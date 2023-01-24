Тарасова о переносе финала Гран-при России из Сочи: «Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение о переносе финала Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
«Петербург есть Петербург. В Петербурге фигурное катание, как и в Москве [развито лучше всего].
Очень приятно, что в этом году мы поедем в Петербург, мы соскучились», – сказала Тарасова.
Соревнования пройдут на петербургской ледовой арене «Юбилейный» с 1 по 5 марта.
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Люди в опасности, а у нее положительные моменты 🤦
Широкую пасть разевает, -
И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей,
А лицо у Бармалея и добрее и милей:
"Как я рад, как я рад,
Что поеду в Ленинград! ""😁