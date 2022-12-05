Ксения Гущина: «В этом сезоне хочу выучить какой-нибудь прыжок ультра-си. Хотелось бы прыгать четверные так, как Валиева»

Призер этапа Гран-при России Ксения Гущина рассказала, что планирует выучить прыжок ультра-си, а также ответила на вопрос о любимых фигуристках.

– Какая у тебя цель в фигурном катании?

– Именно в этом сезоне я хочу выучить какой-нибудь прыжок ультра-си. Хотелось бы в ближайшее время. А глобально это, конечно, чемпионат мира и Олимпиада.

– Ты уже пробовала делать ультра-си на тренировках?

– Я пробовала, но сейчас пока что не прыгаю. Мы готовимся к соревнованиям, немножко отошли от этого.

Вообще хочу прыгнуть тройной аксель, потому что его можно и в короткую, и в произвольную вставлять. Больше шансов в короткой набрать больше баллов.

А также какой-нибудь четверной тоже очень хочу выучить. Аксель пока пробовала на удочке прыгать, сальхов сама, но пока не очень хорошо получилось.

– А вообще у тебя есть кумиры в фигурном катании?

– Мне Евгения Медведева нравилась. И сейчас тоже. Как прыгает четверные прыжки – хотелось бы тоже так прыгать. А так если не выступаю на соревнованиях, то смотрю программы других фигуристов.

Если выступаю, то обычно не получается. Больше всего запомнились произвольные Жени Медведевой и Саши Трусовой на Олимпиадах, – сказала Гущина.