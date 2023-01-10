Татьяна Тарасова: «Коляде удалась роль Льва в шоу Авербуха, он был симпатичный очень. Женя Медведева очень изменилась актерски»

Теги Татьяна Тарасова Татьяна Навка Илья Авербух Михаил Коляда Евгения Медведева ТАСС ледовые шоу Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от посещения новогодних ледовых шоу. 

«Шоу Авербуха очень понравилось, я была и на шоу (Татьяны) Навки, к сожалению, у Жени Плющенко не была.

У всех шоу очень профессиональные, творчески интересные, абсолютно разные, не похожие друг на друга.

В «Шахерезаде» мне запомнилась больше всего Таня Навка. Я думаю, Мише Коляде удалась роль Льва в шоу Авербуха, он был симпатичный очень, Женя Медведева очень изменилась актерски, у нее незабываемый образ Дороти», – сказала Тарасова. 

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6 комментариев

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Osik92
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Как же без любимки своей бабасян)))
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fewral
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Набор фраз какой-то.
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Тайга86
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Рада за Мишу. Надеюсь, участие в шоу пойдёт ему на пользу, немного раскрепостит, внесёт разнообразие в тренировочную рутину, поднимет настроение и мотивирует на подвиги. Удачи Льву) Женя вообще изменилась во всех отношениях и это тоже несомненно радует. Фотки прелестные, Евгения очаровательна, зрители думаю в восторге от Дороти. Успешных выходов на лёд всей команде Волшебников .
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rtun
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Бедолаги, устали Навку и Авера пиарить🤣😁
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Ебздрогыч
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Можно еще Гном Гномыча в роли Тимона и Тарасову в роли Пумбы включить в спектакль
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Лилибет
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Лев получился просто милейшим! Мне кажется,сказки — это прям для Миши,потому что он так комфортно в них себя чувствует,хоть и является артистом,так сказать,разноплановым)
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