Тамара Москвина: «Большая честь, что наши заслуги не обходятся без внимания главы государства»

Теги Тамара Москвина сборная России Владимир Путин Олимпиада-2022 пары ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина назвала большой честью награждение почетной грамотой президента России. 

«Большая честь, что наши заслуги не обходятся без внимания главы государства.

Будем стараться и впредь работать на благо российского спорта, чтобы радовать жителей нашей страны и всего мира красотой и изяществом наших фигуристов», – сказала Москвина. 

Путин наградил Москвину, Чайковскую и Майгурова за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине

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34 комментария

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Alla Belova
Ответ Realist2022
Для неё нормальный вариант просто подождать смены власти. И да, власти ещё со времён СССР и вообще с царских времён закладывали в головы простых людей, что революции - зло. А всё потому что цари, генсеки и т.д. хотели править вечно и застолбить власть за семейными династиями. А люди должны быть послушными, верящими, а не думающими, не иметь своего мнения и строго выполнять волю царя. Такая вот логика.
Подождать? Учитывая, что ей скоро 82? Вы что, смеётесь?
А Вы не думаете, что у неё и у многих других мб другое мнение, отличное от Вашего?
И да, революции - зло! Даже оранжевые. Их результаты разгребаются поколениями при тысячных жертвах!
Так что подстрекали бы Вы где - нибудь в ином месте
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Realist2022
Ответ Alla Belova
Ваши предложения? Им нужно обратиться за наградой, например, к Макрону? Или устроить здесь революцию?)) Надеюсь, Вы - то из "нормального" пишете?))
Для неё нормальный вариант просто подождать смены власти. И да, власти ещё со времён СССР и вообще с царских времён закладывали в головы простых людей, что революции - зло. А всё потому что цари, генсеки и т.д. хотели править вечно и застолбить власть за семейными династиями. А люди должны быть послушными, верящими, а не думающими, не иметь своего мнения и строго выполнять волю царя. Такая вот логика.
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Адриана
Ответ Zbra
Ну, наградили главу ФФККР. Вообще эта награда предназначалась Горшкову, но - увы. Надо было вручить посмертно, конечно, детям, например.
А вот с этим абсолютно согласна, именно Горшков был со спортсменами, а не Чайковская, её награды, надеюсь, еще впереди, как главы ФФКР.
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Zbra
Ответ Адриана
Вы правы, но это было 40 лет назад, а награда за нынешнюю олимпиаду, поэтому и вопрос мой был такой.
Ну, наградили главу ФФККР. Вообще эта награда предназначалась Горшкову, но - увы. Надо было вручить посмертно, конечно, детям, например.
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Alla Belova
Ответ Realist2022
Заслуживает, но получать награду надо от нормального государства, а не от государства с репутацией ниже плинтуса и которое довело страну до кучи санкций и изоляции
Ваши предложения?
Им нужно обратиться за наградой, например, к Макрону? Или устроить здесь революцию?))
Надеюсь, Вы - то из "нормального" пишете?))
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Адриана
Ответ Zbra
За ней наша фигурка 1960-80х.
Вы правы, но это было 40 лет назад, а награда за нынешнюю олимпиаду, поэтому и вопрос мой был такой.
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grey9610212
Тамара Николаевна....низкий поклон
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Kareglazaya
Ответ Realist2022
Только надо различать Россию и тех, кто ей правит. И патриотизм - не раболепие перед властью. И если власть делает так, что стране только хуже становится (санкции, изоляция например), то настоящий патриот (не путать с Z-патриотом) не будет поддерживать это и не будет брать награды из рук этой власти
Это ваша точка зрения. А у кого-то она другая.
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Realist2022
Ответ Kareglazaya
Москвина - патриот. И она гордится тем, что работает и живёт в России. И правильно делает.
Только надо различать Россию и тех, кто ей правит. И патриотизм - не раболепие перед властью. И если власть делает так, что стране только хуже становится (санкции, изоляция например), то настоящий патриот (не путать с Z-патриотом) не будет поддерживать это и не будет брать награды из рук этой власти
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Kareglazaya
Ответ Realist2022
Если бы не пресмыкалась, то у неё хватило бы достоинство не брать награду у государства с учётом репутации этого государства. Получила бы своё уже после смены правящей элиты
Москвина - патриот. И она гордится тем, что работает и живёт в России. И правильно делает.
