Тамара Москвина: «Большая честь, что наши заслуги не обходятся без внимания главы государства»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина назвала большой честью награждение почетной грамотой президента России.

«Большая честь, что наши заслуги не обходятся без внимания главы государства.

Будем стараться и впредь работать на благо российского спорта, чтобы радовать жителей нашей страны и всего мира красотой и изяществом наших фигуристов», – сказала Москвина.

Путин наградил Москвину, Чайковскую и Майгурова за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине