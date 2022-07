Александр Жулин: «Для меня Мишина и Галлямов в чем-то остаются юниорами. На Играх в Пекине Тарасова и Морозов выиграли у них благодаря более зрелому катанию»

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о работе с чемпионами мира в парном катании Анастасией Мишиной и .

Жулин ставит фигуристам короткую программу.

– За те два года, что Мишина и Галлямов выступали на взрослом уровне, у меня сложилось впечатление, что оба не самый простой «материал» для постановщика. Им настолько впору пришелся стиль, который использовался в программах «Время, вперед» или We are the Champions, что велик соблазн продолжать двигаться в этом ключе и дальше.

– Не соглашусь. Если бы все было так идеально, как вы говорите, то с постановкой «Время, вперед» ребята были бы сейчас олимпийскими чемпионами, а не бронзовыми призерами. Да, я готов согласиться: подобный музыкальный стиль создает совершенно определенное настроение, кураж, но Насте и Саше нужно продолжать развиваться. Для меня они, несмотря на все титулы, в чем-то продолжают оставаться юниорами.

– В чем именно?

– Когда спортсмен не до конца избавился от юниорской психологии, он мало предлагает на тренировках сам. Обычно просто смотрит на наставника или постановщика и повторяет то, что ему показывают. Это не минус, а свойство возраста, которое исчезает со временем. Взамен приходит умение проживать каждую программу, пропускать ее через себя.

Думаю, на Играх в Пекине Евгения Тарасова и выиграли у Мишиной / Галлямова как раз благодаря этому качеству – показали более зрелое катание, более проникновенное, берущее за душу.

– Музыка для короткой программы Насти и Саши пока секрет?

– С этим вопросом лучше обратиться к Тамаре Николаевне (Москвиной). Не уверен, что с моей стороны будет правильно обнародовать информацию, пока она не объявлена тренером. Могу сказать лишь, что мне безумно нравится музыка, она очень идет ребятам, – сказал Жулин.