Ренат Лайшев: «Самбо‑70» будет готов оказать помощь Роману Костомарову, если понадобится»

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия Матч ТВ Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о готовности помочь олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, который находится в реанимации с пневмонией. 

«Самбо‑70» будет готов оказать помощь Роману, если понадобится. Наша школа постоянно помогает воспитанникам — и фигуристы, и спортсмены из других видов спорта часто обращаются за помощью в медицине», – сказал Лайшев. 

Сегодня ТАСС сообщил, что врачи планируют отключить Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). 

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8 комментариев

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sergey-ld
Ответ Дружба11
Молодец Ренат, реабилитация будет крайне важна.Дай Бог Роману выбраться
Лайшев вообще отличный мужик, только здесь на него разные фрики бочку катят...
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Анна Минакова
Он сам будет дышать ?
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-1
-1
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Анна Минакова
Господи я испугалась прочитала отключить ...
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принцесса Севера
Роман Сергеевич, поправляйтесь скорее. Ваши дети, жена и родные вас заждались.
+3
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+3
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Osik92
Там уже навка наверняка всю необходимую помощь оказала
+8
0
+8
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Дружба11
Молодец Ренат, реабилитация будет крайне важна.Дай Бог Роману выбраться
+11
-1
+10
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kate_ko
завтра у меня под окном вырастут пальмы: Ренат Алексеич сказал что-то не токсичное и по делу.
+8
-3
+5
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ДИАНА
Молодцы! Роме только выздоравления на долгие годы!!!!
+6
0
+6
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