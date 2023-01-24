Путин наградил Москвину, Чайковскую и Майгурова за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине
Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова и тренеров по фигурному катанию Тамару Москвину и Елену Чайковскую.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине, наградить почетной грамотой президента РФ Виктора Майгурова, Тамару Москвину, Елену Чайковскую», – говорится в тексте распоряжения.
Ладно Валиева , хотя может ее оправдают и она тоже получит свое золото. Но кроме Валиевой, 1 Золото и 2 серебра. и если бы не привели Камилу с речью перед ВВ, может ее миновала бы такая учесть.
ах да забыла, она главный тренер сборной,она по-любому должна быть в этом списке, все вопросов нет.
Тамара Николаевна это понятно большой вклад в парное катание, лучшие топовые пары у нее. Поздравления!
Ценность наград все ниже и ниже. Но хоть потом проблем не составит вычислить всех лизоблюдов и приставить их к длительным срокам
Отсутствие Вяльбе и Тутберидзе наводит на некоторые размышления....причем Валерьевна прошла ОИ без скандалов и с кучей медалей....