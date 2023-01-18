Ренат Лайшев: «Если наших фигуристов не допустят до соревнований, мы выстоим и не потеряем способности конкурировать. Мы лучшие с запасом лет на 10»

Президент « » прокомментировал новость о том, что Россия не примет этап в сезоне-2023/24.

«Продолжается атака на российский спорт и фигурное катание. Жаль, что так получается, но политика переменчива, и скоро все может поменяться в нашу сторону.

Если наших фигуристов не допустят до соревнований, то мы выстоим и не потеряем способности конкурировать. Мы останемся лучшими в мире благодаря нашей школе фигурного катания. Мы лучшие с запасом лет на десять, поэтому переживать, что наш класс упадет из-за неучастия в международных соревнованиях, не стоит. Мы все равно будем лучшими», – сказал Лайшев.