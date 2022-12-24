Тарасова о выступлении Валиевой: «Ответ ли это критикам? Конечно, у нее словно нет пубертата и она не оформляется»

высказалась о выступлении на чемпионате России-2023 по фигурному катанию в Красноярске.

Валиева заняла итоговое 2-е место, уступив Софье Акатьевой. В произвольной программе она стала первой.

«Ответ ли это критикам? Конечно, у нее словно нет пубертата и она не оформляется. Но отвечать надо все время, не на одном соревновании.

С ней работают три профессионала – Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Ее выступление, ее прыжки – потрясающе! Она и каталась совершенно иначе», – сказала Тарасова.

Тренер отметила, что для нее «не имеет значения», что Валиева в конце программы не стала надевать капюшон.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее