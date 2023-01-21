Кубок Первого канала по фигурному катанию. Худайбердиева и Базин, Кагановская и Ангелопол, Шанаева и Дрозд выступят с танцами вне конкурса

21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве дуэты выйдут на лед с танцами вне конкурса.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.

канала по фигурному катанию

Москва

Танцы на льду

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).

Старт-лист

1. –

2. Софья Тютюнина – Андрей Багин

3. – Павел Дрозд

4. – Егор Базин

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский