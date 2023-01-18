Ренат Лайшев: «Если наших фигуристов не допустят до соревнований, мы выстоим и не потеряем способности конкурировать. Мы лучшие с запасом лет на 10»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что Россия не примет этап Гран-при в сезоне-2023/24.
«Продолжается атака на российский спорт и фигурное катание. Жаль, что так получается, но политика переменчива, и скоро все может поменяться в нашу сторону.
Если наших фигуристов не допустят до соревнований, то мы выстоим и не потеряем способности конкурировать. Мы останемся лучшими в мире благодаря нашей школе фигурного катания. Мы лучшие с запасом лет на десять, поэтому переживать, что наш класс упадет из-за неучастия в международных соревнованиях, не стоит. Мы все равно будем лучшими», – сказал Лайшев.
если серьезно, японцы теперь почти полностью прихватизировали себе фк и ничуть не печалятся. лайшевы и прочие будут надеяться, что кто-то там загнется, а на самом деле свято место пусто не бывает.