Тамара Москвина: «Большая честь, что наши заслуги не обходятся без внимания главы государства»
Заслуженный тренер России Тамара Москвина назвала большой честью награждение почетной грамотой президента России.
«Большая честь, что наши заслуги не обходятся без внимания главы государства.
Будем стараться и впредь работать на благо российского спорта, чтобы радовать жителей нашей страны и всего мира красотой и изяществом наших фигуристов», – сказала Москвина.
Путин наградил Москвину, Чайковскую и Майгурова за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине
А Вы не думаете, что у неё и у многих других мб другое мнение, отличное от Вашего?
И да, революции - зло! Даже оранжевые. Их результаты разгребаются поколениями при тысячных жертвах!
Так что подстрекали бы Вы где - нибудь в ином месте
Им нужно обратиться за наградой, например, к Макрону? Или устроить здесь революцию?))
Надеюсь, Вы - то из "нормального" пишете?))
и всё знает, и всё понимает. Тренер она классный и заслужила все награды.
У нее нет причин быть недовольной.
Во - вторых, я не интересовалась, что конкретно им присваивали, но вообще существуют и грамоты лично от министра спорта, министра культуры, депутата Госдумы, отвечающего за отрасль, возможно и премьера и президента тоже, почему нет? Существовали же президентские гранты в вузах, признанных национальным достоянием, до недавнего времени, мб и сейчас существуют.