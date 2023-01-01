Татьяна Тарасова: «Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) справляется с санкциями в отношении российских спортсменов со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.
«Мы справляемся с санкциями, но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях.
Наша федерация поддерживает наших спортсменов, наших тренеров. За это им большое спасибо. Они организовывают очень хорошие соревнования и сборы, на которых мы все всегда счастливы», – сказала Тарасова.
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