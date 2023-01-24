Бестемьянова о Кубке Первого канала: «Составы были неравноценные. Вообще не уверена в существовании жеребьевки»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об итогах Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Победу одержала команда «Красная машина» Алины Загитовой, команда «Нас не догонят» Камилы Валиевой заняла второе место.
«Абсолютно объективно красные были сильнее синих, так было и в предыдущие два раза.
Считаю, что составы были неравноценные — очень неровный был состав в женском одиночном катании.
Чистого проката Семененко не хватило.
Вообще не уверена в существовании жеребьевки, я очень уважительно отношусь к организаторам, все прекрасно сделано, но всем понятно, что это шоу, от которого мы получили удовольствие», – сказала Бестемьянова.
Команде Загитовой помогли выиграть? Проверяем главный миф Кубка Первого канала
когда вы это наконец поймете?
в этой ветке я двум оппонентам обрисовала расклады по девушкам, ну давайте еще вам распишу, может до вас дойдет, хотя надежда маленькая...
По правилам соревнований сначала выбирались сеяные, точнее выбирала Алина, потому что сеяных было только 2 фигуристки - Аня и Саша.
Алина выбрала Аню, как спортсменку, месяц назад выигравшую ЧР с запредельными балами - 183.79
Саша, как вторая сеяная (на ЧР - 170,61) автоматом шла к Жене. Она не могла уйти к Алине, таковы правила соревнований.
После сеяных выбирались остальные четыре участницы. Первой выбирала опять Алина, она взяла Камилу, у которой на ЧР было 174,02 балла, т.е. выше чем у Саши,
Всё...исход битвы был решен, потому что убойная связка Аня-Камила перекроют любое отставание, ни Лиза, ни Даша, ни Майя близко не заработают таких баллов, может только Саша, но она срывная фигуристка, в отличие от Ани и Камилы, и одна она даже при чистом прокате ничего не сделает против Ани+Камилы.
Да, Женя могла бы взять более стабильную Дашу, а не Лизу, но этот выбор ничего уже не решал.
их легко можно было заменить на вторых (формально вторых - Гуменника и МиГ),
зато Соня Акатьева, способная сильно оторваться от всех участниц, попала бы к синим, но кому-то этого очень не хотелось
Если бы Валиева выбрала другие шары на жеребьёвке и победила, хотя тоже не факт, то бестя бы сказала, что наконец-то были равные команды и победа синих была справедливой.
Так и былобы сказано, можете не сомневаться.
Не считаю систему подсчёта только результатов с ЧР безупречной и единственно верной, однако 1ТВ в этом году отбирал исключительно по ЧР, поэтому и баллы я считал только оттуда. Даже если накинуть Самоделкиной десяточку баллов поверх результатов ЧР (на КПК у неё примерно на 10 баллов больше, чем там), всё равно Красная машина впереди в женском одиночном. Как и в других видах)