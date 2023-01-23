Ренат Лайшев: «Кубок Первого канала надо показать Баху и всему миру, чтобы они видели профессионализм, искусство и культуру России»

Теги МОК Томас Бах Ренат Лайшев Самбо-70 Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев считает, что Кубок Первого канала по фигурному катанию надо показать главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Этот турнир надо показать Томасу Баху и вообще всему миру, чтобы они видели высший класс, профессионализм, красоту, искусство и культуру России. Кому надо, я уверен, те увидели.

Сегодня мне понравились все: и одна, и вторая команда. Выиграла «Красная машина», и дай бог, что выиграли они! Все молодцы. В такие трудные времена остаются на высочайшем уровне», – сказал Лайшев.

Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой

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57 комментариев

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Совесть Черданцева
Хорошая шутка. Мне понравилось (нет)
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La Gushka
Бах чё захочет, то посмотрит. Ему ни из какого зрелища выводы делать не надо.
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Liar85
А оно им это надо?😀
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Игорь Замаруев
Ответ Pelageya_20
А чего умалчиваете о том, что команда валиевой получила 9 млн.руб - ненамного меньше, правда? И да, деньги спонсоров -тинькофф и лига ставок. К прибыли от билетов и еды отношения не имеют. Даже если бы зал был заполнен на 10%, оговоренный призовой фонд в 20 млн.руб все равно был бы распределен между командами.
Если Вы думаете, что я хейтер Загитовой ‐ Вы ошибаетесь. Я хейтер всех этих псевдо-прибыльных шоу. Мне без разницы кто там катается
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Игорь Замаруев
Ответ Pelageya_20
А чего умалчиваете о том, что команда валиевой получила 9 млн.руб - ненамного меньше, правда? И да, деньги спонсоров -тинькофф и лига ставок. К прибыли от билетов и еды отношения не имеют. Даже если бы зал был заполнен на 10%, оговоренный призовой фонд в 20 млн.руб все равно был бы распределен между командами.
Про 9 лямов для жеребёнка я не знал. Тогда выходит, что там 100% замешаны налоги и деньги из бюджета. Ни один адекватный бизнесмен не будет финансировать что-то, если не уверен, что это что-то даст больше денег.
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kovfun-barrios
Типа нужно показать жалкий турниришко, в котором регламент поменяли во время проведения соревнования, на весь мир?)) Ну да, пусть поржут))
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Tzaichiha
Ответ Блинчик
Зачем Баху тратить столько часов своего времени? Достаточно показать ему фото толпы, что ушла с трибун и пришла на автограф-сессию к Александре Трусовой.
Во-первых, эта «толпа» на фоне общего количества зрителей была практически незаметна. Во-вторых, Трусова тоже российская спортсменка.
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Mira Val
Ответ KMR
Откуда такая инфа? Чет не слышал,что ютуб/гугл требует пол зрителя. Слуцкой насмотрелись? )))
ПП мужчин и ПП женщин.
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KMR
Ответ Mira Val
100 тыс посмотрели второй день КПК на ютьюбе (из иного мира, так сказать), для сравнения, ФГП в Турине -- 40 тыс женщины и 48 тыс мужчины.
Откуда такая инфа? Чет не слышал,что ютуб/гугл требует пол зрителя. Слуцкой насмотрелись? )))
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Orange carrot
Как же они без шуточек Хрусталева и Яги😀культура так и прет
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Verysia
Ответ Игорь Замаруев
Там 11 лямов призовых получила команда Загитовой) Покажите отчёты о прибыли от билетов, еды и т.д. будет ли там цифра хотя бы миллионов в 5-7?
Так это деньги спонсора, банка Тинькофф. Рекламу им сделали. Причём здесь билеты и еда?
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ReneHoseman
Ответ Инна1945
Комментарий удален пользователем
Так коммунизм победил. В сев. Корее
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Verysia
Ответ sergey-ld
По окончанию "посиделок с Митяем" брошенная камера долго показывала красных и синих, но как ни странно момента "братания" так и не произошло, хотя бы и для совместного фотографирования...Странно. Ощущение, что "синие" что-то знали и не могли смириться с этим, и "красные" понимали, что синие это знают...Ну не уже ли из-за каких нибудь лишних 150 тыс. "на рыло" призовых? Не думаю... Ох, – не здоровая атмосфера в покаталках и кончится это не очень хорошо. Предлагаю: переизбрать состав федерации и оградить покаталки от контактов с креативными продюсерами первого канала.
