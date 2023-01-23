Чайковская о переносе финала Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург: «Решение было месяц назад»

Теги Елена Чайковская сборная России Серия Гран-при России Фигурное катание

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о переносе финала серии Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

Об этом стало известно вчера.

«Не понимаю, почему вы сейчас спрашиваете об этом, решение было месяц назад», – сказала Чайковская.

Соревнования пройдут с 3 по 5 марта.

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30 комментариев

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Kovka Gnutik
Ну прямо только что на свет родились!
Любое решение требует утверждения.
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MockingBird
Если решение было месяц назад, неужели нельзя было о нём тогда же и объявить?
Или финал гран-при рассчитан только на зрителей-петербуржцев? А болельщикам из других городов необязательно присутствовать (планировать отпуск, бронировать гостиницу, ж/д или авиабилеты..)?

Кто-нибудь подскажите ффкр, что если им нужна максимальная заполняемость, то не переносить соревнования нужно в последний момент в одну из столиц, а пораньше начинать продажу билетов, и обьявлять о дате старта продаж тоже заранее!
И цены ставить адекватные, а не как на этапах гран-при.
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Ольга Волконская
Ответ ЗА АТЛАНТ
Вот интересно, федерация футбола рассматривала переход в азиатскую лигу и не пошла, якобы там состав слабее. А вот в фигурке возможен переход. Ну хоть какой-то международный уровень.
Не пошла, тк наша сборная ногомячеров там профукала все тм. И всем стало понятно, что даже в Азии мы отстой. ((
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Maecenas
Ответ ЗА АТЛАНТ
Вот интересно, федерация футбола рассматривала переход в азиатскую лигу и не пошла, якобы там состав слабее. А вот в фигурке возможен переход. Ну хоть какой-то международный уровень.
в фк нет континентальных федераций как в футболе по типу УЕФА, Конкакаф, Конмебол и т.д. Заправляет всем только ISU и, соответственно, все соревнования проводят тоже они. Поэтому переходить некуда.
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Бунтарь без идеала
А билеты где тогда?
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ЗА АТЛАНТ
Вот интересно, федерация футбола рассматривала переход в азиатскую лигу и не пошла, якобы там состав слабее.
А вот в фигурке возможен переход.
Ну хоть какой-то международный уровень.
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Юля Глаголева
Ответ Kareglazaya
А потом будут удивляться, что зрителей мало)) Билеты на турнир - это еще полбеды, а вот билеты на поезд в идеале нужно за 90 дней покупать. Тем более что это будет канун мартовских праздников.
Тут мне легче, поеду на метро :) но с поездами в СПб неплохо, а вот самолёты да, половина маршрутов через Москву ((
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Ольга Волконская
Ответ Kareglazaya
Буквально неделю назад Сихарулидзе сказал, что идет обсуждение, а теперь Чайковская говорит, что всё решено уже месяц назад. Странно
Вот, да, я тоже это помню. Поэтому непонятно))
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Kareglazaya
Ответ Юля Глаголева
Забыли потенциальным зрителям сказать ))) напоминалка: а теперь назовите дату открытия продажи билетов ;)
А потом будут удивляться, что зрителей мало)) Билеты на турнир - это еще полбеды, а вот билеты на поезд в идеале нужно за 90 дней покупать. Тем более что это будет канун мартовских праздников.
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Ольга Волконская
Ответ Екатерина Субботина
Чайковкая, так на секунду - главный тренер сборной
Да , назначена недавно, и конечно, она не имеет отношения к этому бардаку. Проблема в руководстве ФФККР...
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Kareglazaya
Буквально неделю назад Сихарулидзе сказал, что идет обсуждение, а теперь Чайковская говорит, что всё решено уже месяц назад. Странно
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Екатерина Субботина
Ответ Ольга Волконская
И вобще, почему мы это узнаем от Е. А. Чайковской, а не от кого-то из оффициалки федерации ..!!
Чайковкая, так на секунду - главный тренер сборной
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Ольга Волконская
Ответ Галина Александрова
Да, там очень хорошо встречают, угощают ...
Особенно в раздевалке мишинских... )))
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Ольга Волконская
И вобще, почему мы это узнаем от Е. А. Чайковской, а не от кого-то из оффициалки федерации ..!!
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Галина Александрова
Ответ Katerina Sunny
В Питере зрителей на соревнования придёт явно больше, чем в Сочи.
Да, там очень хорошо встречают, угощают ...
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Биатлонная зима
Главное ,что проводят соревнования ⛸️, а в Сочи или в Питере
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Ольга Волконская
За этими всеми переменами не уследить. Может, через месяц или через 2 недели будет все по-другому...)) Они там как все определяют? Гадалка? Дурость?
Что за постоянный бардак в расписании, регламенте, даже в городах? Хотелось бы какой-то определенности и последовательности в действиях ФККР...
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Anneta28
Ответ Е...С
А почему месяц назад не сказали. Некоторые писали, что гостиницы забронировали и билеты на проезд приобрели.
Бронировать гостиницы и поезда/самолеты до того, как приобрели билеты на мероприятие, глупость высшей степени. А уж если невозвратные - то это не глупость, а идиотизм. Так что сами виноваты.
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Додик Аксель
Посовещались и решили месяц назад, но забыли довести до общественности и принимающей стороны. Все об том узнали на днях, что ФГП будет в Питере, Елена Анатольевна.
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-1
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miladoc1
Ответ Людмила Третьякова
Извините, если не в тему. А что там с Ч Е ?
Он в среду в Финляндии начинается
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LSV
Ответ Е...С
А почему месяц назад не сказали. Некоторые писали, что гостиницы забронировали и билеты на проезд приобрели.
К сожалению, именно так и случилось :(
+8
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Maecenas
Действительно, че это они спрашивают такие вещи. У вас же принято только за день до соревнования о чем-то сообщать.
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Katerina Sunny
Ответ Vendetta4111323
Если так, то почему билеты до сих пор не в продаже?
Вряд ли месяц назад, если Валиева узнала от Ягудина. В Хрустальном информация про Питер бы уже давно была.
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Е...С
А почему месяц назад не сказали. Некоторые писали, что гостиницы забронировали и билеты на проезд приобрели.
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Девушка Безимени
Дело Горшкова цветет и благоухает
+11
-2
+9
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