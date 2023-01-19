Татьяна Тарасова: «Кубок Первого канала не потеряет в зрелищности из-за отсутствия Трусовой и Щербаковой»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Ожидаю прекрасных соревнований! Потеряет ли турнир в зрелищности из-за отсутствия и ? Нет.

Турнир будет зрелищным и прекрасным!» — сказала Тарасова.

Соревнования пройдут 21-22 января на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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