Бестемьянова о Кубке Первого канала: «Составы были неравноценные. Вообще не уверена в существовании жеребьевки»

Теги сборная России Наталья Бестемьянова ТАСС Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об итогах Кубка Первого канала по фигурному катанию. 

Победу одержала команда «Красная машина» Алины Загитовой, команда «Нас не догонят» Камилы Валиевой заняла второе место. 

«Абсолютно объективно красные были сильнее синих, так было и в предыдущие два раза.

Считаю, что составы были неравноценные — очень неровный был состав в женском одиночном катании.

Чистого проката Семененко не хватило.

Вообще не уверена в существовании жеребьевки, я очень уважительно отношусь к организаторам, все прекрасно сделано, но всем понятно, что это шоу, от которого мы получили удовольствие», – сказала Бестемьянова. 

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391 комментарий

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Marfa Posadskaya
Ответ Kristine Kristine
Да, так и чочу сказать. 70 баллов отыграть нереально в ФК.
Вы о чём?
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Александр Иванов
Ответ Rums67
По вам, сделать Уравниловку и снять честно заработанные баллы со спортсменки красных это бонус красным? Фейр-плэй, это не снять баллы с команды красных, а + честно откатанные баллы на момент падения Зининой синим учитывать. Дав синим халяву морально их унизили. Они расслабились. Да и призовые почти равными сделали. Мальчики синих падали они расслабились от халявы и много падали, все прыжки валили видимо от сваливнейся халявы.
Форс-мажор с травмой никак не отменяет факта стартового бонуса у красных за счет пар. Поделили бы уж лучше на три команды, а четвертую пару сделали бы запасной на случай форс-мажора.
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nina1212
Ответ Надумочка
А мальчики красных не сорвали? Артем и Саша чисто катали?)) Вы только подтверждаете то, что я написала. Красные могут катать, как угодно, а синие должны быть безупречны. А про девочек Тутберидзе, наверное, вспоминают, потому что одна из них при чистом прокате получила на 20 баллов больше, чем все остальные, не? Назовите девочку из синей команды, которая при чистом прокате получила бы 177. Т.е. для равности Лиза должна была два четверных пригнуть из ниоткуда, а Соня просто прокатать свой контент. Справедливость у Вас прикольная))
все понятно В следующий раз на 1 девочку ТШТ надо 2 девочек ставить) Тогда по мнению болельщиков синих будет справедливо
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Татьяна Моисеева
Ответ Кваксель
Конечно, это ж Лакерник заставляет Тукту лед полировать, когда от ее проката хоть что-то зависит
Именно этого коммента в этой ветке очень не хватало!! Он такой неординарный, интеллигентный, пронизанный уважением к фигуристке, что остаётся только удивляться богатому словарному запасу того, кто его сочинил...
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Надумочка
Ответ nina1212
Петросян на 4 месте на ЧР, что же вы ее в первые ряды ставите И почему опять всех волнуют девочки Тутберидзе. Все время из за них спор, кому они достануться Когда соревнования идут, все их хаят Как начинается командник, всем хочется их себе в команду, как самых сильных С мальчиков синих никто не спрашивает, какого фига они прокаты сорвали
А мальчики красных не сорвали? Артем и Саша чисто катали?)) Вы только подтверждаете то, что я написала. Красные могут катать, как угодно, а синие должны быть безупречны. А про девочек Тутберидзе, наверное, вспоминают, потому что одна из них при чистом прокате получила на 20 баллов больше, чем все остальные, не? Назовите девочку из синей команды, которая при чистом прокате получила бы 177. Т.е. для равности Лиза должна была два четверных пригнуть из ниоткуда, а Соня просто прокатать свой контент. Справедливость у Вас прикольная))
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<vella>
Ответ yak444
На КПК1 Павлюченко-ходыкин были у Алины, Лизу Женя выбрала сама, как подругу, не придумывайте.
