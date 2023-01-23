Ренат Лайшев: «Кубок Первого канала надо показать Баху и всему миру, чтобы они видели профессионализм, искусство и культуру России»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев считает, что Кубок Первого канала по фигурному катанию надо показать главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
«Этот турнир надо показать Томасу Баху и вообще всему миру, чтобы они видели высший класс, профессионализм, красоту, искусство и культуру России. Кому надо, я уверен, те увидели.
Сегодня мне понравились все: и одна, и вторая команда. Выиграла «Красная машина», и дай бог, что выиграли они! Все молодцы. В такие трудные времена остаются на высочайшем уровне», – сказал Лайшев.
Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой
Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок
И проблема в том, что именно вы и те, кого вы поддерживаете, хотят всем остальным в стране силой навязать собственные убеждение, мировоззрение и миропонимание, отставшие на 70 лет.
У нас Война с объединённым Западом, какие Европейские и Американо-Канадские старты!
Мы живы только потому, что их можем уничтожить в любой момент!
Третья Мировая только началась, и только чудо может уберечь Европу от Ядерного Апокалипсиса! Придите в себя!
Сейчас тоже самое, что и в Сорок Первом, но разница в том, что теперь они боятся.
Так что, пока Воюем! Спорт будет Попозже.