Сихарулидзе о переносе финала Гран-при из Сочи: «Петербург достоин принимать соревнования самого высокого уровня. Уверен, трибуны будут полными»
Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о переносе финала Гран-при России из Сочи.
Соревнования пройдут на петербургской ледовой арене «Юбилейный» с 1 по 5 марта.
«Это очень хорошая новость для всех поклонников фигурного катания. Петербург достоин принимать у себя соревнования самого высокого уровня.
Особенно приятно отметить, что среди участников финала Гран-при будет много воспитанников петербургской школы фигурного катания», – сказал Сихарулидзе.
«Уверен, что зрители поддержат своих любимых спортсменов и трибуны спортивного комплекса будут полными. Эти турниры станут весенним подарком для жителей и гостей Северной столицы, увлеченных самым красивым видом спорта», – добавил он.
Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах
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К тому же от Москвы недалеко, поэтому с логистикой проблем не будет.
Если уж на шоу биток бывает, то и соревнования, думаю, многие бы посетили.