Татьяна Тарасова: «Кубок Первого канала не потеряет в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала по фигурному катанию.
«Ожидаю прекрасных соревнований! Потеряет ли турнир в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой? Нет.
Турнир будет зрелищным и прекрасным!» — сказала Тарасова.
Соревнования пройдут 21-22 января на «ЦСКА-Арене» в Москве.
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Но смотреть, конечно, будем и с большим интересом и радостью).
P.S. Сейчас Первенство Москвы проходит, там девочки старшей группы (11-12 лет), могли бы всерьез поспорить с рядом участниц КПК. И не только в плане прыжков