Тарасова о переносе финала Гран-при России из Сочи: «Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение о переносе финала Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

«Петербург есть Петербург. В Петербурге фигурное катание, как и в Москве [развито лучше всего].

Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились», – сказала Тарасова.

Соревнования пройдут на петербургской ледовой арене «Юбилейный» с 1 по 5 марта.

Сихарулидзе о переносе финала Гран-при из Сочи: «Петербург достоин принимать соревнования самого высокого уровня. Уверен, трибуны будут полными»