Татьяна Тарасова: «Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях»

Теги Татьяна Тарасова ISU ФФКР ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) справляется с санкциями в отношении российских спортсменов со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). 

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. 

«Мы справляемся с санкциями, но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях.

Наша федерация поддерживает наших спортсменов, наших тренеров. За это им большое спасибо. Они организовывают очень хорошие соревнования и сборы, на которых мы все всегда счастливы», – сказала Тарасова.

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8 комментариев

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Екатерина Прекрасная
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Татьяна Анатольевна, уважаемая.... Либо трусы либо крестик.
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Павел Мельников
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Татьяна Анатольевна-то понятно, на двух стульях легко усядется. Мы и самодостаточны, но и соревноваться тоже хотим. А вот в федерации придётся что-то одно выбрать.
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sled
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Владимир Владимирович должен приехать в ООН и помахать ботинком, его послушают, он с Ленинграда и за звенит болеет!
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Atsuktuvas
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Главное определиться - мы хотим быть в этих медународных организациях или нет? Если да - то надо понимать, что решения будет принимает не одна великая страна, а общее голосование. Если нас такое положение дел нас не устраивает, то надо выходить из этих институций и пробывать создавать альтернативные. А если пытаться сидеть на двух стульях, то попа может порваться...
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ТМЗ
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с чем ты справляешься?с тем,что над детьми измываешься? говорят горбачев долго лежал у дверей ада
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плюшевая Ракета
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Ответ Fellina
Вам не с последствиями надо справляться, а с причиной, которая привела к таким последствиям. Это же очевидно!
"После не значит вследствие"...
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Fellina
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Вам не с последствиями надо справляться, а с причиной, которая привела к таким последствиям. Это же очевидно!
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плюшевая Ракета
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Эх, Татьяна Анатольевна, так никто никого не держит, железного занавеса нет - летите, голуби, летите, соревнуйтесь на свой карман и нам на радость!
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