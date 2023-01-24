Путин наградил Москвину, Чайковскую и Майгурова за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине

Теги Тамара Москвина Елена Чайковская сборная России Союз биатлонистов России Владимир Путин Виктор Майгуров Политика Фигурное катание

Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова и тренеров по фигурному катанию Тамару Москвину и Елену Чайковскую. 

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине, наградить почетной грамотой президента РФ Виктора Майгурова, Тамару Москвину, Елену Чайковскую», – говорится в тексте распоряжения.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Ответ Morveena Bum
а тут все как раз понятно. мстя за удаленные флаги и всякие посты/интервью кровинушек за океаном.
Непонятно , у депутата Родниной тоже есть дочь в америках.
Ладно Валиева , хотя может ее оправдают и она тоже получит свое золото. Но кроме Валиевой, 1 Золото и 2 серебра. и если бы не привели Камилу с речью перед ВВ, может ее миновала бы такая учесть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Ответ Black&White
Можно узнать, кого подготовила Чайковская к Пекину? Или ее по факту того, что она теперь старший тренер сборной сразу же к награде приставили?
Она главный тренер команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Кокорин
Самая большая награда от путина, если бы он сдох….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vendetta4111323
Здесь наверное Чайковская чтоб ТШТ награду неофициально передать, как Аксёнов в шоу Навки передавал деньги Загитовой))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вату ждёт Кувалда
А мы награждаем Лилипутина с званием Сатанист 21 века Официально, который нарушил Все 10 Заповедей уже! Даже Адик все не нарушал)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лена Самойлова
Ответ kutavlik
А Майгурова то за что???? Провалили ведь Олимпиаду биатлонисты!!!!
особенно Латыпов про.рал две гарантированные золотые медали
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
понятно почему за майгурова звонили из минспорта регионам чтоб те не забыли за него проголосовать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morveena Bum
Ответ dimitrii36
своевременно, как раз к китайскому новому году...
будь он неладен! откладывают отправку моих заказов на али. :(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denkaaaa
а Чайковская там каким боком?
ах да забыла, она главный тренер сборной,она по-любому должна быть в этом списке, все вопросов нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morveena Bum
Ответ Lapo Elkann
Интересно , Тутберидзе сама отказывается или ее не было в Пекине , мираж ?
а тут все как раз понятно. мстя за удаленные флаги и всякие посты/интервью кровинушек за океаном.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Елена Анатольевна только совсем недавно стала Гл. тренером .Может упустила, что-то и она участвовала в подготовке сборной в другой роли. Так удивлена!
Тамара Николаевна это понятно большой вклад в парное катание, лучшие топовые пары у нее. Поздравления!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Елена Ивашутина
С Москвиной только понятно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Интересно , Тутберидзе сама отказывается или ее не было в Пекине , мираж ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thunder63
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку(с)
Ценность наград все ниже и ниже. Но хоть потом проблем не составит вычислить всех лизоблюдов и приставить их к длительным срокам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блистательно
Страна - бутафория. А в такой стране и награды соответствующие. Кого они подготовили, то интересно?
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
В поисках смысла
Ничего не меняется. Не пойми за что медальки цепляют и грамоты раздают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
Я что-то пропустил и на Играх выступала Бутырская?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
своевременно, как раз к китайскому новому году...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nataly1991
Выбор награжденных вызывает вопросы...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Поздновато если честно, но все равно приятно
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tata777
Может мы чего то не знаем? Как то странно
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasily Ivanov
Ответ Black&White
Можно узнать, кого подготовила Чайковская к Пекину? Или ее по факту того, что она теперь старший тренер сборной сразу же к награде приставили?
За обеспечение успешной подготовки -это Майгуров и Чайковская . Москвина -правильнее было бы -за успешную подготовку ...
Отсутствие Вяльбе и Тутберидзе наводит на некоторые размышления....причем Валерьевна прошла ОИ без скандалов и с кучей медалей....
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
А Чайковская кого подготовила? Майгуров кого? Или тренеров тоже наградили...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kutavlik
А Майгурова то за что???? Провалили ведь Олимпиаду биатлонисты!!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black&White
Можно узнать, кого подготовила Чайковская к Пекину? Или ее по факту того, что она теперь старший тренер сборной сразу же к награде приставили?
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий