Елена Вайцеховская: «В российских танцах возникла черная дыра, выбираться из которой фигуристам, возможно, придется не один сезон»

Теги сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Аннабель Морозов Девид Нарижный Диана Дэвис Глеб Смолкин Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о ситуации в российских танцах на льду.

Ранее «Р-Спорт» и американский журналист Дейв Лиз сообщили, что российский дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин может перейти в сборную Израиля.

«В начале сезона, когда разговоры о возможной смене спортивного гражданства Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным начали только возникать, потенциальная потеря этой пары для страны совершенно не выглядела критичной: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин еще не столкнулись с серьезными проблемами, связанными со здоровьем партнерши, Аннабель Морозов и Девид Нарижный выглядели вполне достойными конкурентами лидерам и, безусловно, были способны выйти на первые роли, а Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол набирали ход настолько стремительно, что впору было бронировать за ними место на пьедестале любых российских соревнований.

Словом, в наличии имелись три дуэта, способных очень мощно расти. Сейчас же, если называть вещи своими именами, в российских танцах возникла черная дыра, выбираться из которой фигуристам, возможно, придется не один сезон. Теперь так уж точно.

Теоретически Дэвис и Смолкин могли бы стать в российских танцах мощным локомотивом, способным потащить за собой весь состав, не уповая на то, вернутся в спорт Александра Степанова и Иван Букин или уже нет.

Но практика показывает, что спасаться по нынешним временам все предпочитают в одиночку. И вряд ли стоит упрекать фигуристов за то, что ради сохранения собственной спортивной жизни они готовы уцепиться за любой шанс», – написала Вайцеховская.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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14 комментариев

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Саша Кутузова
Ответ Евгения Гринева
Даже почти не набросила)
Значит сама не сильно верит этим слухам. Вообще Войцеховской опираться на какого-то блогера Лиза не солидно так то, Елена это понимает. Не её уровень личности и профессионализма, поэтому аккуратничает.
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Skyolker
Все вопросы к кривому судейству.
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Евгения Гринева
Даже почти не набросила)
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0
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Пользователь Гугла
Так с них то все и началось, остальное, последствия
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Туц
Ой не надо такого локомотива. Пусть уходят ДС уже хоть куда нибудь. В танцах все пусть сейчас и не очень хорошо, но с ДС лучше бы не стало, только наоборот.
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Додик Аксель
Сезон отлучения от международных ГС сопровождается прекращением спортивной карьеры, распадом пар, экспериментами с переходами в другие дисциплины и возможными уходами под флаг других государств.
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Orange carrot
Ответ Wiley Fox
Путин придет, порядок наведёт Давно пора ему федерацию возглавить Ну или Пескова назначить. У говорящей головы будет много свободного времени
Тогда все уйдут в шоу к Навке😀
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Е...С
Ответ Orange carrot
И вообще ноль упоминаний о ХЧ. Хотя, именно они выглядели наиболее перспективным дуэтом, с учетом что бан явно не завтра снимут. Разве что КА можно было бы в один ряд поставить. Но раз даже любитель покритиковать решила не упоминать этот дуэт, то действительно с поддержкой федерации у них было очень печально.
Федерация приложила максимум усилий, чтобы этой пары не было. Этой паре и в Олимпийский сезон не дали выйти во взрослые ради D & G(как их сейчас Этери величает, больше не аскеты).
+7
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Doctor of Philosophy
Что правда, то правда. Но нас же сейчас всё равно никуда не пускают, а танцы вид с долгосрочным планированием - ну вот за это время молодые дуэты как раз успеют повысить свой уровень мастерства и скатанности.

Только если таких дуэтов останется два или три, а остальные будут новоделами и провинциальными парами - не удивляйтесь, что они будут выигрывать, даже отваляв всю программу. Кому им проигрывать-то будет?:)
+3
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Wiley Fox
Путин придет, порядок наведёт

Давно пора ему федерацию возглавить

Ну или Пескова назначить. У говорящей головы будет много свободного времени
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Спорт_в_массы
правильно-правильно, наше ФК-коммьюнити должно было остаться с корытом - за все те гадости, которые неслись на Смолкиных.
надеюсь, у них всё сложится в другой федерации и они войдут в элиту танцев, все данные есть.
а вы продолжайте писать пасквили и выживать из РФ оставшихся хороших спортсменов)
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Orange carrot
И вообще ноль упоминаний о ХЧ. Хотя, именно они выглядели наиболее перспективным дуэтом, с учетом что бан явно не завтра снимут. Разве что КА можно было бы в один ряд поставить.
Но раз даже любитель покритиковать решила не упоминать этот дуэт, то действительно с поддержкой федерации у них было очень печально.
+8
0
+8
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tanya_1111
Да пусть уж лучше сейчас вся молодежь перетасуется и прикатается, сейчас - лучшее время для этого. И федерации на будущее, пусть думают когда перспективные пары задвигает в угоду некоторым.
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JSV
ФФКР пробило эту дыру с пропихиванием блатных и с засуживанием перспективных.
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-4
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