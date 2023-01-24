Бестемьянова о Кубке Первого канала: «Составы были неравноценные. Вообще не уверена в существовании жеребьевки»

Олимпийская чемпионка высказалась об итогах Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Победу одержала команда «Красная машина» , команда «Нас не догонят» заняла второе место.

«Абсолютно объективно красные были сильнее синих, так было и в предыдущие два раза.

Считаю, что составы были неравноценные — очень неровный был состав в женском одиночном катании.

Чистого проката не хватило.

Вообще не уверена в существовании жеребьевки, я очень уважительно отношусь к организаторам, все прекрасно сделано, но всем понятно, что это шоу, от которого мы получили удовольствие», – сказала Бестемьянова.

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