Кубок Первого канала по фигурному катанию. Худайбердиева и Базин, Кагановская и Ангелопол, Шанаева и Дрозд выступят с танцами вне конкурса

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Андрей Багин Павел Дрозд Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве дуэты выйдут на лед с танцами вне конкурса.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Москва

Танцы на льду

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).

Старт-лист

1. Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол

2. Софья Тютюнина – Андрей Багин

3. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

4. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский

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6 комментариев

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Пользователь Гугла
Кстати, Когановские и Худайбердиевы, были в ролике красной машины, в красных кофтах, наверно хоть и вне конкурса, но условно танцоры тоже в команде, будут сидеть вместе с командой и болеть за нее
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Oleg152762
За Кагановских! Было радостно, что у нас такие классные молодые пары! Одной уже нет! Одна надежда на Василису и Валерия!
+2
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azelana
Зря не включили танцоров в соревнования.
Как раз в том виде, который слабее, надо проводить, как можно больше соревнований. И расширять, а не сужать список участников. Пусть слабее, но будут расти, соревнуясь, и соревнование с равными даёт интригу, азарт.
+13
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+9
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azelana
Ещё Пасечник-Некрасов - и это всё, что осталось от танцев. (((
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+5
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Sat397
В этом году как-то все через ....
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блОК
Танцы не включили в конкурс, потому что ХБ опять поставили бы неземные оценки и с ними просто не было бы смысла соревноваться?
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+13
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