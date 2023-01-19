Татьяна Тарасова: «Кубок Первого канала не потеряет в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Спорт-Экспресс Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Ожидаю прекрасных соревнований! Потеряет ли турнир в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой? Нет.

Турнир будет зрелищным и прекрасным!» — сказала Тарасова. 

Соревнования пройдут 21-22 января на «ЦСКА-Арене» в Москве. 

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20 комментариев

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Твизлочёт
А вот позвали бы Щербакову и Трусову капитанами команд, была бы бомба. И на трибунах, и в эфире, и особенно в коментах ) Ждем, кто запилит этот баттл вместо Первого.
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Sonyas
Выйди ТЩК хотя бы вне конкурса на этот турнир и просмотры выросли бы на порядок, ели не несколько. Никто уже не повторит их фурор. Именно это поколение взорвало мир фигурного катания. Без него к нынешним не было бы никакого интереса. И к новым звездочкам, как бы они не были хороши, уже не будет такого восторженного отношения. Они идут проторенной дорогой. Мы до сих пор не видим у них самые сложеые 4-е. Вот это, скорее, удивляет.
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kate_ko
Ответ olvl
Мне тоже всегда не хватает тех, кто снимается или, что ещё хуже, уходит из спорта. Причём, я долго не могу смириться с этим. Не понимаю, почему ТА всегда пишет, что турнир ничего не потеряет. Тем более, и Аня, и Саша квадистки. Но смотреть, конечно, будем и с большим интересом и радостью).
аналогично. хоть я не из тех, кто заявляет, что после ухода кого-либо ФК потеряет для меня смысл и тд, всегда с надеждой смотрю, а вдруг. но обвинять кого-то в том, что стали чемпионами и не вернулись в спорт и в голову не придет. Ане и Саше желаю только удачи, что бы они ни выбрали, забыть их никак не получится
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Vasily Ivanov
Видимо придется уже привлекать к ответственности лечащих врачей этой несчастной старушки ....терпеть все это уже невозможно....
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Джефф Лебовски
Ответ Sat397
Анна похоже закончила спортивную карьеру, а Саша почему не участвует?
Очевидно, получает высшее образование на очном отделении. Не хочет прогуливать лекции!
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Kareglazaya
Каждый год уходят одни чемпионы, и на их место приходят другие. Это потеря для фанатов конкретного спортсмена, а с точки зрения зрелищности турнира ничего не изменится. К тому же состав в этом году очень сильный.
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olvl
Ответ kate_ko
а болельщиков не хотите опросить, дорогая редакция?) мне вот лично будет не хватать обеих, хотя состав участниц будет сильным, это никак не отменяет желания видеть Аню и Сашу, которые, собственно говоря, открыли для нас в полной мере 4е прыжки у дев
Мне тоже всегда не хватает тех, кто снимается или, что ещё хуже, уходит из спорта. Причём, я долго не могу смириться с этим. Не понимаю, почему ТА всегда пишет, что турнир ничего не потеряет. Тем более, и Аня, и Саша квадистки.
Но смотреть, конечно, будем и с большим интересом и радостью).
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ретроградный меркурий
Ответ Мурманчанин37
"Блажен, кто верует" (с). P.S. Сейчас Первенство Москвы проходит, там девочки старшей группы (11-12 лет), могли бы всерьез поспорить с рядом участниц КПК. И не только в плане прыжков
Да, я в последнее время начал грешным делом думать, что женское одиночное начинает деградировать, но эти девочки - серьезная заявка на будущее. Костылева-Базылюк-Принева-Лукашова могут стать вторым суперпоколением после ТЩК.
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Androkirl91
Согласен, без Трусовой, для меня и вовсе интереснее (ещё бы без Туктамышевой было бы совсем шикарно). А вот Ани жалко, что не будет, но и без неё есть на кого посмотреть: Камила, три Сони, Настя Зинина.
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Sat397
Анна похоже закончила спортивную карьеру, а Саша почему не участвует?
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AllaS
Ответ Asty
Ну да, Анечка и спеть бы могла там. 🤣
Да уж самая популярная сейчас Песня Анны в авто под певицу Инста*****, со словами , которые здесь нельзя написать . Так что сейчас она занята. У ее Агента работы прибавилось по очищению образа.
+4
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Vladimir Arutin
Ответ Товарищ Майор.
Особенно трусовой
Особенно будет не хватать Аниных песен .
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Wiley Fox
Участие валиевой делает турнир нелегитимным
+8
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kate_ko
а болельщиков не хотите опросить, дорогая редакция?) мне вот лично будет не хватать обеих, хотя состав участниц будет сильным, это никак не отменяет желания видеть Аню и Сашу, которые, собственно говоря, открыли для нас в полной мере 4е прыжки у дев
+15
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missis-Zima
Ответ Товарищ Майор.
Особенно трусовой
Трусова самая популярная и медийная фигуристка,на ее имени больше всего комментариев,у программ просмотров.
+3
-11
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Asty
Ответ Товарищ Майор.
Особенно трусовой
Ну да, Анечка и спеть бы могла там. 🤣
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Natalia Solomakha
Это уже автоответчик Тарасовой, судя по тому, сколько раз мы эту фразу от неё слышали в этом году.
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Мурманчанин37
"Блажен, кто верует" (с).
P.S. Сейчас Первенство Москвы проходит, там девочки старшей группы (11-12 лет), могли бы всерьез поспорить с рядом участниц КПК. И не только в плане прыжков
+9
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Товарищ Майор.
Особенно трусовой
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missis-Zima
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