Ренат Лайшев: «Кубок Первого канала надо показать Баху и всему миру, чтобы они видели профессионализм, искусство и культуру России»

Президент « » считает, что канала по фигурному катанию надо показать главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Этот турнир надо показать Томасу Баху и вообще всему миру, чтобы они видели высший класс, профессионализм, красоту, искусство и культуру России. Кому надо, я уверен, те увидели.

Сегодня мне понравились все: и одна, и вторая команда. Выиграла «Красная машина», и дай бог, что выиграли они! Все молодцы. В такие трудные времена остаются на высочайшем уровне», – сказал Лайшев.

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