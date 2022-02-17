Шотт о скандале с Валиевой: «Когда тебе 18, ты уже можешь брать на себя ответственность. И та ситуация, с которой мы тут столкнулись, не случилась бы»

Немецкая фигуристка Николь Шотт поделилась мнением о возможном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

Сейчас выступать на взрослых соревнованиях можно с 15 лет.

«Я думаю, это интересное поле для дискуссий – поднятие возрастного ценза. Это то, что можно было бы обсудить.

Потому что когда тебе 18 лет, ты уже можешь брать на себя ответственность. И эта ситуация, с которой мы тут столкнулись, не случилась бы», – сказала Шотт, имея в виду скандал вокруг Камилы Валиевой.

«Я думала, что буду одна, но близкие меня никогда не бросят». Камила Валиева не сдержала слез, узнав о решении суда 😪

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?