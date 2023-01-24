Сихарулидзе о переносе финала Гран-при из Сочи: «Петербург достоин принимать соревнования самого высокого уровня. Уверен, трибуны будут полными»

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о переносе финала Гран-при России из Сочи.

Соревнования пройдут на петербургской ледовой арене «Юбилейный» с 1 по 5 марта.

«Это очень хорошая новость для всех поклонников фигурного катания. Петербург достоин принимать у себя соревнования самого высокого уровня.

Особенно приятно отметить, что среди участников финала Гран-при будет много воспитанников петербургской школы фигурного катания», – сказал Сихарулидзе.

«Уверен, что зрители поддержат своих любимых спортсменов и трибуны спортивного комплекса будут полными. Эти турниры станут весенним подарком для жителей и гостей Северной столицы, увлеченных самым красивым видом спорта», – добавил он.

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