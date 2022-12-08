Golden Spin. Теннелл, Торнгрен, Скизас, Пелтонен, Мейте представят короткие программы
8 декабря в Загребе стартует турнир Golden Spin of Zagreb. Женщины выступят с короткими программами.
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Женщины
Короткая программа
Начало – 19.45 по московскому времени
Первая разминка
1. Лара Наки Гутманн (Италия)
3. Эмми Пелтонен (Финляндия)
Вторая разминка
7. Мэ Беренис Мейте (Франция)
9. Линдси Торнгрен (США)
10. Николь Шотт (Германия)
Третья разминка
11. Маделин Скизас (Канада)
Пятая разминка
23. Брэди Теннелл (США)
25. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)
28. Нина Пинзарроне (Италия)
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