оссподя...я уже устала писать, что Женя Лизу выбрала из трех оставшихся - самой Лизы, Даши и Майи.
когда вы это наконец поймете?
в этой ветке я двум оппонентам обрисовала расклады по девушкам, ну давайте еще вам распишу, может до вас дойдет, хотя надежда маленькая...
По правилам соревнований сначала выбирались сеяные, точнее выбирала Алина, потому что сеяных было только 2 фигуристки - Аня и Саша.
Алина выбрала Аню, как спортсменку, месяц назад выигравшую ЧР с запредельными балами - 183.79
Саша, как вторая сеяная (на ЧР - 170,61) автоматом шла к Жене. Она не могла уйти к Алине, таковы правила соревнований.
После сеяных выбирались остальные четыре участницы. Первой выбирала опять Алина, она взяла Камилу, у которой на ЧР было 174,02 балла, т.е. выше чем у Саши,
Всё...исход битвы был решен, потому что убойная связка Аня-Камила перекроют любое отставание, ни Лиза, ни Даша, ни Майя близко не заработают таких баллов, может только Саша, но она срывная фигуристка, в отличие от Ани и Камилы, и одна она даже при чистом прокате ничего не сделает против Ани+Камилы.
Да, Женя могла бы взять более стабильную Дашу, а не Лизу, но этот выбор ничего уже не решал.
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Ветерок1
Знакомые мантры проигравших, которые мы уже 3 год слушаем. Ещё забыла про Роттенберга написать, который лично подбирал спортсменов в команды, и ещё подкупил Алиева с Семененко, чтобы они полностью завалили свои программы. В общем, фантазируйте, не останавливайтесь! 😁
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<vella>
Ответ Rums67
СЕМЕНЕНКО и БК это чемпионы РФ. Поэтому они у синих. Хотя будь у красных возможно ещё более лучше откатали бы без ошибок на прыжках.
а лучше бы попали к красным,
их легко можно было заменить на вторых (формально вторых - Гуменника и МиГ),
зато Соня Акатьева, способная сильно оторваться от всех участниц, попала бы к синим, но кому-то этого очень не хотелось
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Ветерок1
Любительница набросить на Загитову подъехала с "экспертным" и "непредвзятым" мнением.
Если бы Валиева выбрала другие шары на жеребьёвке и победила, хотя тоже не факт, то бестя бы сказала, что наконец-то были равные команды и победа синих была справедливой.
Так и былобы сказано, можете не сомневаться.
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Angry Dude
Ответ Tanzoli*
Состояние спортсмена это его дело и его близких и тш, но никак не ваше. И вам теперь придётся с этим жить.
Состояние спортсмена перед стартом - дело каждого, кто интересуется этим видом спорта. И я прекрасно с этим живу.
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Ветерок1
И веть знает, что лжёт, и всё равно не может сдержать себя и не набросить на победу Загитовой.
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Ветерок1
Бестя вылезла с набросом. Казалось бы, при чём тут Загитова? 😁
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Ольга Ив
Ответ Kristine Kristine
Простая математика показывает, что для выигрыша синие должны были выступить лучше чем на ЧР. Если взять среднюю по сезону, преимущество красных еще более очевидно.
Я вот сейчас посчитала, даже если синим отдать сильных девочек Акатьеву и Муравьеву (как все хотят), они больше всех набрали на этом кубке, то красные все равно выигрывают.
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Гораздо более сильная по составу команда ротенберг-загитовой должна была опять выиграть по сценарию и контракту.
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olvl
Ответ Rums67
По баллам парни синих почти равные с красными. Синие парни падали с четверных.
А могли и чисто откатать, или почти чисто как Андрея. Этого хватило бы. Про заговор в пользу красных смешно просто.
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olvl
Ответ Rums67
