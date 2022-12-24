Тарасова о выступлении Валиевой: «Ответ ли это критикам? Конечно, у нее словно нет пубертата и она не оформляется»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России-2023 по фигурному катанию в Красноярске.

Валиева заняла итоговое 2-е место, уступив Софье Акатьевой. В произвольной программе она стала первой.

«Ответ ли это критикам? Конечно, у нее словно нет пубертата и она не оформляется. Но отвечать надо все время, не на одном соревновании.

С ней работают три профессионала – Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Ее выступление, ее прыжки – потрясающе! Она и каталась совершенно иначе», – сказала Тарасова.

Тренер отметила, что для нее «не имеет значения», что Валиева в конце программы не стала надевать капюшон. 

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

11 комментариев

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Каролина Петрова
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Ответ opty
Вполне себе оформляется, и этого только слепой не увидит. Но при этом увеличивает высоту прыжков для того что бы скрутить, ибо крутка замедляется. её четверные воистину огромны. Сделал замер высоты https://www.sports.ru/profile/1026122329/status/2265689/
Для кого Вы это считаете, если всё равно будут иное говорить? Тут многие даже технике не верят, которые на соревнованиях показывают.

Вот у Тернова шикарный блог есть с прыжками, но никто его не читает. Вы его точно читаете.
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opty
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Вполне себе оформляется, и этого только слепой не увидит. Но при этом увеличивает высоту прыжков для того что бы скрутить, ибо крутка замедляется.

её четверные воистину огромны. Сделал замер высоты

https://www.sports.ru/profile/1026122329/status/2265689/
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Каролина Петрова
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Ответ Этери горячая
Хотя Камиле всего 16 лет, она значительно крупнее Косторной, Щербаковой, Трусовой. Все трое едва ли могут прыгать тройки. Камилочка — невероятная спортсменка. Все сегодня ждали, чтобы сказать Камиле, что ее карьере конец, если она провалится в произвольной программе, вместо этого она показала почти идеальное выступление. Какой чемпион.
Трусова в свои 16 лет выгладила крупнее Валиевой, но при этом прыгала почти все квады. Даже 3A приземляла. Сделали мне из неё героя.
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Мурадико
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я считаю, что взрослым девочкам здорово повезло, что Акатьева с ними не соревнуется. Потому что она бы им крови попила
Сказал Жулин в 2021г
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Тайга86
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Камиле только схуднуть, а для этого нужно время. Всё остальное при ней и никуда не уходило.
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Ксения Маркова
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Ответ tanya_1111
Трусова никогда не была мелкой, 4-ой лутц и сейчас при ней если вы не заметили, а на Камилу мы посмотрим когда ей будет 18 как девочкам сейчас.
У Саши более атлетичное телосложение – бедра меньше, грудь.
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tanya_1111
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Ответ Этери горячая
Хотя Камиле всего 16 лет, она значительно крупнее Косторной, Щербаковой, Трусовой. Все трое едва ли могут прыгать тройки. Камилочка — невероятная спортсменка. Все сегодня ждали, чтобы сказать Камиле, что ее карьере конец, если она провалится в произвольной программе, вместо этого она показала почти идеальное выступление. Какой чемпион.
Трусова никогда не была мелкой, 4-ой лутц и сейчас при ней если вы не заметили, а на Камилу мы посмотрим когда ей будет 18 как девочкам сейчас.
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tanya_1111
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Разве Камилу кто-то хейтил за пубертат? Что они несут?
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Этери горячая
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Хотя Камиле всего 16 лет, она значительно крупнее Косторной, Щербаковой, Трусовой. Все трое едва ли могут прыгать тройки.

Камилочка — невероятная спортсменка. Все сегодня ждали, чтобы сказать Камиле, что ее карьере конец, если она провалится в произвольной программе, вместо этого она показала почти идеальное выступление. Какой чемпион.
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Адриана
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Ну слава богу, что про капюшон ничего не сказала ТАТ, а то такое впечатление, что это самое важное в выступлении Камилы.
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Irina037
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Камила классная,немного похудеет и Аксель вернется
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