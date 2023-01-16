Елена Вайцеховская: «В российских танцах возникла черная дыра, выбираться из которой фигуристам, возможно, придется не один сезон»
Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о ситуации в российских танцах на льду.
Ранее «Р-Спорт» и американский журналист Дейв Лиз сообщили, что российский дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин может перейти в сборную Израиля.
«В начале сезона, когда разговоры о возможной смене спортивного гражданства Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным начали только возникать, потенциальная потеря этой пары для страны совершенно не выглядела критичной: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин еще не столкнулись с серьезными проблемами, связанными со здоровьем партнерши, Аннабель Морозов и Девид Нарижный выглядели вполне достойными конкурентами лидерам и, безусловно, были способны выйти на первые роли, а Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол набирали ход настолько стремительно, что впору было бронировать за ними место на пьедестале любых российских соревнований.
Словом, в наличии имелись три дуэта, способных очень мощно расти. Сейчас же, если называть вещи своими именами, в российских танцах возникла черная дыра, выбираться из которой фигуристам, возможно, придется не один сезон. Теперь так уж точно.
Теоретически Дэвис и Смолкин могли бы стать в российских танцах мощным локомотивом, способным потащить за собой весь состав, не уповая на то, вернутся в спорт Александра Степанова и Иван Букин или уже нет.
Но практика показывает, что спасаться по нынешним временам все предпочитают в одиночку. И вряд ли стоит упрекать фигуристов за то, что ради сохранения собственной спортивной жизни они готовы уцепиться за любой шанс», – написала Вайцеховская.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Только если таких дуэтов останется два или три, а остальные будут новоделами и провинциальными парами - не удивляйтесь, что они будут выигрывать, даже отваляв всю программу. Кому им проигрывать-то будет?:)
Давно пора ему федерацию возглавить
Ну или Пескова назначить. У говорящей головы будет много свободного времени
надеюсь, у них всё сложится в другой федерации и они войдут в элиту танцев, все данные есть.
а вы продолжайте писать пасквили и выживать из РФ оставшихся хороших спортсменов)
Но раз даже любитель покритиковать решила не упоминать этот дуэт, то действительно с поддержкой федерации у них было очень печально.