Ставка была на синих на парней с квадами. По 4 квада в заявках синих. Парни синих завалили квады все. Хотели устроить полный разгром красным. да ещё фейр-плэй, сделали после КП. У красных мало квадов в МО. Поэтому у синих (с полным завалом четверных) и красных парней баллы почти одинаковые. + 2.45 у красных МО. Поэтому и название синих "Нас не догонят" План провалился. Бог есть.
Точно ничего неизвестно, но очень на то похоже. Этот состав, у синих, способен был победить.
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Ольга Ив
Ответ Kristine Kristine
Вы посмотрите не ЧР, где они за место в сборной борются, а средний результат по сезону. После ЧР у всех спад формы, и у красных и у циних. И я первый раз слышу, что 2 квада 70 баллов дают. Альтернативная реальность.
3 мальчика по 2 квада. 3 мальчика в хлам развалили программы
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Kristine Kristine
Ответ Ольга Ив
Это как вы так считали. 3 мальчика выступили хуже относительно себя на ЧР на 89 баллов. Разница в проигрыше 69 баллов. Им достаточно было прыгнуть по 2 квада,
Вы посмотрите не ЧР, где они за место в сборной борются, а средний результат по сезону. После ЧР у всех спад формы, и у красных и у циних. И я первый раз слышу, что 2 квада 70 баллов дают. Альтернативная реальность.
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Ольга Ив
Ответ Kristine Kristine
Простая математика показывает, что для выигрыша синие должны были выступить лучше чем на ЧР. Если взять среднюю по сезону, преимущество красных еще более очевидно.
Это как вы так считали. 3 мальчика выступили хуже относительно себя на ЧР на 89 баллов. Разница в проигрыше 69 баллов. Им достаточно было прыгнуть по 2 квада,
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UserFreud
Ответ Глокая Куздра
Я знаю. Но Семененко и Игнатов в произвольной и Алиев в короткой катали просто ужасно.
Согласен)
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Глокая Куздра
Ответ UserFreud
Не катали на пике формы ни синие, ни красные. На ЧР у обеих команд результаты были выше.
Я знаю. Но Семененко и Игнатов в произвольной и Алиев в короткой катали просто ужасно.
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UserFreud
Ответ Глокая Куздра
Тар разве они там на пике формы катали? Падения у всех более-менее чисто Семененко. Мрзалев лучше катал на КПК, чем на ЧР и другим можно было хотя бы отшлепаться как на ЧР, а не уйти в полнейший развал.
Не катали на пике формы ни синие, ни красные. На ЧР у обеих команд результаты были выше.
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UserFreud
Ответ Глокая Куздра
Вы учли у синих развалившуюся в хлам Самоделкину, которая взвалила на себя ношу не по силам и не сдюжила. Надо убрать из обеих команд безультрасишных Самоделкину из синих и Яметову из красных. Подсчитать только девочек с ультра си: Акатьеву, Петросян и Горбачеву против Муравьевой, Туктамышевой и Зининой и тут, о чудо по баллам составы равны. А Самоделкину вон из статистики. Она ее искажает.
Учёл ровно то, что командам нажеребил первый канал и убирать никого не буду. (Поэтому у меня и Зинина у синих фигурирует вместо Гущиной, у которой баллы были значительно ниже).
Не считаю систему подсчёта только результатов с ЧР безупречной и единственно верной, однако 1ТВ в этом году отбирал исключительно по ЧР, поэтому и баллы я считал только оттуда. Даже если накинуть Самоделкиной десяточку баллов поверх результатов ЧР (на КПК у неё примерно на 10 баллов больше, чем там), всё равно Красная машина впереди в женском одиночном. Как и в других видах)
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Kristine Kristine
Ответ Verysia
Ничуть, мальчики большую роль сыграли в проигрыше, посмотрите баллы.
Простая математика показывает, что для выигрыша синие должны были выступить лучше чем на ЧР. Если взять среднюю по сезону, преимущество красных еще более очевидно.
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Kristine Kristine
Ответ Ольга Ольгина
А этом кубке исход решили мальчики синих... завалила программы.
Даже при идеальных прокатах 70 баллов отыграть былобы нереально.
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