Ее ещё CAS не оправдал
там не оправдание, а апелляция на оправдание ДАК... т.е. рассматривается несогласие с оправданием...
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marimilslima
Ответ Alexander X
доказано, на данный момент, только наличие запрещённого вещества в пробе... по факту применения его, как допинга, Ками оправдана ДАК!!!...
Ее ещё CAS не оправдал
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Alexander X
Ответ Вячеслав Суворов
Камила собирается до тридцати выступать?
не удивлюсь, если в её планах, нынче, 4 ои (т.е.ещё 3)😔....
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asusp527
Ответ Alexander X
сможет... она с приличным запасом квады прыгает... 23 - не предел, как Туктик показывает... а форма и мотивация... это, в немалой степени, от тренера зависит... ну... сейчас и агенты ещё в этом могут участвовать(финансовая сторона - тоже одна из форм мотивации)😔
Она прыгает квады с приличной накачкой (чем- вопрос к Шветскому). На Олимпиаде так не прокатит, просто смешно об этом говорить,
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asusp527
Ответ Мордовский Узор
Медали пока не выдали. Чтобы не пришлось морочиться с перенаграждением в случае чего. Но это чисто технический момент. По факту на данный момент она ОЧ в команде, даже если этот статус может измениться.
Причина не убеждает- какая разница, награждать или перенаграждать-то? Одна церемония. Не выдали потому, что статус ОЧ рассыпался после факта допинга.
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Alexander X
Ответ Этери горячая
В 2030 году ей будет 23 года. Возможно, если она сможет сохранить прыжки, форму, здоровье, мотивацию. За 1-2 года она уже сильно выросла. Я не думаю, что она сильно вырастет.
сможет... она с приличным запасом квады прыгает... 23 - не предел, как Туктик показывает... а форма и мотивация... это, в немалой степени, от тренера зависит... ну... сейчас и агенты ещё в этом могут участвовать(финансовая сторона - тоже одна из форм мотивации)😔
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Уринационный 7
Ответ Елена Иванова
Для начала нужно выглянуть из пещеры и адекватно оценить ситуацию.
Я адекватно оцениваю ситуацию более чем. Готовится новое мощное наступление. Иначе чем ещё объяснить установку пво в Москве и что все так взболамутились поставкой страны 404 танков
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Аврора Крейсер
Ответ Oleg
Какая Олимпиада дальше? Разве что выступление среди прикорытников в рамках кубка Москвы. На Олимпиаду не поедет никто, пока спортсмены потокают режиму и не могут слово из себя выдавить, боясь потерять доступ к бюджетным средствам.
Где можно ознакомиться с вашим "непотаканием" режиму? И со словами, которые вы бойко из себя выдавливание где-то ещё, кроме интернета.
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Елена Иванова
Ответ Уринационный 7
В 26 году политическая карта мира будет другой. Не будет Косово тайваня страны 404 конечно. Нас будут уважать куда сильнее. Мы поедем под своим флагом. Камиле удачи.
Для начала нужно выглянуть из пещеры и адекватно оценить ситуацию.
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Мордовский Узор
Ответ asusp527
Тогда медали где?
Медали пока не выдали. Чтобы не пришлось морочиться с перенаграждением в случае чего. Но это чисто технический момент. По факту на данный момент она ОЧ в команде, даже если этот статус может измениться.
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Екатерина Перепёлкина
Ответ Ольга Воеводина
А мне вот ещё за Сашу обидно (как бы меня не обвиняли в её поклонники). И она и Аня могли бы быть в команде и так же выиграть. Аня стала таки ОЧ. Саша стала второй, но в тройке она бы и так, скорее всего, была, даже если бы откатала командник. И мотивацию, возможно, сохранила бы.
Да, Саша и Аня обе заслуживали выступать в команднике. В глубине души тогда хотелось, чтобы именно они в нем и участвовали, и каждая из девочек получила бы по золотой медали. Мечты-мечты)
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Ir2019
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Для каждого россиянина Камила это символ несгибаемого духа! И так будет всегда
Не говорите за каждого. Не все в нашей стране поддерживают допинг. И чём сила её духа вообще не понятно. Там уже наглость несгибаемая и отрыв от реальности.
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Вячеслав Суворов
Камила собирается до тридцати выступать?
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Lana-shu
Тогда нужно выйти из вада, ису , мок. В ФК мы сильны. Только вот наш фк бомонд на каждом соревновании воет, чтобы скорее нас допустили. Последний пример кубок первого , тат. Скулила прямо в прямом эфире.
Ну сложно перестроиться, когда вся жизнь прошла в другой реальности. Надо будет перестроятся. На самом деле это вообще очень сложный вопрос, потому что мы живем в такое время, когда мы вообще не можем сказать что будет. И будут ли вообще какие-то международные соревнования, к которым мы привыкли. Факт один. Камилу никто не отдаст. Это вопрос политический и ФФКР сделает так, как им скажут сделать. Просто я надеюсь, на некую приемлемую договоренность.
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Alexander X
Ответ Arzu0203
Давай, твоя подружка тоже вгрызалась в олимпиаду Пекина, а теперь футбольное поле грызёт, усиляет футболистов
угу... только у "подружки" не было форы перед молодыми в 30+ баллов...
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Alexander X
Ответ waleri
Следующие ОИ в 2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо. Даже если к тому времени уже и вернемся на мировую арену, то в группе у той же Этери Георгиевны уже в спинку Сони Акатьевой и Аделии Петросян (моложе на год Камилы) конкретно так дышут крайне талантливые девочки...
они сейчас в мифическом пиковом возрасте... и не близко к прошлогоднему пику Ками...
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