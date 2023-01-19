Ренат Лайшев: «Самбо‑70» будет готов оказать помощь Роману Костомарову, если понадобится»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о готовности помочь олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который находится в реанимации с пневмонией.
«Самбо‑70» будет готов оказать помощь Роману, если понадобится. Наша школа постоянно помогает воспитанникам — и фигуристы, и спортсмены из других видов спорта часто обращаются за помощью в медицине», – сказал Лайшев.
Сегодня ТАСС сообщил, что врачи планируют отключить Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
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