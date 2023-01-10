Татьяна Тарасова: «Коляде удалась роль Льва в шоу Авербуха, он был симпатичный очень. Женя Медведева очень изменилась актерски»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от посещения новогодних ледовых шоу.

«Шоу Авербуха очень понравилось, я была и на шоу (Татьяны) Навки, к сожалению, у Жени Плющенко не была.

У всех шоу очень профессиональные, творчески интересные, абсолютно разные, не похожие друг на друга.

В «Шахерезаде» мне запомнилась больше всего Таня Навка. Я думаю, Мише Коляде удалась роль Льва в шоу Авербуха, он был симпатичный очень, Женя Медведева очень изменилась актерски, у нее незабываемый образ Дороти», – сказала Тарасова.