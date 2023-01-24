Путин наградил Москвину, Чайковскую и Майгурова за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине

Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами главу Союза биатлонистов России ( ) Виктора Майгурова и тренеров по фигурному катанию и Елену Чайковскую.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине, наградить почетной грамотой президента РФ Виктора Майгурова, Тамару Москвину, Елену Чайковскую», – говорится в тексте распоряжения.