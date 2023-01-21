Кубок Первого канала по фигурному катанию. Худайбердиева и Базин, Кагановская и Ангелопол, Шанаева и Дрозд выступят с танцами вне конкурса
21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве дуэты выйдут на лед с танцами вне конкурса.
На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Москва
Танцы на льду
Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).
Старт-лист
1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
2. Софья Тютюнина – Андрей Багин
3. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
4. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский
Как раз в том виде, который слабее, надо проводить, как можно больше соревнований. И расширять, а не сужать список участников. Пусть слабее, но будут расти, соревнуясь, и соревнование с равными даёт интригу, азарт.