Чайковская о переносе финала Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург: «Решение было месяц назад»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию высказалась о переносе финала серии Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

Об этом стало известно вчера.

«Не понимаю, почему вы сейчас спрашиваете об этом, решение было месяц назад», – сказала Чайковская.

Соревнования пройдут с 3 по 5 марта.