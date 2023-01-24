Сихарулидзе о переносе финала Гран-при из Сочи: «Петербург достоин принимать соревнования самого высокого уровня. Уверен, трибуны будут полными»

Теги Антон Сихарулидзе Серия Гран-при России Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о переносе финала Гран-при России из Сочи.

Соревнования пройдут на петербургской ледовой арене «Юбилейный» с 1 по 5 марта.

«Это очень хорошая новость для всех поклонников фигурного катания. Петербург достоин принимать у себя соревнования самого высокого уровня.

Особенно приятно отметить, что среди участников финала Гран-при будет много воспитанников петербургской школы фигурного катания», – сказал Сихарулидзе.

«Уверен, что зрители поддержат своих любимых спортсменов и трибуны спортивного комплекса будут полными. Эти турниры станут весенним подарком для жителей и гостей Северной столицы, увлеченных самым красивым видом спорта», – добавил он.

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах

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24 комментария

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Elizaveta Queen
Ответ Н.Ф.
А в самом Сочи, конечно, не народ живёт?
Почему этот народ не пришел на этап ГП? Потому что народу Сочи это не интересно.
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Юлия Тушинова
Ответ elzakun
и деньги вопрос, но и время тоже, лишний выходной на работе чисто ради дороги тоже проблема взять( ну и приехать это не только билеты, это еще гостиница (не три копейки в Сочи), еда, такси (потому что с транспортом не в сезон не знаю что там, вряд ли хорошо), умножить на два или три, если поездка семьей, и получается сумма, для которой надо очень любить фигурное катание. Я на ростелеком туда ездила, не жалею абсолютно, но даже в более благополучное время было накладно.
Мне поездка в Сочи как раз накладной не показалась. Все дешевое, включая жилье рядом с ареной, еда в столовках, билеты на арену. И моооре рядом ☺ Питер уже дороже по жилью выходит, про цены на билеты пока можно с дрожью предположить.
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Anna Morgan
Ответ Darth_Pershman
В Рязани негде, и конкретно сейчас вы переломаете ноги по приезду в город, такая котовасия уже лет 5 подряд каждую зиму. https://vk.com/wall195829437_14926?hash=9d2308698d1702b9f0
Надо брать с собой коньки))
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Darth_Pershman
Ответ Anna Morgan
Петербург, Москва уже перенасыщены соревнованиями, при всем уважении. Почему не проводить соревнования в других городах, например, Воронеж, Волгоград, Мурманск, Новосибирск, Рязань, Оренбург, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и.д.? Там народ не избалованный фк.
В Рязани негде, и конкретно сейчас вы переломаете ноги по приезду в город, такая котовасия уже лет 5 подряд каждую зиму.
https://vk.com/wall195829437_14926?hash=9d2308698d1702b9f0
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Darth_Pershman
Кому из ТШТ еще запрещенки подсыпят в Питере? После прошлогоднего ЧР боязно за девочек Этери.
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Н.Ф.
Ответ Elizaveta Queen
У народа элементарно нет денег приехать в Сочи...Уж говорите как есть..
А в самом Сочи, конечно, не народ живёт?
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komronkomi lev
ждём
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Anna Morgan
Ответ Адриана
Ещё б Магадан и Тынду написала, там точно аншлаг был бы.
поэтому и не написала
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Адриана
Ответ Anna Morgan
Петербург, Москва уже перенасыщены соревнованиями, при всем уважении. Почему не проводить соревнования в других городах, например, Воронеж, Волгоград, Мурманск, Новосибирск, Рязань, Оренбург, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и.д.? Там народ не избалованный фк.
Ещё б Магадан и Тынду написала, там точно аншлаг был бы.
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Девочка с севера
Всё бы ничего, но Лиза не любит выступать у себя дома (((
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Елена Силкина
Ответ Anna Leonova
Давайте билеты скорее в продажу.
на сайтах-перекупщиков уже появились билеты по 18-20 тыс на первые ряды.
0
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elzakun
Ответ Elizaveta Queen
У народа элементарно нет денег приехать в Сочи...Уж говорите как есть..
и деньги вопрос, но и время тоже, лишний выходной на работе чисто ради дороги тоже проблема взять( ну и приехать это не только билеты, это еще гостиница (не три копейки в Сочи), еда, такси (потому что с транспортом не в сезон не знаю что там, вряд ли хорошо), умножить на два или три, если поездка семьей, и получается сумма, для которой надо очень любить фигурное катание. Я на ростелеком туда ездила, не жалею абсолютно, но даже в более благополучное время было накладно.
+3
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+3
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elzakun
Ответ Anna Morgan
Петербург, Москва уже перенасыщены соревнованиями, при всем уважении. Почему не проводить соревнования в других городах, например, Воронеж, Волгоград, Мурманск, Новосибирск, Рязань, Оренбург, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и.д.? Там народ не избалованный фк.
Во-первых, наличие арены и ее доступность в нужные даты (хоккеисты не рвутся отдавать свой лед на неделю), лед, во-вторых, вопрос наличия аудитории и возможности приехать людям из других городов, в-третьих, готовность и интерес местной администрации и спортивных чиновников организовывать и продвигать соревнования (может и важнее чем аудитория), в-четвертых, стоимость проезда и проживания спортсменов, тренеров, судей и телевизионной команды и т.д.
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Orange carrot
Согласна, Питер однозначно заслуживает большого турнира. Ну кому в Сочи тот финал нужен?
+7
-2
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Anna Leonova
Давайте билеты скорее в продажу.
+6
-1
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Luisa Vi
Ответ Aporte14
Там очень мало любителей ФК. Кому нужны полупустые трибуны.?Сочи из этого же списка.
Ну как минимум в Рязани могли бы попробовать хоть раз провести. Стадион большой, всем необходимым оснащён. Есть свои хоккейные команды, фигуристы, которые с удовольствием посетили бы соревнования федерального уровня.
К тому же от Москвы недалеко, поэтому с логистикой проблем не будет.
Если уж на шоу биток бывает, то и соревнования, думаю, многие бы посетили.
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Этери горячая
В следующем году в Казани.
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Anna Morgan
Ответ Aporte14
Там очень мало любителей ФК. Кому нужны полупустые трибуны.?Сочи из этого же списка.
не думаю, в качестве разового мероприятия - наберут полный зал
+2
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Aporte14
Ответ Anna Morgan
Петербург, Москва уже перенасыщены соревнованиями, при всем уважении. Почему не проводить соревнования в других городах, например, Воронеж, Волгоград, Мурманск, Новосибирск, Рязань, Оренбург, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и.д.? Там народ не избалованный фк.
Там очень мало любителей ФК. Кому нужны полупустые трибуны.?Сочи из этого же списка.
+6
-1
+5
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Anna Morgan
Ответ Elizaveta Queen
У народа элементарно нет денег приехать в Сочи...Уж говорите как есть..
и это тоже, но в сочи так-то не мало народу живет, при определенной популярности могли бы и прийти , но там фк никому не нужно просто
+3
-1
+2
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Elizaveta Queen
У народа элементарно нет денег приехать в Сочи...Уж говорите как есть..
+6
-7
-1
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Маргарита В Сафронова
Жду финал с огромным интересом, где бы его ни провели.
+3
0
+3
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Anna Morgan
Петербург, Москва уже перенасыщены соревнованиями, при всем уважении. Почему не проводить соревнования в других городах, например, Воронеж, Волгоград, Мурманск, Новосибирск, Рязань, Оренбург, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и.д.? Там народ не избалованный фк.
+3
-8
-5
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Oleandra
Комментарий скрыт
+1
-14
-13
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