Чайковская о переносе финала Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург: «Решение было месяц назад»
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о переносе финала серии Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
Об этом стало известно вчера.
«Не понимаю, почему вы сейчас спрашиваете об этом, решение было месяц назад», – сказала Чайковская.
Соревнования пройдут с 3 по 5 марта.
Любое решение требует утверждения.
Или финал гран-при рассчитан только на зрителей-петербуржцев? А болельщикам из других городов необязательно присутствовать (планировать отпуск, бронировать гостиницу, ж/д или авиабилеты..)?
Кто-нибудь подскажите ффкр, что если им нужна максимальная заполняемость, то не переносить соревнования нужно в последний момент в одну из столиц, а пораньше начинать продажу билетов, и обьявлять о дате старта продаж тоже заранее!
И цены ставить адекватные, а не как на этапах гран-при.
А вот в фигурке возможен переход.
Ну хоть какой-то международный уровень.
Что за постоянный бардак в расписании, регламенте, даже в городах? Хотелось бы какой-то определенности и последовательности в действиях ФККР...