Как вы не увидели? Сразу же после вручения сертификатов началось «братание». Сколько любителей-фантазеров развелось!
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Verysia
Ответ Shveddka
Ага,отдельно дать послушать комментаторские визги и показать фарс с жеребьевкой
Вечно чем-то недовольные, что не так с жеребьевкой?
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Pelageya_20
Ответ Игорь Замаруев
Там 11 лямов призовых получила команда Загитовой) Покажите отчёты о прибыли от билетов, еды и т.д. будет ли там цифра хотя бы миллионов в 5-7?
А чего умалчиваете о том, что команда валиевой получила 9 млн.руб - ненамного меньше, правда? И да, деньги спонсоров -тинькофф и лига ставок. К прибыли от билетов и еды отношения не имеют. Даже если бы зал был заполнен на 10%, оговоренный призовой фонд в 20 млн.руб все равно был бы распределен между командами.
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Pelageya_20
Ответ Регина Артёмова
Делали ради дележки 20 миллионов к том же изначально, знай каким исходом закончится соревнования.
Призовой фонд поделили почти поровну. 11 млн.руб победителям, 9 млн.руб второй команде. Так что никто в накладе не остался. Спортсмены и тренеры обеих команд отлично заработали.
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Shveddka
Ага,отдельно дать послушать комментаторские визги и показать фарс с жеребьевкой
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Realist2022
Ответ Роман Волков
Для меня родина это не чьи-то писульки! У нас Война с объединённым Западом, какие Европейские и Американо-Канадские старты! Мы живы только потому, что их можем уничтожить в любой момент! Третья Мировая только началась, и только чудо может уберечь Европу от Ядерного Апокалипсиса! Придите в себя! Сейчас тоже самое, что и в Сорок Первом, но разница в том, что теперь они боятся. Так что, пока Воюем! Спорт будет Попозже.
Тут, что называется, как в классике, у вас, а не у нас.
И проблема в том, что именно вы и те, кого вы поддерживаете, хотят всем остальным в стране силой навязать собственные убеждение, мировоззрение и миропонимание, отставшие на 70 лет.
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Mira Val
100 тыс посмотрели второй день КПК на ютьюбе (из иного мира, так сказать), для сравнения, ФГП в Турине -- 40 тыс женщины и 48 тыс мужчины.
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Irina037
Без танцев нельзя показывать
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Роман Волков
Ответ Realist2022
Почитайте для начала высказывание Шевчука, может и поймёте, что такое Родина, и с чем точно Родину отождествлять не стОит. Ну и вопрос о предательстве Родины сам собой отпадёт
Для меня родина это не чьи-то писульки!
У нас Война с объединённым Западом, какие Европейские и Американо-Канадские старты!
Мы живы только потому, что их можем уничтожить в любой момент!
Третья Мировая только началась, и только чудо может уберечь Европу от Ядерного Апокалипсиса! Придите в себя!
Сейчас тоже самое, что и в Сорок Первом, но разница в том, что теперь они боятся.
Так что, пока Воюем! Спорт будет Попозже.
+2
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Иван Иванов
Ответ opty
Ох, судя по тому что показывали по ТВ - лучше не показывать... Кстати протоколы бы соревнований неплохо было бы показать . О регламенте уже и не говорю
В последнее время мне мысль приходит что все таки ИСУ правильно делает. ФК у них спорт и всё. Да, скучно, грустно местами, но тупо спорт и всё. Поэтому видимо ФК на ОИ еще и есть. А как раз Бах увидев весь этот шоубиз вместо ФК может подумать и включить шахматы в олимпийскую программу вместо ФК.
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olvl
Ответ Maturmalai
Не турнир надо показывать, а призовой фонд. И сделать его не 20 миллионов рублей, а 20 миллионов баксов. Турнир объявить открытым, и тогда все международные фигуристы живо прилетят в Москву соревноваться на высшем уровне, а про Баха никто и не вспомнит.
Вы так думаете? Было бы здорово, но пока не верится.
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vika27
Ответ Artemon1302
Ну, видимо, на ЧЕ в этом году будет прорыв😅
На ЧЕ прорыва никогда и не было, наш междусобойчик +ПС
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Ека Кра
Все они смотрят
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