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Realist2022
Ответ Alla Belova
А что, Вы реально считаете, что работа Москвиной, подготовившей две пары на ОИ в возрасте за 80 лет, не заслуживает государственной награды или грамоты? Тогда мне стыдно за Вас. А Москвина с Чайковской говорят "спасибо" , как истинно воспитанные люди старшего поколения, что видимо тоже непонятно некоторым
Заслуживает, но получать награду надо от нормального государства, а не от государства с репутацией ниже плинтуса и которое довело страну до кучи санкций и изоляции
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Realist2022
Ответ Zbra
За ней наша фигурка 1960-80х.
Вот она свои грамоты и пр. ордена в 1960-80х и получила
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Realist2022
Ответ Kareglazaya
Почему сразу пресмыкаться? Москвина работает и весьма успешно, условия работы у нее хорошие - современная ледовая арена, оборудование для тренировок и т.д. У нее нет причин быть недовольной.
Если бы не пресмыкалась, то у неё хватило бы достоинство не брать награду у государства с учётом репутации этого государства. Получила бы своё уже после смены правящей элиты
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Zbra
Ответ Адриана
А Чайковская кого подготовила?
За ней наша фигурка 1960-80х.
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ВИван
Уважаемая Тамара Николаевна достойна самых высоких наград! Насчет заслуг Чайковской на этот раз не знаю.
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Адриана
Ответ Kareglazaya
Почему сразу пресмыкаться? Москвина работает и весьма успешно, условия работы у нее хорошие - современная ледовая арена, оборудование для тренировок и т.д. У нее нет причин быть недовольной.
Это да, у неё всё хорошо, а всё остальное....".своя рубшка....", или "моя хата с краю, ничего не знаю". Москвина умна
и всё знает, и всё понимает. Тренер она классный и заслужила все награды.
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Адриана
А Чайковская кого подготовила?
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Iuliia Timofeyeva
Поздравляем Тамару Николаевну. Воистину великий тренер!
+11
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La Gushka
Из грамоты-то шубу не сошьешь...
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Kareglazaya
Ответ Назар Игорь
Чайковская, теперь и Москвина, ну зачем заслуженным дамам в более чем преклонном возрасте пресмыкаться, прямо неудобно за них.
Почему сразу пресмыкаться? Москвина работает и весьма успешно, условия работы у нее хорошие - современная ледовая арена, оборудование для тренировок и т.д.
У нее нет причин быть недовольной.
+6
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+5
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Галия Тимкаева
Ответ Назар Игорь
Чайковская, теперь и Москвина, ну зачем заслуженным дамам в более чем преклонном возрасте пресмыкаться, прямо неудобно за них.
🤢🤮😡🤬
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Галия Тимкаева
Ответ Alla Belova
А что, Вы реально считаете, что работа Москвиной, подготовившей две пары на ОИ в возрасте за 80 лет, не заслуживает государственной награды или грамоты? Тогда мне стыдно за Вас. А Москвина с Чайковской говорят "спасибо" , как истинно воспитанные люди старшего поколения, что видимо тоже непонятно некоторым
И не только они и мы говорим спасибо, таких заслуженных людей надо ценить, уважать и почитать, честь и хвала им!
+6
-3
+3
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oleg
Тамара Николаевна, Вы истинный патриот нашей страны. Поздравляю с наградой!!!
+11
-7
+4
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zuhra tmn
Поздравляю великого тренера Тамару Николаевну Москвину с заслуженной государственной наградой! Здоровья и новых побед!
+20
-2
+18
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Alla Belova
Ответ Назар Игорь
Ваш стыд - это Ваша проблема. Награды это прерогатива государства, а не личности, решение о присвоении государственной награды принимает Комитет по присвоению награды, а Президент только утверждает это решение. P. S. Не надо играть роль ментора, Вам не к лицу.
Во - первых, Вы не знаете, кто принимает это решение, скорее всего Комитеты и принимают, а Президент подписывает, он не может быть настолько осведомлён, как люди из Комитетов.
Во - вторых, я не интересовалась, что конкретно им присваивали, но вообще существуют и грамоты лично от министра спорта, министра культуры, депутата Госдумы, отвечающего за отрасль, возможно и премьера и президента тоже, почему нет? Существовали же президентские гранты в вузах, признанных национальным достоянием, до недавнего времени, мб и сейчас существуют.
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-2
+6
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