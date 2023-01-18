Ренат Лайшев: «Если наших фигуристов не допустят до соревнований, мы выстоим и не потеряем способности конкурировать. Мы лучшие с запасом лет на 10»

Теги сборная России Гран-при Гран-при России Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что Россия не примет этап Гран-при в сезоне-2023/24.

«Продолжается атака на российский спорт и фигурное катание. Жаль, что так получается, но политика переменчива, и скоро все может поменяться в нашу сторону.

Если наших фигуристов не допустят до соревнований, то мы выстоим и не потеряем способности конкурировать. Мы останемся лучшими в мире благодаря нашей школе фигурного катания. Мы лучшие с запасом лет на десять, поэтому переживать, что наш класс упадет из-за неучастия в международных соревнованиях, не стоит. Мы все равно будем лучшими», – сказал Лайшев.

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16 комментариев

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Morveena Bum
Ответ kovfun-barrios
Через 10 лет это убожество, именуемое фигурным катанием, будет ликвидировано, как международный спорт и отправлено в разряд шоу-представлений. И никому эти прокатчики российские нужны не будут на мировой арене.
ага, и еще доллар вот-вот обвалится. через пару месяцев.

если серьезно, японцы теперь почти полностью прихватизировали себе фк и ничуть не печалятся. лайшевы и прочие будут надеяться, что кто-то там загнется, а на самом деле свято место пусто не бывает.
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JSV
И Лайшев во главе колонны лучших.
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United
Лай-лай, ла ла ла Лайла ла ла лай
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Наталья Карлова
так себе утешение... особенно для спортсменов (
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Viks
Ответ Теория мужской
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С завоеваниями пока как-то не очень... Донецкую область за год не осилили...
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kovfun-barrios
Через 10 лет это убожество, именуемое фигурным катанием, будет ликвидировано, как международный спорт и отправлено в разряд шоу-представлений. И никому эти прокатчики российские нужны не будут на мировой арене.
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Пользователь заблокирован
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Anneta28
Ага, особенно на инвентаре отечественного производства.
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pas33pas
Ответ Brokkoli
Как раз допустят нас через 11
И скажут что у ваших фигуристок рейтинги нулевые, потому вы вас до этапов ГП не допускаем. Но не потому что отстранены, а что рейтингов нет и квот тоже нет.
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Тайга86
Что-то напрягает фраза "с запасом лет на десять"...
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Jasperr
Да-да. В мужском одиночном и в танцах супер лучшие. Аж с запасом лет на пятьсот.
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Viks
" скоро все может поменяться в нашу сторону." --- Сомневаюсь я - почти год уже ждём...
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Девушка Безимени
Ыыы...
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Ирина Чернявская
Величие! Великое величие)
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Brokkoli
Как раз допустят нас через 11
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Katerina Sunny
Лучшие с запасом всего лишь на 10 лет? Лайшев собрался стоять не больше 10 лет.
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Viks
и не потеряем способности конкурировать." --- Чем докажешь? Кроме лозунгов.
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