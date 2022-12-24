Тарасова о выступлении Валиевой: «Ответ ли это критикам? Конечно, у нее словно нет пубертата и она не оформляется»
Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России-2023 по фигурному катанию в Красноярске.
Валиева заняла итоговое 2-е место, уступив Софье Акатьевой. В произвольной программе она стала первой.
«Ответ ли это критикам? Конечно, у нее словно нет пубертата и она не оформляется. Но отвечать надо все время, не на одном соревновании.
С ней работают три профессионала – Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Ее выступление, ее прыжки – потрясающе! Она и каталась совершенно иначе», – сказала Тарасова.
Тренер отметила, что для нее «не имеет значения», что Валиева в конце программы не стала надевать капюшон.
У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?
На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее
Вот у Тернова шикарный блог есть с прыжками, но никто его не читает. Вы его точно читаете.
её четверные воистину огромны. Сделал замер высоты
https://www.sports.ru/profile/1026122329/status/2265689/
Сказал Жулин в 2021г
Камилочка — невероятная спортсменка. Все сегодня ждали, чтобы сказать Камиле, что ее карьере конец, если она провалится в произвольной программе, вместо этого она показала почти идеальное выступление. Какой чемпион.