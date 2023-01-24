Тарасова о переносе финала Гран-при России из Сочи: «Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились»

Теги Татьяна Тарасова ТАСС Серия Гран-при России Фигурное катание

 Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение о переносе финала Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

«Петербург есть Петербург. В Петербурге фигурное катание, как и в Москве [развито лучше всего].

Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились», – сказала Тарасова.

Соревнования пройдут на петербургской ледовой арене «Юбилейный» с 1 по 5 марта.

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14 комментариев

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Анна Беляева
Ответ Yulia333
Кто нибудь расскажите, что случилось там с Аней? Что за история с какой то песней, после которой ее сняли с ведущей с кпк?
Господи, да кто вам сказал, что ее кто-то откуда-то исключил, тем более из-за песни? Больше слушайте фанатов других фигуристов, которые совмещают это звание со званием хейтеров Щербаковой.
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garovatat
Ответ Wiley Fox
Мы - это кто? Команда Тарасовой из доктора и сопровождающего(толкающего) каталку?
про каталку то поаккуратней язви. а то не равен час сам в нее сядешь. мироздание - оно не глухое!
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garovatat
ТатьянАтольевна, было бы здорово Вас там увидеть/услышать! надеемся и ждем!
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Anatiana
Ответ Yulia333
Кто нибудь расскажите, что случилось там с Аней? Что за история с какой то песней, после которой ее сняли с ведущей с кпк?
О, как... Что-то мимо глаз проскочило. Тоже интересно
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Интересно, сколько зрителей ФК готовы приплатить, чтобы не слышать ни ее, ни Леху. Немало. 🙉
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Оскар Муравьев
Тарасова вроде уже не ездит не куда
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Wiley Fox
Мы - это кто? Команда Тарасовой из доктора и сопровождающего(толкающего) каталку?
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Anna Leonova
И мы соскучились! Это справедливо, в СПб не было ни одного этапа ГП РФ, хорошо, что финал проведут. Только билеты уже надо продавать, не тянуть до последнего .
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KMR
И причины переноса ее не смущают...
Люди в опасности, а у нее положительные моменты 🤦
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sergey-ld
А может быть именно "вам" ехать и не стоит? Вы–соскучились, но соскучились ли по "вам"?
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B.Jones
"Крокодил головою кивает,
Широкую пасть разевает, -
И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей,
А лицо у Бармалея и добрее и милей:
"Как я рад, как я рад,
Что поеду в Ленинград! ""😁
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Yulia333
Кто нибудь расскажите, что случилось там с Аней? Что за история с какой то песней, после которой ее сняли с ведущей с кпк?
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Fellina
А по Финляндии не соскучилась 😉😂😂
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Natalia Solomakha
Будет в Петербурге теперь "радостно" яд и желчь выплёскивать по время комментирования? Правда, исключительно в адрес "неугодных" - "политика партии" всё же.
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